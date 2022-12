Alla stockholmare ska sortera matavfall efter nyår – men kärl saknas

Så mycket kostar det

Avgifterna varierar mycket, men här är två exempel:

För en villa med ett sopkärl på 140–190 liter som hämtas varannan vecka är avgiften 2 143 kronor per år.

Sorterat matavfall hämtas utan kostnad.

Stockholm har en grundavgift och en nyttoavgift vilket är de fasta avgifterna som gäller för typhus A , villa. För en villa är fasta avgifterna för vatten 3.393 kronor per år, sedan tillkommer 11,13 kronor per kubikmeter levererat vatten. Enligt branschstandard från branschorganisationen Svenskt Vatten beräknas en åtgång på cirka 150 kubikmeter per hushåll och år.