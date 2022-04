Ägg och potatis ska rädda Gotland

Varje morgon vid sjutiden när hönsen ska tittas till är det samma kacklande gäng som springer fram och möter Pär Andersson. Det går att se olika personligheter hos de nära 20 000 hönsen, berättar han.

På andra sidan gårdsplanen finns ett ekologiskt hönsstall med plats för 18 000 hönor. Det är tomt just nu. Men när gården är i full produktion värps det cirka 36 500 ägg här per dag. Det är mer än ett halvt ägg per folkbokförd gotlänning. Och då är Pär Andersson bara en av flera äggproducenter på ön.

Hönorna i Pär Anderssons konventionella hönsstall värper ungefär ett ägg per dag. Foto: Robin Bäckman

Morötter, betor, potatis, spannmål och ägg. Många av de livsmedel där Sverige är så gott som självförsörjande växer och värps på Gotland. Och den större delen av allt som produceras – 85 procent – exporteras till fastlandet, berättar Kicki Scheller, försvarsdirektör vid Länsstyrelsen i Gotlands län.

För drygt fyra år sedan fick Länsstyrelsen och Försvarsmakten i uppdrag av regeringen att sätta fart på både den militära och civila upprustningen på Gotland. Inom projektet har Länsstyrelsen tagit fram något som kallas för ”Gotlandsmenyn”.

Det är en kartläggning av vilka livsmedel som produceras på ön och hur de skulle kunna komma befolkningen till godo vid en allvarlig katastrof, som en väpnad attack. Scenariot har varit att ön ska klara sig helt ensam, utan transporter till fastlandet, under 90 dagar.

Kicki Scheller, försvarsdirektör vid Länsstyrelsen i Gotlands län, lämnar snart in en rapport till regeringen om Gotlands erfarenheter hittills av totalförsvarsplanering Foto: Robin Bäckman

På Gotlandsmenyn finns förutom ägg också morötter, potatis, betor, kött, bröd och gröt som kan göras av spannmål. Eftersom majoriteten av alla livsmedel som produceras på ön exporteras så skulle tillgången till mat inte bli ett problem om Gotland blev isolerat, enligt Kicki Scheller.

– Det vi har problem med är att vi inte har någon logistikkedja på ön, eftersom transporterna av livsmedel bygger på export, säger hon.

Det här är en av flera frågor som ön arbetar vidare med att lösa i den fortsatta utvecklingen av totalförsvaret. En idé till lösning finns redan, berättar Kicki Scheller.

Men äggproducenten Pär Andersson ser risker. Det är bara under en kortare tid som han skulle kunna hålla uppe gårdens produktion av ägg om transporterna till fastlandet uteblev, berättar han.

Kriget i Ukraina känns nära, berättar Pär Andersson. På morgonen vid äggsorteringsmaskinen får han dagliga rapporter från en anställd som har familj och vänner i Ukraina. Foto: Robin Bäckman

Eftersom han odlar en stor del av hönsens foder själv är han väl rustad, till skillnad mot de djurhållare på ön som är helt beroende av att köpa foder. På Pär Anderssons gård står en stor glänsande silo fylld med vete och havre. Men till fodret tillsätter han ett koncentrat av vitaminer och mineraler som han köper in från fastlandet.

– Min bedömning är att hönsen skulle värpa hälften så mycket utan det, säger han.

Vatten har han tillgång till i egen brunn. Han har också reservkraft i form av ett dieseldrivet elverk. Samtidigt är hans automatiserade hönsstall i stort behov av både ström och reservdelar till maskineriet, exempelvis äggsorteringen.

– Det här gör att vi kan hålla hög produktion, men gör oss samtidigt mer sårbara, säger Pär Andersson.

På vägen in i hönsstallet finns en sluss där Pär Andersson byter strumpor, skor och kläder för att hålla smitta borta från hönsen. Foto: Robin Bäckman

Enligt Kicki Scheller på Länsstyrelsen finns det i nuläget ingen plan för vad Gotland ska skaffa beredskapslager för. Det behöver utredas vad som ska prioriteras och vilka delar av det civila försvaret som ska stå för kostnaden och arbetet. Är det kommun och region? Staten eller näringslivet?

– Om vi pratar om viktiga mineraler och vitaminer i en viss bransch så är det bara en liten del av alla behov som finns. Det måste till ett system i Sverige för hur beredskapslager ska organiseras, säger Kicki Scheller.

Gotland har kommit en bit på vägen i att höja öns beredskap för kriser, katastrofer och krig. Men det finns mycket kvar att göra och en hel del kräver beslut och samordning på nationell nivå, exempelvis ändrad lagstiftning, säger hon.

– Totalförsvarsplaneringen som vi hittills gjort har gett oss en restlista med sårbarheter som vi behöver jobba vidare med. Vi monterade ner det civila försvaret och nu har vi påbörjat återplaneringen. På fyra år har vi inte hunnit bygga upp allt det som monterats ner under 20 år.

Större delen av alla ägg som värps på Gotland äts upp på fastlandet. Foto: Robin Bäckman

Fakta. Så ska Gotland rustas I slutet av 2017 fick Länsstyrelsen i Gotlands län tillsammans med Försvarsmakten i uppdrag att gå före resten av landet och i ett högre tempo börja rusta Gotland både civilt och militärt. Tanken med pilotprojektet har varit att höja Gotlands beredskap för ett väpnat angrepp och att andra delar av landet ska kunna lära av Gotlands erfarenheter av totalförsvarsplanering. Även MSB har varit involverade i projektet som kommer att redovisas i en öppen slutrapport den första maj i år. Källa: Länsstyrelsen i Gotlands län, Försvarsdepartementet Visa mer

Fakta. Totalförsvaret Totalförsvaret består av ett militärt försvar och ett civilt försvar. Båda behövs för att Sverige ska vara rustat för krig. Det civila försvaret brukar beskrivas som hela samhällets motståndskraft. Här ingår kommuner, regioner, näringsliv, statliga myndigheter och frivilligorganisationer. Tanken med civilförsvaret är att både motverka att Sverige hamnar i en väpnad konflikt och, om det skulle ske, bidra till den robusthet som krävs för att kunna försvara landet. Det kan handla om att säkra viktiga samhällsfunktioner som vård och omsorg. Att se till att befolkningen får mat och vatten och att bidra till det militära försvarets förmåga. Källa: MSB Visa mer

