Allmänna sammankomster begränsas till åtta personer

Beskedet om skärpta regler för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar meddelades på en digital presskonferens på måndagen, knappt en vecka efter att regeringen presenterade att alkoholförsäljning efter klockan 22 förbjuds.

De nya restriktionerna kommer efter veckor av ökad smittspridning i Sverige. Förutom de nya lagarna gäller lokala striktare rekommendationer nu i 20 av Sveriges 21 regioner.

Statsminister Stefan Löfven (S) sade på presskonferensen att det krävs mer förbud nu än i våras, eftersom svenskarna är sämre på att följa rekommendationer nu. Han säger att han förstår att allmänheten är trött på restriktionerna, men att smittskyddet är viktigare än känslorna.

– Gör din plikt, ta ditt ansvar för att stoppa smittspridningen, säger Stefan Löfven.

De nya begränsningarna av allmänna sammankomster väntas även gälla framträdanden på restauranger, eftersom det så kallade trubadurundantaget ska tas bort, meddelade finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund (MP).

Utgångspunkten är att det nya förbudet ska gälla i fyra veckor, men om situationen inte blir bättre kommer det att förlängas över jul och nyår.

De nya restriktionerna är ett förslag från regeringen som ska ut på snabbremiss och väntas klubbas igenom redan på torsdag. Detta innebär att regeringen inte kan redogöra för alla detaljer, som huruvida offentliga tillställningar för barn kommer att inkluderas av restriktionerna eller inte.

Per Bolund konstaterade på presskonferensen att detta kommer att slå ytterligare mot flera branscher, men påminner om att det finns ekonomiska stöd att ansöka om.

Regeringen tryckte på det personliga ansvaret under presskonferensen.

– Gå inte till gym, bibliotek, ställ in middagar och hemmafester. Hitta inte på undanflykter som gör just din aktivitet ok utan håll fysisk distans, sade Stefan Löfven.

Privata aktiviteter som de Löfven räknade upp omfattas inte av de nya reglerna, eftersom de inte räknas som allmän sammankomst eller offentlig tillställning.

Fakta. Allmän sammankomst och offentlig tillställning Som allmän sammankomst räknas bland annat: Demonstrationer, föreläsningar, sammankomster för religionsutövning, teater- och biografföreställningar och konserter. Som offentlig tillställning räknas bland annat: Idrottsevenemang, danstillställningar, marknader och mässor. Gym, bibliotek, affärer och restauranger är i lagens mening vare sig en allmän sammankomst eller offentlig tillställning. Det är inte heller evenemang som hemmafester, middagar, begravningar eller liknande. Regeringen kommer alltså inte åt folksamlingar i dessa former genom den lagstiftning de nu använder sig av. De samlande ministrarna betonade att de nya restriktionerna ska vara normerande, och uppmanar allmänheten att undvika allmänna platser och följa lagens begränsningar även på privata evenemang. Visa mer

Läs mer:

Live: Det senaste nytt om det nya coronaviruset

Grafik: Det nya coronavirusets spridning i Sverige och världen