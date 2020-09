Amina Manzoor: Sverige har visat att det är möjligt att minska smittpridningen utan nedstängningar

Om det är något det här året och coronapandemin borde lära oss är det att inte vara för snabb med att dra slutsatser.

När land efter land under våren stängde ned valde Sverige att hålla skolor, affärer och restauranger öppna, men rekommenderade medborgarna i stället att stanna hemma vid sjukdom och hålla avstånd. Sverige var på väg mot en katastrof, varnade många. När antalet döda i Sverige vida översteg våra grannländer ansåg många kritiker till den svenska strategin att de hade haft rätt.

Nu har mycket av den hårda kritiken tystnat. Smittspridningen av covid-19 har tagit fart igen efter sommaren och fallen ökar kraftigt på många ställen runt om i Europa. Men inte i Sverige. Antalet smittade håller sig på en ganska låg nivå. Få vårdas på iva och ännu färre avlider. Inga större förändringar i rekommendationerna har införts under sommaren, inga rekommendationer om munskydd har införts.

Exakt vad dagens försiktigt positiva situation beror på vet man inte, men experterna nämner en kombination av följsamhet till rekommendationer, viss immunitet i befolkningen och att vi är mer utomhus under sommaren.

Det betyder inte att vi kan slappna av. Vi vet inte hur hösten kommer att se ut, det finns en stor risk för lokala och regionala utbrott. Myndigheternas rekommendationer om att hålla avstånd, stanna hemma vid sjukdom och tvätta händerna ligger fast.

I många länder försöker man ta fram en långsiktig strategi och undvika nya nedstängningar när fallen nu ökar. Då börjar många snegla på den svenska modellen, vilket SvD rapporterade om nyligen.

Totala nedstängningar av samhällen är inte hållbara på lång sikt. WHO:s generaldirektör Tedros Adhanom Ghebreyesus kallade dem ett ”trubbigt verktyg” som lett till stora kostnader i många länder. Då menade han inte bara den ekonomiska aspekten, utan han pratade också om mänskligt lidande. Vi ser redan bland annat ökad utsatthet, fattigdom, hunger och övergrepp i hemmen till följd av nedstängningarna. De som är mest utsatta är också de som drabbas hårdast.

Det gäller att hitta en långsiktig strategi som innebär så liten inverkan på samhället och så stor påverkan på smittspridningen som möjligt. Vi har inget facit än, men Sverige har visat de andra länderna att det också är möjligt att minska spridningen av det nya coronaviruset i samhället utan en hård nedstängning. Allt fler börjar också inse att Sverige faktiskt har restriktioner, att vi inte levt våra liv som vanligt under året.

Den svenska strategin bygger på förtroende mellan myndigheter och medborgare och eget ansvarstagande. Det är en modell som bland annat fungerar väldigt bra när det gäller vaccinationer för barn. Här vaccineras fler än 97 procent av barnen, en siffra som andra länder inte ens kommer upp till med tvångsmedel. Det är alltså inte säkert att den svenska modellen med frivillighet och långsiktiga rekommendationer som är enkla att följa passar alla länder.

Även om vi har lärt oss massor om det nya viruset under pandemin så vet vi fortfarande inte vilken strategi som är bäst på lång sikt. Ingen har gjort allt rätt och ingen har gjort allt fel. Sverige har haft tragiskt många dödsfall, en stor andel av dem på äldreboenden. Men även i länder som haft nedstängningar har många dödsfall inträffat på äldreboenden. Dessutom är pandemin inte över. Det som fungerade under våren kanske inte fungerar under hösten. En del av de länder som lyfts fram som framgångsrika exempel mot viruset upplever nu bakslag.

Vi gör nog bäst i att undvika att peka ut vinnare och förlorare, det här är ingen tragisk tävling. Det nya coronaviruset är här för att stanna, nu behöver alla länder hitta metoder som förebygger smittspridning och med så liten påverkan på ekonomin och den enskilde medborgaren som möjligt.

