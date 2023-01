Alla stadsdelar i Stockholm spås växa till 2031 – utom Södermalm

Varje år släpper Stockholm stad en uppdaterad befolkningsprognos som görs av konsultbolaget Sweco. I den senaste prognosen räknar staden med att folkmängden kommer att öka med knappt 100 000 personer till år 2031. Det motsvarar en ökning på tio procent från 2021 års nivå.

– Befolkningsprognosen är ett av stadens viktigaste planeringsunderlag. I princip alla stadens verksamheter behöver veta hur många stockholmare som finns, i vilka åldrar de är och var de bor etcetera, säger Johanna Barane, statistik- och analyschef på Stadsledningskontoret i Stockholms stad.

Även om staden som helhet växer skiljer sig utvecklingen stort mellan olika stadsdelar. Procentuellt sett väntas Skärholmen i södra Stockholm växa mest – med en befolkningsökning på hela 29 procent på tio år. I absoluta tal är det stadsdelsområdet Enskede-Årsta-Vantör som spås få flest nya invånare.

– Befolkningen kan öka på två sätt: antingen föds fler än det dör, eller så är det fler som flyttar in än som flyttar ut. Det kan bli ganska stora skillnader mellan stadsdelarna beroende på deras olika förutsättningar, säger Johanna Barane.

Den enda stadsdelen som väntas bli mer glesbefolkad, om än marginellt, är Södermalm.

– På Södermalm ser vi en åldrande befolkning, vilket påverkar hur många barn som kommer att födas där. Vi hade också ett stort bostadsbyggande i början på 2000-talet med Hammarby sjöstad. Då var det många familjer som flyttade dit. Nu ser vi att barnen flyttar hemifrån vilket leder till en utglesning i de befintliga bostäderna, säger Johanna Barane och tillägger:

– I exempelvis Rinkeby-Kista har en yngre befolkning generellt, vilket väntas leda till ett större födelseöverskott än i andra stadsdelar.

Redan nästa år spår prognosmakarna att Stockholms stad passerar en miljon invånare. Under pandemin var det fler som valde att flytta ut än flytta in. Men efter att restriktionerna slopas tyder mycket på att trenden svänger tillbaka.

– Vi såg att befolkningsökningen var ovanligt liten i Stockholm under 2020. Det berodde troligtvis till största delen på ändrade flyttmönster under pandemin. Vi kommer att sätta igång med årets prognos under våren och ha tillgång till fler siffror. Då kommer vi ha en bättre uppfattning om hur det såg ut under 2022, säger Johanna Barane.

