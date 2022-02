Agrell: Sverige är dåligt rustat för det ryska storkriget

Wilhelm Agrell är professor emeritus i underrättelseanalys vid Lunds universitet. Han säger att Rysslands invasion av Ukraina slutligen krossat det säkerhetssystem som byggdes upp efter Berlinmurens fall 1989.

– Den europeiska säkerhetsordningen som vi känner den sedan 1990 är slagen i bitar. Den kommer icke att kunna återskapas. Ryssland försöker stampa fram en ny säkerhetsordning, säger Wilhelm Agrell.

Han har skrivit en lång rad böcker om Sveriges säkerhets- och försvarspolitik och jämför dagens läge med andra världskrigets utbrott 1939. Efter första världskriget så rustade Sverige kraftigt ner försvaret och när det andra världskriget inleddes var Sveriges beredskap allt annat än god.

– Man insåg inte allvaret ens vid andra världskrigets utbrott i september 1939, utan först på våren 1940 började en forcerad svensk upprustning, säger Wilhelm Agrell.

Och nu har samma misstag upprepats, enligt honom. Efter det kalla krigets slut 1991 tog Sverige freden i Europa för given. Det svenska invasionsförsvar som 1989 kunde mobilisera 850 000 man skars ner radikalt. Det var en ”katastrofalt stor nedrustning”, enligt Agrell.

I stället fattade riksdagen en rad beslut från 1996 till 2004 om ett ”insatsförsvar” på 20 000 militärer som utrustades för mindre fredsuppdrag utomlands.

– De första allvarliga varningssignalerna kom redan med Rysslands krig mot Georgien 2008. Men Sverige tolkade inte kriget för vad det var: det första steget på den ryska nyordningen för Europa. Det ledde inte till någonting i den långsiktiga försvarspolitiken, utan man forsätter 2009 att optimera försvaret för internationella insatser och avskaffar till och med värnplikten 2010, säger Wilhelm Agrell.

Ockuperade områden

Grafik: DN Källa: Institute for the Study of War