Alltjämt många inlagda covidpatienter i Västra Götaland – men kurvorna går nedåt

Allt färre som testar sig för covid-19 har smittan. Allt fler som testar sig för antikroppar har sådana. Sjukhusen har färre och färre inlagda covidpatienter.

De tre trenderna pekar på att det går åt rätt håll i Västra Götalandsregionen, när det kommer till arbetet mot pandemin.

I förra veckan kom över 4.000 positiva prover in till regionens testningscentraler. Det är knappt 30 procent färre än under veckan innan dess, och det är tredje veckan i rad som antalet som testar positivt för covid-19 minskar i regionen.

Siffrorna visar också att smittan går ner i samtliga åldersgrupper och i hela regionen.

– Men vi måste hålla i och hålla ut. Kurvorna är ännu inte stabila, säger Ann Söderström, sjukvårdsdirektör.

Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör i Västra Götaland, under en pressträff om utvecklingen av coronaviruset i juni förra året. Foto: Adam Ihse/TT

Hur ser vaccineringen ut av alla på äldreboenden, personalen inom hemtjänsten och de som är över 70 år och som går och väntar på en spruta?

Svaret är att regionen har kunnat ge 50.000 doser vaccin, och att fas 1 som påbörjades den 27 december är i full gång. Men det är alltså personer i fas 2 (se faktaruta) som drabbas av väntan på vaccin. Enligt den preliminära prognosen ska fas 2 och 3 inledas i februari respektive mars.

Kristine Rygge, vaccinationssamordnare i Västra Götaland. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

– Det finns inga fördröjningar inom organisationen och vaccinationsviljan är inte bara god ute hos medborgarna och personalen. Den är jättegod, säger Kristine Rygge.

Hon påpekar återigen att det är vaccinbristen i hela Sverige som gör att vaccineringen inte går snabbare.

I mitten av januari var det Pfizers vaccin som var försenat, och i denna vecka kom beskedet att Modernas vaccin dröjer och har halverats.

– Vi behöver mer vaccin till er alla, säger Kristine Rygge.

Alla sjukhusen i Västra Götaland har kurvor som pekar nedåt när det kommer till antalet inlagda patienter som behöver vård för covid-19, sedan ungefär tre veckor tillbaka.

Men inom NU-sjukvården är kurvorna mer ”taggiga” som Ann Söderström uttrycker det, vilket betyder att antalet inlagda patienter inte har fortsatt att minska de senaste tre veckorna, utan att det har pendlat sedan årsskiftet.

Så ser vårdbelastningen ut nu i Västra Götalandsregionen * NU-sjukvården: 73 personer varav 5 på IVA * Sahlgrenska Universitetssjukhuset: 164 personer varav 29 på IVA * Sjukhusen i väster: 29 personer varav 6 på IVA * Skaraborgs Sjukhus: 39 personer varav 9 på IVA * Södra Älvsborgs Sjukhus: 41 personer varav 8 på IVA källa: VGR Visa mer

Under 2020 års sista vecka var kartan som visar hur många som varit smittade sett till per 100.000 invånare över Göteborgs kommunalförbund mörkt blå Det betyder en relativt hög koncentration av smittade i de 12 kommuner som ingår i förbundet, med 7.982 smittade per 100.000 invånare.

Den senaste mätningen, gjord vecka tre, är hela regionens fyra kommunalförbund ljusblåa. Det betyder att färre än 4.000 är smittade per 100.000 invånare.

Trots de relativt sett goda nyheterna från regionens presskonferens var samtliga ytterst tydliga med budskapet om att faran ännu inte är över.

– Vi får inte glömma bort att vi fortfarande har fler inlagda på sjukhus för covid-vård än vad vi hade som mest i våras i vår region, säger Ann Söderström.

