Allt fler patienter på iva fullvaccinerade

Vaccinet mot covid-19 har räddat liv. Flera studier visar att doserna kraftigt minskar risken för allvarliga sjukdomsfall och dödsfall.

När DN i somras försökte beräkna antalet dödsfall landade slutsatsen i 3 700–5 700 räddade liv mellan vecka 5 och 18 i år, beroende på analysmetod.

Sedan i somras har antalet som avlidit med covid-19 i Sverige legat på förhållandevis låga nivåer. Detsamma gäller för antalet sjukhusvårdade. De patienter som behövt intensivvård, iva, har i huvudsak varit ovaccinerade.

Statistik från intensivvårdsregistret visar nu att andelen av de som vårdats på iva som är fullvaccinerade har ökat påtagligt de senaste månaderna.

I september var 23 procent av de som vårdades på iva fullvaccinerade. I oktober ökade andelen till 31 procent. Hittills i november är 43 procent fullvaccinerade.

– Vi har också noterat dessa siffror. Vi ser liknande tendenser i andra länder som ligger före oss, säger Anders Tegnell, statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten.

Det kan finnas flera skäl till ökningen. Antalet patienter som vårdas på iva är få vilket gör att siffrorna måste tolkas med försiktighet. En annan viktig aspekt är att vaccinationsgraden i samhället har ökat under perioden. När en större grupp i befolkningen får vaccin är det naturligt att gruppen växer även bland de iva-vårdade. Antalet iva-vårdade per 100 000 vaccinerade är fortsatt betydligt lägre än antalet iva-vårdade per 100 000 ovaccinerade.

Om vi enbart tittar på åldersgruppen 60 år och uppåt – där vaccintäckningen i stort sett har varit oförändrad under de senaste månaderna – är utvecklingen dock mer påtaglig. I augusti var andelen fullvaccinerade inom intensivvården 20 procent, i september 42 procent, i oktober 61 procent och i november 76 procent.

Anders Tegnell betonar att risken att hamna på iva fortfarande är mycket högre för en ovaccinerad person än en vaccinerad person, men att siffrorna också kan vara en signal om att vaccinets skydd minskar.

Anders Tegnell, statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten. Foto: Thomas Karlsson

– Det kan finnas en tendens till att vaccineffekten börjar släppa främst bland de som är över 65. Det har man sett i flera länder. Nånstans vid sex månader börjar risken för allvarlig infektion försiktigt öka även för vaccinerade över 65 år. Det är därför vi nu rekommenderar att ge en tredje dos.

Erfarenheter från andra länder och flera studier visar att skyddet mot covid-19 minskar över tid. Det gäller såväl risken för att över huvud taget smittas till risken för allvarliga komplikationer som sjukhusvård och i värsta fall dödsfall.

Israel var tidigt med att vaccinera stora delar av sin befolkning men under tidig höst ökade antalet smittfall i landet kraftigt, även de allvarliga infektionerna.

– Det är ganska okontroversiellt vid det här laget att konstatera att skyddet även mot allvarlig sjukdom minskar över tid. Det är takten som är svårbedömd, säger Anders Tegnell.

En ännu opublicerad studie, och därmed inte granskad av andra forskare, vid Umeå universitet visar att minskningen i skydd är särskilt tydlig för personer från vissa riskgrupper.

Smittspridningen i Sverige förefaller just nu vara låg jämfört med andra länder. Det är samtidigt svårt att dra säkra slutsatser utifrån data om antalet bekräftade fall eftersom rekommendationerna att testa sig har förändrats. Den 1 november meddelade Folkhälsomyndigheten att fullvaccinerade inte behöver testa sig för covid-19 vid luftvägssymtom eller feber. I måndags ändrades rekommendationen till att de som är vaccinerade och får symtom återigen ska erbjudas ett covidtest.

I flera länder med hög smittspridning och hög vaccinationstäckning ökar fallen av allvarlig covid-19-infektion. I exempelvis Tyskland har belastningen på intensivvårdsavdelningarna ökat kraftigt. Den 20 oktober vårdades 1 482 patienter med covid-19. Den 17 november var antalet mer än dubbelt så högt: 3 376, enligt siffror från Robert Koch-institutet.

Foto: Anette Nantell

I grannlandet Österrike planerar regeringen att införa vaccinationstvång från och med februari som en effekt av förvärrat smittläge.

Från Danmark kom det nyligen siffror som visade att antalet covidpatienter inlagda på danska sjukhus ökar och är nu det högsta sedan februari.

Även i Sverige finns tecken på ökad smittspridning. I Skåne vårdas för närvarande 61 patienter med covid-19, den högsta siffran på ett halvår.

– Jag pratade med min holländska kollega häromdagen. Där börjar de få in riktigt mycket folk på iva. Det hänger samman med att smittrycket är 10–15 gånger högre än i Sverige om man räknar antalet fall per 100 000 invånare. Kan vi i Sverige hålla smittrycket på den här låga nivån vi har nu spelar inte en liten tappad effekt av vaccinet så stor roll, säger Anders Tegnell.

Kan tecken på att vaccinets skydd mot allvarlig sjukdom minskar ha betydelse för utfallet av en eventuell kommande våg i Sverige?

– Det är därför vi har gått igång med en tredje dos. Vi ser den möjligheten. Om vi får en ökad smittspridning vill vi att personer med hög risk ska ha ett fortsatt skydd, säger Anders Tegnell.

På onsdagen meddelade regeringen att alla över 18 år kommer att rekommenderas en tredje dos coronavaccin. Foto: Magnus Hallgren

På onsdagen meddelade regeringen att alla över 18 år kommer att rekommenderas en tredje dos. Tidigare gällde rekommendationen för de över 65 år.

Den senaste statistiken om vaccintäckning, från den 18 november, visar att 76 procent av de på särskilda boenden var vaccinerade med tredje dos. För de med hemtjänst var andelen 47 procent. För gruppen ”övriga 80 år och äldre” var andelen 54 procent.

Det är stora skillnader i landet enligt statistiken. Stockholms och Örebro län sticker ut med väsentligt lägre vaccinationsgrad än övriga län. I Örebro var inte ens varannan person på särskilda boenden vaccinerad med dos tre.

– Nu ligger det på regionerna att verkligen öka sin vaccinationskapacitet igen, säger Anders Tegnell.

Tycker du att vaccinationstakten är tillfredsställande?

– Nej, vi skulle vilja att det gick fortare. Julen börjar närma sig. De här grupperna borde verkligen få en möjlighet att vaccinera sig. Det vore väldigt olyckligt med en stor spridning när vi träffas under julen.

Läs mer:

Giesecke: Inte samma smittspridning som i andra länder

Protesterna mot covidrestriktioner växer i Europa

Antalet inlagda covidpatienter på Skånes sjukhus stiger

FHM:s nya uppdrag: Redogör för när införda åtgärder kan avvecklas