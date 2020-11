Ali och tusentals andra flyr Sverige – Eva köpte hans biljett

Ali, färjan Trelleborg-Travemünde

Ali tittar ut genom fönstret medan nattfärjan m/s Nils Holgersson lägger ut från Trelleborgs hamn. Svart vatten, svart himmel. Ringarna runt Alis ögon är också svarta. Han har knappt sovit på flera dygn, av nervositet och oro.

– Det känns jättedåligt att fly. Jag gillade Sverige mycket, människorna och samhället. Men jag har inget val.

Rederiet TT-Line utlovar en svensk känsla. ”SCHWEDISCHES FEELING AN BORD!” står det på ett reklamfoto av en glad flicka med blomsterkrans i håret.

Ali bär svarta mjukbyxor och en svart luvtröja med texten ”NASA”. I fickan ligger ett utgånget id-kort från Migrationsverket och en tågbiljett till Köln. Eva har köpt biljetten – hans nya vän Eva Hållsten.

Ali ute på däck på m/s Nils Holgersson, som kommit en bra bit från den svenska kusten. Han tror inte att han någonsin kommer tillbaka till Sverige. Foto: Alexander Mahmoud

Ali hörde talas om Eva efter att han släpptes ur Migrationsverkets förvar i Märsta. Han var ett nervvrak efter nio månaders inlåsning. Förvaret var en giftig plats, full av desperata människor som likt Ali hade fått avslag på sina asylansökningar.

Eva hjälper afghaner, hade Ali hört. Han skickade ett meddelande på Messenger. Eva svarade direkt:

Eva Hållsten är en 61-årig glaskonstnär från Gotland. Sedan fem år lägger hon nästan all tid på att hjälpa asylsökande. När hon förstod att Ali ville lämna Sverige startade hon en Facebookinsamling till hans biljett. Eva är bra på sånt, vet hur hon ska formulera sig, pengarna swishade in. Snart kunde hon boka plats på färja och tåg åt Ali (som på grund av sin utsatthet inte vill ha sitt efternamn i tidningen).

På en dryg månad har Ali och Eva hunnit skicka mer än hundra mess till varandra. Varma hälsningar blandas med oroliga frågor och handfasta tips. Eva berättar hur mycket pengar den tyska gränspolisen konfiskerar om man fastnar hos dem:

Hon förklarar för Ali hur man tar sig från Köln till Paris, dit många afghaner åker för att det går att få uppehållstillstånd även om man har fått avslag i Sverige:

Eva tipsar om hur Ali ska undvika att väcka misstankar hos poliser och gränsvakter:

– Eva... hon är en fantastisk kvinna. Hon hjälper med biljetten, båt och tåg. Och hon säger lycka till, säger Ali.

Eva Hållsten har runt 270 asylsökande och andra migranter i sitt stora kartotek. De flesta har lämnat Sverige och försöker nu få asyl i ett annat EU-land. Foto: Alexander Mahmoud

Innan han lämnade Sverige kom Eva och hälsade på i den Stockholmsförort där han gömde sig. Ali var stukad, märkt av tiden i förvaret. Några anställda var snälla – men det fanns personal som enligt Ali behandlade de intagna brutalt. Värst var några vakter som själva var invandrare, tyckte han.

– Jag sa till dem: Ni är som jag. Era familjer har också flytt en gång, ta det lugnt. Då sa en: Ja, men vi står över er som sitter här.

Ali låstes in för att myndigheterna inte ville att han skulle försvinna innan han skulle skickas till Afghanistan. Men svensk polis lyckades aldrig verkställa utvisningen. Tiden i förvaret förlängdes, Alis förtvivlan växte. Han var inspärrad, utan att vara dömd för brott. Han försökte protestera, hungerstrejkade tillsammans med andra.

– Då separerades vi från varandra. Jag sattes i avskiljning. Som en isoleringscell, med kameraövervakning och toalett i samma rum.

Ali på bussen mellan Stockholm och Malmö. Han har bara några timmar kvar i Sverige. Ali tänker ta lokaltåg till Trelleborg och sedan färjan till Travemünde, med biljetten som Eva Hållsten köpt. Foto: Alexander Mahmoud

Under sin tid på förvaret organiserade Ali en rymning. Ombord på färjan berättar han stolt att han lyckades smuggla in ett sågblad i sulan på en badtoffla. Flera intagna sågade i hemlighet sönder en vägg och lyckades fira sig ut med lakan.

– Men jag kunde inte fly med dem. Vakterna hade flyttat mig till en annan avdelning.

Maxtiden för inlåsning i förvar är ett år. I september släpptes han – mot löfte om att anmäla sig hos polisen två gånger i veckan. Det gjorde inte Ali. Han tyckte fortfarande om Sverige, men hade fått nog av myndigheter som med Alis ord ”behandlar flyktingar som brottslingar”.

Och han var rädd för polisen.

När Eva hälsade på honom i förorten vågade han inte sätta sig på ett kafé. Kanske skulle någon polis dyka upp och skicka honom till förvaret? Eva och han gick runt, runt och pratade, medan Ali kastade oroliga blickar omkring sig.

– Eva hjälper många i min situation, folk som vill åka mellan Sverige och Tyskland. Även om du vill vidare till Frankrike hjälper hon dig.

Ljusen från Trelleborgs hamn syns inte längre genom färjans fönster. Ali kollar sin telefon. Ett meddelande från Eva:

Om fler vore som Eva, säger Ali, så vore världen en bättre plats.

– Hon har en extra känsla.

På 80-talet, när Eva och hennes man Tomas gått på Konstfack, köpte de gården på södra Gotland och flyttade hit. En bonde som gillade det unga Stockholmsparet sålde huset. Foto: Alexander Mahmoud

Eva, Öja Stockvike, Gotland

Eva Hållstens stora, lyckliga skratt rullar runt i hennes gotländska lantkök. Hon förklarar att hon inte är särskilt rädd av sig. Vi har just frågat om hon är orolig att fällas för människosmuggling.

– Jag har inte kört någon i bil över någon gräns – men jag köper ju glatt biljetter till en massa människor. För att jag tycker att det är rätt.

Eva lägger in ett par pinnar i vedspisens lucka för att värma vatten till sitt rooibos-te. På ett nät ovanför spisen har hon lagt hemodlade borlottibönor på tork. Hon understryker att hon tycker polisens arbete mot människosmuggling är viktigt.

Nu gör vi god människosmuggling – men hur ska polisen veta det?

– Men jag tror inte att polisen vill sätta dit oss volontärer, egentligen. De vill ju komma åt ligor som säljer kvinnor till prostitution, eller skickar barn till barnarbete, eller blir rika på andras utsatthet. Nu gör vi god människosmuggling – men hur ska polisen veta det?

Eva sitter ofta uppe sent i sitt gotländska kök och arbetar med sin hjälpverksamhet. Katten Nisse håller sällskap. Foto: Alexander Mahmoud

”God människosmuggling” är inte ett begrepp som finns i lagstiftningen. Det är olagligt för asylsökande att korsa europeiska gränser. Och den som köper deras biljetter, oavsett syfte, riskerar att fällas för brott.

Nyligen berättade Aftonbladet om 73-åriga Kerstin Larnesjö, pensionerad lärare i Västmanland, som köpte biljetter åt fem afghanska barnfamiljer. En tysk domstol ansåg att Kerstin därmed möjliggjort familjernas flykt och dömde henne till motsvarande 26.000 kronor i böter. Om hon inte betalade väntade fängelse i fem månader.

Eva Hållsten och Kerstin Larnesjö är med i samma flyktingvänliga nätverk. Tillsammans med tusentals andra svenska kvinnor – och några män – hjälper de flyktingar och försöker påverka makthavare att stoppa utvisningar till Afghanistan. Så fort Eva hörde om böterna skickade hon pengar till Kerstin, för att bidra.

Om Eva själv skulle dömas ”så får det väl vara så”, säger hon. Att hjälpa Ali och andra är, anser hon, en form av civil olydnad.

– Om ingen tar ansvar och folk bara rättar sig efter det man ska göra – vad blir det då?

Eva Hållsten hade inte engagerat sig för flyktingar förrän ett flyktingboende öppnade några kilometer från hennes hus. Hon och andra volontärer bjöd in till fest, en fest som blev lyckad. ”Det var så det började för mig”. Foto: Alexander Mahmoud

Tevattnet kokar. Evas telefon plingar. Ett aldrig sinande flöde av frågor, hälsningar och swishnotiser, dygnet runt.

– Många svenska afghaner som fått avslag har vänt på dygnet. De kan vilja facetime:a långt efter midnatt, för att de känner sig ensamma. Då säger jag stopp. Jag måste ju sova också.

Den här gången kommer messet från en kompis till Ali, som också har varit inlåst på förvaret. Han är i dåligt psykiskt skick och behöver en bostad. Eva lyckas inkvartera honom hos Sofia Lilja, en annan gotländsk flyktingaktivist.

Fakta. Max ett års inlåsning i förvar Ett förvar är en statlig svensk inrättning där personer som fått avvisningsbeslut kan låsas in, för att de inte ska försvinna innan de ska utvisas ur Sverige. Migrationsverket ansvarar för förvarslokalerna. Inlåsning i förvar kan även användas om det anses nödvändigt för att utreda någons rätt att vistas i landet eller om någons identitet är oklar. Maxtid för inlåsning av en person som tagits i förvar inom ramen för asylprocessen är 12 månader. När det gäller personer som ska utvisas på grund av brott finns ingen övre gräns i tid. Ali i reportaget satt i förvar i Märsta i nio månader. Övriga orter där det finns förvar i Sverige är Flen, Gävle, Kållered och Åstorp. Källa: Polisen Visa mer

På köksbordet ligger flera A4-ark där Eva prydligt har spaltat upp de asylsökande hon hjälpt de senaste åren – totalt runt 270 namn. Sayed, Hassan, Mahdi, Omid, Khalid, Alireza... Och så Ali förstås.

– Det är så himla många Ali. Jag har numrerat dem för att hålla isär dem, för jag vet inte alltid efternamnet. Jag har ”Ali 7”, ”Ali 10”, ”Ali 11”, ”Nya Ali”, ”Min Ali”... Ja, så där håller det på.

Bredvid varje namn har Eva skrivit några rader om aktuell status. ”Kom till Paris 30/9, lämnade fingeravtryck”, står det om en kille. ”Fransk polis deporterade honom till Tyskland” om en annan. ”Familj, 2 barn, behöver hjälp att översätta till franska” om en kvinna.

”Jag inte tror att svenskar i allmänhet är medvetna om att Sverige har blivit ett land som folk måste fly ifrån”, säger Eva Hållsten om varför hon vill berätta öppet om sin reseverksamhet. Foto: Alexander Mahmoud

Nästan ingen av de 270 är kvar i Sverige. De flesta har likt tusentals andra afghaner tagit sig till Paris. De har levt ett hårt och farligt liv i det informella tältläger som växt fram intill en motorvägsbro vid fotbollsarenan Stade de France i norra Paris – samma arena där Sverige i tisdags spelade Sverige fotbollslandskamp mot Frankrike, och förlorade med 4-2. Några timmar före matchen tömde fransk polis tältlägret utanför stadion.

Ett nytt pling i Evas telefon: En barnfamilj vill ha råd. Ska de fly Sverige?

– Men jag ger inte råd på det sättet, säger inte ”åk” eller ”åk inte”. Jag försöker berätta hur det ser ut.

Med de politiska vindar som blåser nu är chanserna små, bedömer Eva, för afghanska asylsökande med avslagsbeslut att få stanna i Sverige.

– Så jag säger till våra svenska afghaner att i Frankrike har du nog störst chans att få asyl. Men då får du också vara beredd på att det är väldigt tufft. Att du får bo i tält och att det kan ta flera år innan du kanske får uppehållstillstånd.

Eva Hållsten är egentligen glaskonstnär, men hinner inte längre arbeta som det. Sedan fem år slukar arbetet med flyktingar nästan all tid. Foto: Alexander Mahmoud

Barnfamiljer är extra svåra att vägleda, tycker Eva. Hon vet flera familjer som har skickats tillbaka från Tyskland.

– Då kommer de tillbaka till ingenting, för deras ärende är stängt. Och socialen har inga skyldigheter att ta hand om dem. Då får vi i civilsamhället ibland samla in pengar, till mat och sånt.

Att skicka tillbaka asylsökande till det EU-land där de först sökte asyl följer tanken bakom EU:s Dublinförordning. Man ska inte ta sig från land till land och söka asyl på nytt. I praktiken går det ändå ofta att göra det.

Ett EU-land har sex månader på sig att återföra en asylsökande till det första asyllandet – annars får man ansvaret för den asylsökande. Då ges en ny chans till asyl, i det nya landet.

En barnfamilj har bett Eva om råd – ska de fly Sverige och försöka få asyl i ett annat EU-land? Eva undviker konkreta råd, men försöker informera om sakförhållanden. Foto: Alexander Mahmoud

Vissa som lämnar Sverige väljer att försöka hålla sig undan myndigheterna och leva ”svart”, som papperslös, utan tillstånd. Om man lyckas gömma sig i 18 månader kan man få en ny chans till prövning.

Men få barnfamiljer orkar leva så, i det svarta. De anmäler sig till tyska eller franska myndigheter och håller tummarna för att slippa skickas tillbaka till Sverige.

– Att resa är alltid en risk. Det betonar jag för alla, säger Eva.

Värst är att fastna hos den danska polisen, har Eva hört från vänner på flykt.

– För om du fastnar där, då skickas du till förvar. Tyska polisen släpper dig oftast.

Vilket är syftet med det som du gör, det som du kallar ”god människosmuggling”?

– Att folk ska få någonstans där de får stanna. Att de ska få ett land där de får vara kvar, där de är önskade och kan leva.

Ali och en annan ung afghansk man tar en selfie tillsammans ute på däck. De är inte de enda migranterna som flyr Sverige ombord på den här färjan. Foto: Alexander Mahmoud

Ali, färjan Trelleborg-Travemünde

Ali ser sig omkring på båten. Här finns fler som han. Vid ombordstigningen i Trelleborgs färjeterminal såg han flera barnfamiljer och ensamma män som nervöst spanade efter poliser.

Då, i Trelleborg, försökte Ali hålla sig en bit ifrån de andra. Hans erfarenhet säger att uniformspersonal ofta tycker att det är misstänkt med många svarthåriga på samma ställe. Men nu, på färjan, börjar de prata med varandra med låga röster, om framtidsplaner och rutter vidare söderut.

Här är 66-årige Zarif, i vit skjorta och svart kavaj, han berättar att han de senaste tre åren har samlat burkar i Kiruna, sovit i parker på sommaren och på soffor hos bekanta på vintern. 20-årige Sohrab, mager under den blå täckjackan, pratar länge om sin ”svenska pappa” Åke som han bodde hos i två år, snyftar när han visar bilder på sin flickvän som han tvingats lämna bakom sig i Sverige.

De flesta är afghaner. Ombord finns även en kurdisk familj, ett ungt par med två döttrar.

– Vi kommer från Halmstad. Men fick inte vara kvar, säger mamman i familjen.

Bild 1 av 3 66-årige Zarif har i flera år levt på gatan i Kiruna och plockat burkar, säger han. Nu är han en av många som lämnar Sverige efter att ha fått avslag på sin asylansökan. Foto: Alexander Mahmoud Bild 2 av 3 Klockan är snart midnatt på färjan M/S Nils Holgersson. Ali går en sväng på heltäckningsmattorna. Han har valt färjan eftersom han hört att rederiet TT-Line har färre kontroller än Stena Line. Foto: Alexander Mahmoud Bild 3 av 3 Ali försöker ladda inför den tyska gränskontrollen i. Travemünde. Lyckas han passera tänker han fortsätta söderut, med en biljett som Eva Hållsten köpt. Foto: Alexander Mahmoud Bildspel

De som flyr med m/s Nils Holgersson undviker baren, där tv:n visar tysk ligafotboll och där ett glatt gäng som pratar dalmål köper öl av en skojfrisk tysk bartender. Deras barn leker inte i färjans lekrum, där väggen pryds av en stor bild av Selma Lagerlöfs sagofigur Nils Holgersson på gåsen Akka.

De är en sorts europeiska internflyktingar, och de har lärt sig att ligga lågt. De senaste åren har de lärt sig svenska, fått svenska vänner, gått i svensk skola. En del har jobbat och betalat skatt. Nu, efter avslag på asylansökningen, smugglar de sig ut ur landet de en gång smugglade sig in i, och hoppas få en fristad någon annanstans.

Jag tyckte alltid att den svenska flaggan var så fin. Blått är min favoritfärg.

Ali minns dagen för snart fem år sedan, när han som 17-åring utmattad och lättad anlände till Malmö. Han hade tagit sig genom hela Europa, efter flera år som barnarbetare i Iran och Turkiet. Äntligen var han framme i landet där Ali hört att även fattiga afghaner kunde få en utbildning.

– Det låter kanske larvigt nu. Men jag tyckte alltid att den svenska flaggan var så fin. Blått är min favoritfärg. Det gula passar så bra till.

Tv:n på m/s Nils Holgersson visar matcher från tyska Bundesliga. Ali sitter med sitt skrivblock, där han gör anteckningar om naturvetenskap och om religion. Om han hade fått stanna i Sverige hade han försökt bli läkare. Alis matematiklärare Lars uppmuntrade honom, i ett liv som känns avlägset nu. Foto: Alexander Mahmoud

I Malmö, staden som ibland kallas Hoppets hamn eftersom den historiskt varit en fristad för människor på flykt, möttes Ali för fem år sedan av vänliga volontärer och Refugees Welcome-banderoller. Ali hade kommit till ett land där självaste statsministern deklarerade att hans Europa inte byggde murar.

I Sundsvall sa matematikläraren Lars att Alis dröm om att bli läkare var inte omöjlig, bara han jobbade hårt. Skolans rektor, Bengt, var omtänksam.

Ali har kvar sin Ipad från Sundsvallstiden. Kontrollfrågan för att låsa upp Ipaden är: ”Vem är din bästa vän?”. ”Bengt”, lyder svaret som Ali valt.

– Bengt var så snäll mot mig och andra afghanska pojkar. När jag fick avslag och blev ledsen och inte längre ville gå i skolan, så sa han: Skolans dörrar är alltid öppna för dig, Ali.

Ali ute på däck med en vän. Han är van att fly och korsa gränser. Redan när han var åtta-nio år tog han sig från Afghanistan till Iran för att arbeta i en textilfabrik, säger han. Foto: Alexander Mahmoud

Men andra dörrar stängdes. Ali hade anlänt till Sverige efter det magiska datumet 24 november 2015, då Åsa Romson (MP) grät vid en presskonferens och Sverige stramade åt asyllagstiftningen. Medan många syrier fick uppehållstillstånd, var det svårare för afghaner som Ali.

– Det är sprängdåd, mord och attentat hela tiden i Afghanistan. Ändå ska vi kunna bo där, tycker Sverige.

Klockan närmar sig midnatt. Ali har ingen hytt, men en ljusgrå vilfåtölj intill andra afghaner i ”Lounge Christopher Columbus”. På väggarna finns en utställning om den italienske upptäckaren och kolonisatören.

Ali gnider sig i ögonen. Dagen har varit lång, den började i Stockholm. För att komma till färjan i Trelleborg reste han först med en Flixbuss till Malmö. När bussen var framme i Malmö, Hoppets hamn, vågade Ali inte stanna en minut i onödan. Han sprintade mellan busshållplatsen och perrongen, och hann precis med ett lila lokaltåg till Trelleborg och färjan.

Rederiet TT-Line utlovar en svensk känsla ombord. Foto: Alexander Mahmoud

– Det finns många poliser i Malmö. Om någon hade stoppat mig skulle allt vara förstört.

I Tyskland är det lättare att leva som papperslös, tror Ali.

– Man behöver inte vara lika rädd för polisen som i Sverige. De frågar inte om leg lika ofta.

Om Ali inte fastnar hos gränspolisen i Travemünde tänker han fortsätta till Köln. En afghansk kompis bor där, berättar Ali. En gång jobbade de på samma textilfabrik i Turkiet, när de båda var tonåringar och drömde om Europa.

De följde strömmen då, för fem år sedan, Ali och tre kompisar, flödet av flyktingar in i EU och norrut, till länder som Tyskland och Sverige. Killarna var vana att klara sig själva. En stor del av deras barndom hade gått ut på att jobba för usla löner i Iran och Turkiet och drömma sig västerut.

Ali berättar att han var åtta år när han första gången tog sig från Afghanistan till Iran för att jobba.

– Jag fick stryka skjortor och packa in kläder.

Ali och hans tillfällige resekamrat Sohrab har ingen hytt, men har fått varsin vilstol i ”Lounge Christofer Columbus”. Någon sömn blir det knappt – de är båda uppjagade och nervösa inför försöket att ta sig in i Tyskland oupptäckta. Foto: Alexander Mahmoud

Fem olika nätter försökte Ali och hans tre vänner smyga sig över gränsen från Turkiet till EU-landet Bulgarien, berättar han. Varje gång kördes de tillbaka till Turkiet. Den sjätte gången lyckades kvartetten ta sig in i Bulgarien oupptäckta.

– Jag valde Sverige. Mina tre vänner stannade i Tyskland. De har alla uppehållstillstånd och jobb nu. Men jag...

Ali har blivit en av tusentals som efter avslag på asylansökan i Sverige försöker pröva sin asylrätt i andra EU-länder.

Efter stiltje under coronautbrottets första tid, när reserestriktionerna var hårdare, har antalet asylsökande från Sverige till Tyskland och Frankrike ökat kraftigt. I augusti kontaktade tysk gränspolis det svenska Migrationsverket om just detta.

– De noterade en ökning av personer som kommer med färja till framför allt Rostock och i andra hand Travemünde. Och det var anmärkningsvärt många barnfamiljer, säger Urban Hilding, analytiker på Migrationsverket.

Den tyska gränspolisen konfiskerar ofta 150 euro om man fastnar hos dem, har afghanerna ombord på m/s Nils Holgersson hört. En man som jobbat som kock i Sverige gömmer sedlar i en rakapparat, för att polisen inte ska hitta dem. Foto: Alexander Mahmoud

Under september och oktober ökade trafiken från Sverige ytterligare, enligt tyska gränspolisen. Det stämmer med en trend som Migrationsverket noterat i höst: antalet personer som avviker från sina boenden i Sverige har ökat kraftigt.

– I september var det nästan 700 som avvek, och i oktober stack det upp till över 900. Det handlar främst om afghaner, men även om irakier och somalier, säger Urban Hilding.

Han tillägger att den tyska gränspolisen ”har väldigt bra koll på de här färjorna och möjligheten att resa med dem”.

Det är bra att undvika Rostock, där är fler poliser än i Travemünde

Ombord på m/s Nils Holgersson försöker Ali och de andra att samla kraft. Tidigt nästa morgon ska de försöka ta sig över nästa hinder – ankomsten till Tyskland, och eventuella kontroller där.

– TT-Line som vi åker är bättre än Stena Line. Färre kontrollanter. Och det är bra att undvika Rostock. Där är fler poliser än i Travemünde, säger Ali.

I färjans rökrum pratar Ali med en afghansk kille som jobbat som kock på en italiensk restaurang i Täby och som är på väg till Paris. Kocken viker ihop eurosedlar tajt och gömmer dem inuti en rakapparat.

– Den tyska polisen ska inte ta mina pengar.

Dagen gryr utanför Tysklands nordkust. Om någon timme ska Ali och de andra migranterna ombord försöka smyga sig förbi den tyska gränspolisen. Foto: Alexander Mahmoud

Klockan är över ett när Ali dråsar ner i sin vilstol i Lounge Christopher Columbus. Kanske kan han slumra några timmar innan färjan anländer till Travemünde.

Han tar upp sin telefon. Eva och han har skickat meddelanden till varandra tidigare under dagen. Vad händer, frågade Ali då, om den tyska polisen plockar in honom? Eva svarade:

Ali har inte hört av sig till Eva sedan han satt på bussen till Malmö. Han knappar in ett meddelande:

Eva sover, hemma på sin Gotlandsgård. När hon vaknar nästa morgon ser hon Alis mess och svarar:

Eva, Gotland-Nynäshamn-Stockholm

De fick köpa gården billigt på 1980-talet, Eva Hållsten och hennes man Tomas Helleberg. Den gotländska bonden som sålde gillade det unga Stockholmsparet.

Eva och Tomas hade träffats på Konstfack. De gjorde som flera andra Stockholmare med kulturella och kreativa yrken: Flyttade till Sudret på södra Gotland.

Eva var glaskonstnär, Tomas möbelformgivare och snickare. De rustade upp den gamla gården, uppfostrade fyra söner, skapade konst och möbler, odlade grönsaker. Eva ordnade konstkurser för barn och vuxna. Och så födde de upp hästar. Två av sönerna blev elitryttare.

Eva packar – det är dags att ta färjan från Visby till fastlandet. I Stockholm väntar möten med asylsökande och en migrationsrättsjurist. Foto: Alexander Mahmoud

När barnen blivit vuxna och flyttat slutade Eva och Tomas med hästarna. I november 2015, året då 163.000 asylsökande kom till Sverige, öppnade en flyktingförläggning i Björklunda, några kilometer från Eva och Tomas hus.

– Vi var några som satt på ett fik i Burgsvik och fick höra att 98 flyktingar skulle komma hit. ”Då måste vi ordna en fest för dem!” sa jag.

Festen blev lyckad. Eva lärde känna nyanlända från Syrien och Afghanistan. Hon och andra volontärer drog igång föreningar, kurser och nätverk för att stötta de nyanlända.

– Så började det för mig. Sedan dess har det bara växt. Man får vänner, och så har de i sin tur vänner som behöver hjälp. Så fortsätter det.

De första åren hjälpte Evas nyanlända att hitta vägar in i det svenska samhället. Nu handlar det mer om att hjälpa folk att lämna Sverige.

Eva lagar rödbetssoppa och filodegsrullar med fårost när hon får ett besked i mobilen som gör henne ledsen. En barnfamilj som Eva har känt i flera år har fått nej på sin ansökan om verkställighetshinder för utvisning till Afghanistan.

Sofia Lilja är en av flera kvinnor på Gotland som engagerar sig för flyktingar. Men Eva Hållsten är unik, säger Sofia, och viskar en hemlighet genom bilfönstret: Hon och andra gotländska volontärer har nominerat Eva till Gotlands integrationspris 2020. Foto: Alexander Mahmoud

Hon blinkar bort tårar medan hon läser avslagsbeslutet.

– Jag tänker alltid i förväg att det ska bli ett positivt besked. Att jag ska köpa alla blommorna i affären och springa med dem till henne, till mamman, och fira. Men det blir ju aldrig så.

Evas man Tomas slår sig ner vid matbordet. Han har varit och spelat musik med sitt band. Tomas kan tröttna på att Eva ständigt sitter vid middagarna med mobilen och messar med människor på flykt.

– Just det är inte så roligt. Det tar ju lite mycket tid, säger Tomas.

Över rödbetssoppan skakar Eva förtvivlat på huvudet åt avslagsbeskedet och kallar det obegripligt. Tomas säger tyst att familjens skäl för verkställighetshinder ”kanske inte har uppfyllt kriterierna”.

Eva tittar på Tomas.

– Jo. Det har de sannerligen gjort.

Efter den sena middagen går Tomas och lägger sig. De har lite olika dygnsrytm, Eva är vaken senare. Hon sitter kvar vid köksbordet, messar med folk och planerar morgondagen.

Evas man Tomas har gått och lagt sig, men Eva tar en nypa sen kvällsluft och fortsätter sitt arbete. Hennes telefon surrar av frågor, swishnotiser och böner om hjälp. Foto: Alexander Mahmoud

Först ska hon åka till Visby och följa en afghansk kille till polisen där. Sedan ska hon köra ombord på färjan m/s Visborg mot Nynäshamn, och sen åka vidare till Stockholm. Där väntar ett par dagar av möten med asylsökande, flyktingadvokater och andra aktivister.

Vid sitt köksbord funderar Eva på varför det är det är så stor övervikt av kvinnor i de flyktingvänliga nätverken.

– Jag tror kanske att kvinnor värderar humanitära insatser mer. Att kvinnor tycker att det här är viktigare än vad många män tycker.

På morgonen följande dag ligger Eva som kvar i sängen och messar och mejlar i en timme. Så många människor som behöver hjälp, så många myndighetspersoner att brottas med.

Sedan kör hon de åtta milen norrut till Visby. På vägen ringer hon polisen. Hon har lovat att följa med Khaled, en afghansk kille, till polisstationen i Visby där Khaled har anmälningsplikt. Han har nyligen släppts ur förvar och är i uselt psykiskt skick. Eva vill helst hinna träffa Khaled en stund innan de går till polisen, för att se hur illa däran han är.

Evas smittande skratt kan få även förtvivlade människor att tillfälligt glömma sin utsatta situation. Här går hon med utvisningshotade Khalid över ett torg i Visby, strax innan han ska anmäla sig hos polisen. Foto: Alexander Mahmoud

Eva får tala med en Visbypolis som pratar småländska och heter Börje. Går det bra, frågar Eva, om hon och Khaled kommer någon gång mellan klockan 14 och 16, i stället för mellan 12 och 14 som polisen bestämt?

Börje är tyst ett par sekunder i telefonen.

– Nej men det...

Han tystnar kort igen.

– ...ja, nu när du meddelar mig det här, så går det bra att byta tid i dag. Om det bara är i dag. Det kan jag köpa.

– Vad snällt! säger Eva glatt.

När Visbyärendena är avklarade kör Eva ner till färjeterminalen och ombord på m/s Visborg mot Nynäshamn. Med sovsäck och liggunderlag slår hon sig ner utomhus på däck. Coronasäkert, säger hon med ett fniss.

Eva fryser sällan, hinner inte, går alltid på högvarv. Telefonen ringer, Evas vän Marit vill prata om våldet mot afghaner i Paris, om män som dyker upp i tältlägret med knivar och pistoler. Eva nickar, hon har hört liknande vittnesmål.

Nästan samtliga passagerare på m/s Visborg är inomhus i den kyliga, blåsiga höstkvällen. Eva föredrar att ligga ute i friska luften, intill en vägg som ger lite lä. Foto: Alexander Mahmoud

Ute på m/s Visborgs däck diskuterar Eva sin reseverksamhet och biljettköpen – och att hon faktiskt riskerar att straffas. Varför vill hon egentligen berätta öppet om detta?

– För att jag inte tror att svenskar i allmänhet är medvetna om att Sverige har blivit ett land som folk måste fly ifrån. Hur kunde det bli så?

Eva berättar om en familj som står henne nära. De har just lämnat Sverige, efter fem år. Mamman var höggravid. Pappan vikarierade i hemtjänsten och jobbade på restaurang, omtyckt av alla. Men familjen hade också ”ett oräkneligt antal avslag” från Migrationsverket.

– De flyr i desperation för att de är rädda i Sverige. Rädda i det land som de flesta svenska medborgare fortfarande tror värnar om de mest skyddslösa. Det gör så himla ont, i hjärtat.

Medan himlen mörknar över Östersjön åkallar hon Olof Palme och Astrid Lindgren. Eva ställer frågan om Sverige hade varit bättre om de hade levt, men har inget svar.

Meddelandena fortsätter att ticka in i hennes mobil.

Ali, Travemünde-Lübeck-Hamburg

I färjeterminalen vid Skandinavienkai i Travemünde upptäcker Ali och de andra resenärerna att det saknas passkontroll. Det är bara att kliva rakt ut i den grå nordtyska morgonen, till hållplatsen för bussen mot Lübecks station, där man kan ta sig vidare söderut med tåg eller svarttaxi.

Men de som flytt från Sverige vågar först inte gå ut. De ser en polisbuss köra förbi terminalen, långsamt. När polisen försvunnit kommer de ut med sina väskor och barnvagnar: Ali, Zarif, Sohrab, den kurdiska familjen, ytterligare en barnfamilj.

Bild 1 av 11 Framme i Tyskland. Ali är nervös och vill helst gå en bakväg för att slippa gå genom huvudentrén. Foto: Alexander Mahmoud Bild 2 av 11 Ali vid busshållplatsen i Travemünde. Han har tagit sig in i Tyskland och ska nu ta bussen till Lübecks tågstation. Foto: Alexander Mahmoud Bild 3 av 11 Ali framför Lübecks tågstation. I Sverige har Eva Hållsten, som betalat Alis biljett, just fått veta att Ali tagit sig in i Tyskland. Hon skickar ett glatt meddelande till honom: ”Grattis!” Foto: Alexander Mahmoud Bild 4 av 11 Ali med sin rullväska på perrongen på Lübecks station. Snart avgår hans tåg till Hamburg. Foto: Alexander Mahmoud Bild 5 av 11 Munskydd är obligatoriskt på tyska tåg, och Ali är förberedd. Han börjar slappna av efter flera spända dygn nästan helt utan sömn. Foto: Alexander Mahmoud Bild 6 av 11 Framme i Hamburg. Om ett par timmar går Alis nästa tåg, söderut till Köln där Ali har en vän som han får bo hos. Han hoppas hitta något jobb, kanske på en restaurang. Foto: Alexander Mahmoud Bild 7 av 11 Uniformerad polis är en vanlig syn på tyska tågstationer. Det bekymrar inte Ali särskilt mycket – tyska poliser kollar inte id-kort lika ofta som svenska poliser, säger Ali. Foto: Alexander Mahmoud Bild 8 av 11 Ali har inte sovit på flera dygn, av rädsla och nervositet. Det är andra gången han försöker fly Sverige. Första gången vågade han inte gå på färjan i Trelleborg eftersom han såg uniformspersonal med hundar. Foto: Alexander Mahmoud Bild 9 av 11 Ali funderar på sin framtid, på Hamburgs tågstation. Många andra afghaner åker till Paris, eftersom chansen för asyl är större där. De får ofta bo på gatan eller i tält, och Ali skräms av berättelser från Paris om våld och droger. Foto: Alexander Mahmoud Bild 10 av 11 Från Hamburg åker många afghaner utan uppehållstillstånd vidare mot Paris. Från Kölns centralstation kan man lätt få en svarttaxi till Paris. Priset har dock ökat kraftigt under pandemin. Foto: Alexander Mahmoud Bild 11 av 11 Nyss åkte en tysk polisbuss förbi, men nu vågar sig afghanerna som just anlänt till Travemünde sig ut. De ska ta bussen till Lübeck och vidare söderut med tåg. Foto: Alexander Mahmoud Bildspel

Stämningen är spänd på lokalbussen in mot Lübeck. Nästan alla passagerare är människor som har smugglat sig in i Tyskland. Efter bara ett par hållplatser växer oron till panik hos den kurdiska barnfamiljen från Halmstad. De kastar sig av bussen. Föräldrarnas ögon lyser av rädsla, samtidigt som de försöker att le lugnande åt sina barn.

– Hejdå, säger mamman innan bussdörren stängs.

Även Ali är orolig. När bussen är framme i Lübeck vill han gå en udda väg till tågstationen, bakom en elcentral, bort från de andra.

På tåget till Hamburg börjar han att slappna av. Detta är ju Tyskland, inte Sverige. Och när han på Hamburgs stora tågstation passerar inte mindre än fyra tyska poliser, utan att de bryr sig om honom, ler Ali bakom munskyddet.

Ett par dagar senare tar han en selfie från stationen i Köln och skickar till Eva. I bakgrunden syns en polis med uniformsmössa. På bilden har Ali ringat in konstapeln och skrivit ”POLIS” med grön text.

Ali har skickat en selfie till Eva från Tyskland, med en polis bakom sig i bild. I Tyskland är Ali inte lika rädd för polisen. ”Tyska poliser kollar inte id-kort lika ofta som i Sverige”. Foto: Alexander Mahmoud

Han skriver:

Ali får bo hemma hos en vän i Köln i ett par veckor, skriver han till Eva. Hon skickar honom en tusenlapp till mat via Western Union, pengar som hon samlat in via sina nätverk på Facebook, och frågar:

Ali svarar nej. Planen är att försöka få ett svartjobb i Tyskland, kanske på en restaurang, och så småningom ansöka om asyl. Ali skräms av det han hör från vänner om livet på gatan i Paris, med våld och droger ständigt närvarande.

Funkar det inte i Tyskland ger Ali upp. Då återvänder han till Afghanistan och går med i militären, skriver han till Eva. Då kan du bli dödad, påpekar Eva.

Ja, skriver Ali i Messengerchatten. Men det finns en bra sak med det, i hans ögon.

