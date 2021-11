Allt djupare USA-band stärker Sveriges försvar – men kärnvapen tvistefråga

Fakta. Karen Donfried – specialist på Europa

Karen Donfried har arbetat med europeiska frågor sedan början av 1990-talet, då som tjänsteman vid USA:s kongress.

Hon är sedan oktober 2021 statssekreterare, Assistant Secretary of State for European and Euroasian Affairs, vid USA:s utrikesdepartement.

Hon var 2014-2021 direktör för tankesmedjan German Marshall Fund of the United States, där hon även arbetade 2005-2010.

Under president Barack Obama var hon rådgivare till presidenten i Vita Huset och chef för Europafrågorna i Nationella säkerhetsrådet.

Karen Donfried arbetade med Europa även vid National Intelligence Council, och åren 2003-2005 hade hon hand om Europa-portföljen vid UD:s politiska planeringsstab.