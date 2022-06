Afrikansk svinpest "ett växande hot"

Människor kan inte smittas, men börjar sjukdomen spridas i Sverige kan det få omfattande konsekvenser för grisnäringen, skogsnäringen, jakt och friluftsliv.

Svensk fläskproduktion och -export skulle då kunna drabbas hårt, skriver verket i ett pressmeddelande.

Sverige är fritt från smittan, men i flera länder i vårt närområde – exempelvis Tyskland, Polen, Baltikum, Ukraina och Ryssland – härjar sjukdomen.

Den största risken för Sverige att få in smittan är genom mänsklig aktivitet, bland annat genom att obehandlade köttprodukter som kallrökt skinka och korv från smittade djur förs in. Smittan kan också komma in genom jaktutrustning som använts i områden där smittan sprids.

Foto: Eva Tedesjö

Därför sätter Jordbruksverket och Trafikverket upp skyltar på rastplatser som varnar om riskerna med afrikansk svinpest på flera språk.

”Det handlar om enkla, men avgörande saker – som att inte kasta matrester i naturen eller att rengöra jaktstövlar”, säger Lotta Hofverberg, chef för smittbekämpningsenheten vid Jordbruksverket, i pressmeddelandet.

Skyltningen prioriteras i Skåne, Halland, Blekinge och Sörmland, där risken för ett utbrott bedöms som extra stor.