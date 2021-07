Akut vattenbrist i Kivik – tankbilar kör i skytteltrafik på nätterna

Klimatet just nu kommer skickas till din mejlbox VARJE ONSDAG.

Bevattningsförbud råder i flera svenska kommuner. I dagarna gick SMHI ut och varnade för låga vattenflöden och låga grundvattennivåer i femton län, på grund av det varma vädret och bristen på nederbörd.

Trycket på vattenförbrukningen i Kivik med omnejd brukar komma mitt i sommaren, då bevattningsförbudet i vanliga fall införs. I år infördes det redan i början av juni.

Åtgärden räckte inte. Österlen VA fick ta ett drastiskt beslut. Sedan den 20 juli kör tankbilar fulla med dricksvatten skytteltrafik mellan Simrishamn och Kivik om nätterna. En eller två tankbilar med dricksvatten fyller på vattenreservoaren i Kivik från sen kväll till tidig morgon.

Beslutet om tankbilarna ska köra tas dygn för dygn, ibland handlar det om flera nätter i sträck, ibland om varannan natt.

– Reservoaren rymmer 800 kubikmeter vatten. När det är som värst är det så mycket som går åt under ett dygn, säger Johan Nyholm, drifts- och underhållschef på Österlen VA.

Enligt honom beror de akut låga grundvattennivåerna på pandemin i kombination med den varma och torra sommaren.

– Pandemin gjorde att många flyttade ner i våras och jobbade från sina fritidshus. Det har synts i vattenförbrukningen. När de senaste restriktionerna släppte och man fick samlas fler såg vi ytterligare tryck.

Bild 1 av 4 Det tar drygt en timme att fylla tankbilen, som rymmer 33 kubikmeter vatten, och lika lång tid att tömma vattnet i reservoaren. Foto: Emmalisa Pauly Bild 2 av 4 Chaufför Kristian Sjöberg från Foodtankers kör fyra till fem vändor på sträckan Simrishamn-Kivik under ett arbetspass. Foto: Emmalisa Pauly Bild 3 av 4 Dricksvattnet fylls på i vattenverket i Simrishamn för att sedan transporteras till Kivik och tömmas i ortens reservoar. Foto: Emmalisa Pauly Bild 4 av 4 Kristian Sjöberg har fyllt på vattenreservoaren i Kivik många kvällar och nätter i juli sedan kommunen fattat det drastiska beslutet att köra dricksvatten med tankbilar från Simrishamn till Kivik. Foto: Emmalisa Pauly Bildspel

Enligt Johan Nyholm har tankbilar tagits in vid enstaka tillfällen tidigare men endast under något dygn eller två.

– Detta är extremt. Vi har aldrig behövt ta till sådana här drastiska åtgärder tidigare under så lång tid. Eldprovet blir till helgen, under Kiviks marknads sista dagar. För varje dag har knallarna och besökarna blivit fler.

Frisören Helene Ljungberg Ask tycker inte det är hållbart av kommunen att ha sådan vattenbrist varje år, och ändå upplåta ytterligare mark för att bygga ut Kivik. Foto: Emmalisa Pauly

Helene Ljungberg Ask är ute och promenerar med hunden Sting i Kivik. Som åretruntboende är hon van vid de återkommande bevattningsförbuden och hon är irriterad över att kommunen inte gör något åt problemet, en gång för alla.

– Varje år är det samma visa. Många klagar över att de inte kan vattna trädgården och liknande saker. Jag kan inte förstå hur kommunen fortsätter att bygga ut Kivik och ta mer mark i anspråk för att fler människor ska flytta hit när det är sådan vattenbrist varje år.

Klagomålen känner Johan Nyholm och Simrishamns kommunalråd, Jeanette Ovesson (M) igen.

Kristian Sjöberg från Foodtankers har fyllt på vattenreservoaren i Kivik många kvällar och nätter i juli sedan kommunen fattat det drastiska beslutet att köra dricksvatten med tankbilar från Simrishamn till Kivik. Foto: Emmalisa Pauly

Sommargäster i Kivik mejlar och undrar om de kan få dispens från bevattningsförbudet för att kunna fylla på pooler, vattna med vattenslang och hålla trädgården i skick, berättar Johan Nyholm.

– De som är åretruntboende klagar mer på varför det är så här och varför inget görs åt situationen medan de som bor här under somrarna vill ha dispens.

Jeanette Ovesson säger att hon känner sig ”lätt frustrerad” när hon hör att boende i kommunen undrar varför inget görs. Hon får också liknande mejl från kommuninvånare och från människor med fritidsboende i kommunen.

Tankbilarna med dricksvatten kör främst under sena kvällar och nätter mellan Simrishamn och Kivik för att undvika mycket trafik och när vattentrycket är som lägst på dygnet. Foto: Emmalisa Pauly

– Vattenfrågan och bevattningsförbuden är en het potatis, inget snack om saken. Och jag ska inte sticka under stol med att detta har varit ett återkommande problem under somrarna, under lång tid. Samtidigt, att bygga nya vattenverk och vattenledningar tar åratal. Det är inte så att vi har vaknat nu, processen har varit igång i snart fem års tid.

Processen som Jeanette Ovesson syftar på är den nya överföringsledning som kommer att gå från Brösarps vattenverk ner till Kivik med omnejd, och som ska vara klar att tas i bruk nästa sommar. Vattenverket i Glemmingebro, Ystads kommun, som nu byggs ut och som Simrishamns kommun är med och delfinansierar, kommer att förse kommunens södra byar, bland annat annat Skillinge och Borrby, med dricksvatten från 2023.

Simrishamns kommunalråd (M), Jeanette Ovesson. Foto: Per Nyberg

Samtidigt poängterar Jeanette Ovesson att det inte går att enbart bygga nya vattenverk och tänka att det kommer lösa problemen.

– Vi och grannkommunen Tomelilla behövde nya vattenverk. Samtidigt behöver vi fundera över hur vi ska använda vårt grundvatten och vilket slags vatten ska vi använda till vad. Simrishamn har satsat på att bygga tre reningsverk som innehåller den senaste vattenreningstekniken. Lagstiftningen är ännu inte på plats men när den väl är det kommer läget se helt annorlunda ut, då kommer vi ha ett cirkulärt vattensystem, vilket har varit vårt mål, det är dit vi vill komma.

Johan Nyholm, drifts- och underhållschef på Österlen VA. Foto: Österlen VA

Johan Nyholm håller med Jeanette Ovesson.

– Vi i Sverige är vana att bara vrida på kranen och så rinner det ut friskt, rent dricksvatten, utan tillsatser som exempelvis klor, som många andra länder har. Men få har insikten att vårt dricksvatten används till långt mycket mer än till hygien och matlagning. Den största användningen är att vattna trädgårdar, fylla pooler, tvätta bilar och så vidare. Det är inte hållbart.