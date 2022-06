Allt fler missar sina flyg på grund av köerna – får ingen kompensation

Kökaoset på Arlanda nådde nya nivåer under junis andra helg. Vägen till terminal 5 stängdes av under ett par tillfällen, snabbtåget Arlanda Express stannade inte vid terminalen under en timme - och bilar, taxi och bussar dirigerades om.

På sociala medier växer frustrationen hos resenärerna och en del vittnar om att de inte hunnit med sitt flyg på grund av köerna.

Ingen aktör presenterar konkreta siffror över hur många som faktiskt missar sitt flyg men flera aktörer vittnar om ett stadigt flöde av klagomål.

– De flesta kommer med sina flyg men i takt med att läget har förvärrats har vi sett att ett det händer att folk missar. I helgen som var till exempel såg vi att det var flera, säger Karin Nyman, kommunikationsdirektör på SAS.

– Det är ju väldigt olyckligt när folk har varit ute i god tid och ändå missar på grund av de långa köerna, lägger hon till.

Även Konsumenternas Försäkringsbyrå, som ger försäkringsråd till privatpersoner, har märkt av ett ökat antal ärenden.

– Vi får ett par samtal om dagen. Det är väldigt frustrerade och besvikna konsumenter. De tycker att de har gjort allt som går att göra men sen är det ingen som ansvarar, säger Anna-Karin Baltzari Danfors som är chef på Konsumenternas försäkringsbyrå.

Varken försäkringsbyrån eller försäkringsbolagen kan hjälpa resenärerna. Om resenären försenas på grund av tågstrul eller eller bilproblem på väg till flygplatsen så kan det ingå i reseskyddsförsäkringen – men ingen försäkring täcker förseningar som uppstår på flygplatsen.

Inte heller flygbolag eller researrangörer är skyldiga konsumenten någon ersättning eller kompensation.

Flygbolagens skyldigheter stipuleras i passagerarförordningen som innebär att flygbolagen är skyldiga att ersätta en kund vid kraftiga förseningar eller inställda flyg. Researrangörer omfattas av paketreselagen som tydliggör liknande skyldigheter för resebolagen.

Men för flygplatsoperatörer finns ingen motsvarande lag. Det innebär att det inte finns något konsumentskydd för situationen på Arlanda – kunden ansvarar själv för att hinna i tid till flyget.

Didrik von Seth, generalsekreterare för svenska resebranschföreningen och även kommunpolitiker för Centerpartiet i Huddinge, är starkt kritisk till den ansvarsfriskrivning som Swedavia tillåts.

– Det är fullständigt häpnadsväckande och förödande för de som drabbas. Om researrangören klantar till det så är arrangören skyldig att rätta till det och kompensera resenären. Samma sak gäller flygbolagen. Men operatören av själva flygplatsen har inget ansvar alls. Så kan vi inte ha det.

Swedavia hänvisar de kunder som har klagomål till flygbolagen.

– Det är av flygbolaget man köpt biljetten och det är där avtalet finns. Vi kan bara beklaga situationen men det är ett ökat resetryck under sommaren och efter två år av pandemi, säger Ellen Laurin, pressansvarig.

På frågan om vad som händer om flygbolagen kontaktar Swedavia och framför kundens klagomål svarar Elin Lauren.

– Vi har en dialog med våra samarbetspartners men jag kan inte svara för enskilda ärenden. Resenären får tillsammans med flygbolaget reda ut vad som har hänt. Man kan ju ha missat sitt flyg av olika anledningar.

Allt ansvar på resenären Så säger parterna om sitt ansvar för de som missar sitt flyg på grund av köer på flygplatsen: • Swedavia: Ansvaret för att befinna sig vid gaten i rätt tid ligger hos resenären. Ingen ersättning utgår även om förutsättningarna för detta skulle vara försämrade. • Flygbolagen: Resenären ansvarar för att vara i tid. Långa kötider på flygplatsen är inte skäl till ersättning eller kompensation. Passagerarförordningen innebär att flygbolagen är ersättningsskyldiga vid inställda flyg eller kraftiga förseningar som beror på flygbolaget. • Försäkringsbolagen: Reseskyddet i hemförsäkringen kan ge dig ersättning om du missar en resa på grund av att du blir sjuk eller råkar ut för en olycka. I vissa fall kan reseskyddet ge rätt till ersättning om du kommer försent till en resa på grund av att det allmänna färdmedel du rest med försenats eller om bilen du åkt med råkat ut för trafikhinder. Ingen ersättning utgår om det uppstår förseningar vid säkerhetskontroller eller liknande. Visa mer

Läs mer:

Personal från mindre flygplatser kallas in till Arlanda

Arlandas uppmaning: Kom inte för tidigt