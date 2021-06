Alex Schulman: Under de ljusa och lyckliga studentmottagningarna finns familjernas mörker

Jag gick förbi Norra Real och såg studentutspringet av en händelse. Det var som det alltid varit, med plakaten med fotografier på de bedårande ungarna när de var barn, och otålig väntan bland föräldrar och mormor och morfar, och sen öppnades dörrarna och där kom de, fortfarande barn, bara lite större nu än på bilderna, och fortfarande bedårande.

De hoppade i ring och sjöng, rödkindade efter champagnefrukost, och sen spreds de ut på skolgården, framtunga av alla småflaskor med bubbel som människor hängt om deras halsar och det är klart att man, i alla fall en liten stund, funderar på vilket Sverige de springer ut till, och tänker hur märkligt det är ändå, detta att det är ett extremt land som väntar på dem, med ett ojämlikt utbildningssystem, en avreglerad skola, ett land som möjliggör att rika kan bli ännu rikare, ett skatteparadis för miljardärerna, ett land som till och med hanterar en pandemi på ett sätt som ingen annan skulle drömma om.

Studenterna tar sig till bilarna, på grund av pandemi får ingen åka flak i år och äntligen något som demokratiserats. Nu får alla hoppa in i samma typ av personbil och sticka ut huvudet ur samma lilla sidoruta. Därför tröttnar de snabbt och försvinner från gatorna, för det är väl inget roligt att åka runt sådär.

Pappan säger kanske någon liten lustighet, men kan inte säga det enda som väl är viktigt: jag älskar dig.

Och så baxas de in i hemmen. Jag har varit på ett tiotal studentmottagningar i vuxen ålder, och ingenting går att jämföra med den upplevelsen om man är intresserad av familjerelationer. Det är att komma in i kärnan av sorgen. Ända längst in. Så här långt inne får ingen utomstående vara i vanliga fall, alla andra gånger skyddas familjesorgen noga, familjemedlemmarna täcker så att ingen ska se, som de danska fotbollsspelarna runt olyckan. Men plötsligt är man där, mitt inne i allt.

Därför är studentmottagningar alltid så sköra. Det ser så festligt ut, med vimplarna och ägghalvorna med stenbitsrom och den stora baljan med bål i hallen. Men om man tittar noga kan man i blickar och korta ordväxlingar hitta flera hundra år gamla problem som aldrig lösts. Den diffusa irritationen, de kantiga kramarna, en mor och en son som inte kan möta varandras ögon. En far som håller tal till sin studentgrabb, formellt, pojken står bredvid och ler, och pappan säger kanske någon liten lustighet, men kan inte säga det enda som väl är viktigt: jag älskar dig.

Det är inte deras sorg, de har bara fått ärva den.

Varje familj bär på en unik uppsättning av dysfunktionalitet, barnen dömda på förhand, av saker som hände för länge sen.

När jag var ung hade jag alltid en bild av att det som har hänt, det har hänt. Ingenting att göra nåt åt, ingen lönt att gräva i det, man kan inte ändra det förflutna. Men framtiden däremot, tänkte jag, är oskriven och vacker, som ett stilla regn av möjligheter som alla väntar på att aktualiseras. Men numera tänker jag allt oftare att förhållandet kan vara det rakt motsatta. Det som hänt är hela tiden rörligt, föränderligt. Och vi borde prata mer med våra syskon, våra föräldrar, vi borde ställa varandra frågan: vad var det som hände? För dåtiden lever och kanske kan vi påverka den.

Och framtiden tycks mig alltmer cementerad, avgjord på förhand, för var och en av oss är bara en del av en generationskedja, en liten farkost som giftet rinner igenom en stund innan det ska vidare. Färden är redan utstakad, vi går dit det är bestämt att vi ska gå.

Läs fler krönikor av Alex Schulman här, tillexempel ”Öppna det svenska samhället - riv restriktionerna” eller ”Ulf Lundell avslöjar galenskapen i sin egen självbild”.