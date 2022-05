Ingen lyssnade när han såg gängkrigen komma

”Vill du intervjua mig? Du vill alltså att jag ska få fiender?”

Rösten i telefonluren bubblar av skratt men undertonen är allvarlig. Den som lyfts fram skjuts ofta ned. Men när det gäller Amir Rostami, expert på gängkriminalitet, är det inte ilskna läsare, Twitterdrev eller avundsjuka poliser han tänker på. Utan andra forskare.

– Tro mig. De kan vara brutala. Inom polisen kan man vara jävligt tuff men där finns i alla fall ömsesidig respekt.

I själva verket är det jag som gång på gång frågat den medievana men ändå hemlige Amir Rostami om en personlig intervju. Hans ansikte är överallt, utan att man känner honom.

– Varför jag till slut sade ja till dig, Åsa? Tja, jag tänkte att någon som frågar tre, fyra gånger kanske har en bra anledning, säger Amir Rostami.

Och så var det kanske också ödets lott, den där som tidigare lett honom rätt i livet. Vi återkommer till den.

”Gängkriminaliteten breder ut sig.”

”De kriminella gör upp mitt bland badande barn och vuxna.”

”Enligt Amir Rostami börjar den svenska gängkriminaliteten allt mer likna den nordamerikanska.”



Tidningsrubrikerna skulle kunna vara från i dag, men sträcker sig tjugo år tillbaka.

”Jag är fjärde generationens flykting så vi har lärt oss den hårda vägen värdet av utbildning. Att ingen kan ta det ifrån dig”, säger Amir Rostami som efter tio år som polis lämnade in brickan för att forska på heltid. Foto: Magnus Hallgren

Som statsminister väckte Stefan Löfven uppmärksamhet när han beskrev gängkriget som något nytt och oväntat. Men en som verkligen hade sett det komma är Amir Rostami, polisen som sadlade om till forskare. År 2005 till 2012 arbetade han inom polisens särskilda gängsektion och varnade i flera år.

– Vi såg gatubilden, konflikterna, mönstren. Vi gjorde kartläggningar, vi tog hit internationella experter. Men då, på 00-talet, ansågs det inte coolt att jobba mot gatugäng och väldigt få tog det på allvar. Inte allmänheten, inte politikerna. Inte ens Polismyndigheten.

Faktum är att Amir Rostami sett gängen ännu tidigare än så, redan som barn.

Som sjuåring flydde han Iran, kom till Göteborgsförorten med öknamnet Värsta Frölunda och hamnade i en annan typ av krig. Gängen som började växa fram utanför hans fönster.

Flyglarmen som ljuder över städer i Ukraina efter Rysslands invasion har en böljande, sorgsen ton. Sirenernas sång från 80-talets Teheran är gälla. De ylar fortfarande inom Amir Rostami. Han som för sig vant i talarstolar och på tv när han gång på gång ombeds kommentera gängkrigets utveckling.

Ingen som ser den alltid prydlige och vältalige forskaren kan ana att han jobbat hårt med sig själv. Som barn stammade han kraftigt, på grund av flyglarmen.

Det var Amir Rostamis mamma som sålde sina ägodelar, tog sina barn och flydde Iran. I Sverige hamnade de i värmländska Sunne, och sedan i Göteborgsförorten Västra Frölunda. Foto: Magnus Hallgren

De har en så central roll i hans liv att han leker med tanken på att låta sitt sommarprat inledas med en siren. Trots att radions sommarprat ska ha en varm inramning, och trots att han ännu inte blivit tillfrågad.

– Jag föddes 1981, året efter att kriget mellan Iran och Irak bröt ut. Jag tror att det har påverkat både min familj och mig väldigt mycket. Som mitt yrkesval, till exempel, att bli polis, säger Amir Rostami.

Det var ovanligt nog hans mamma som sålde sina ägodelar, betalade människosmugglare och tog med sig sina barn på flykt genom Europa. För pappan tog det flera år att släppa drömmen om Iran och följa efter.

Mamman valde mellan Tyskland och Sverige men släktingar berättade att Sverige var bättre för barn, så en råkall vinterdag kom hon, minstingen Amir och hans storasyskon och placerades i värmländska Sunne. Efter flera år av ovisshet på flykt var det som att plötsligt kunna andas frisk luft. I Sunne fanns skidanläggningar, snötyngda granar och gott om utrymme för den rastlöse Amir. Under det tjocka, vågiga håret döljer sig ett ärr från när han lekte inte nudda mark och klättrade på en garderob som knäcktes mitt itu.

Men skolan skulle snart få honom att kanalisera aktiviteten till huvudet i stället.

Amir Rostami visar bilder från sin barndom. Här pratar hans pappa med fröken Inger, som hade sitt alldeles egna sätt att få lugn i klassen. Foto: Magnus Hallgren

När familjen flyttade till ett miljonprogramsområde i Västra Frölunda i Göteborg använde fröken Inger en blandning av list och kärlek för att få ordning på den stökiga klassen där många barn hade liknande bakgrund som Amir. Den som bråkade fick en puss av fröken Inger.

– Det var så jäkla effektivt. Vi satt som tända ljus. Våra lärare kämpade verkligen för oss och har en speciell plats i mitt hjärta, säger Amir.

Han upptäckte att han hade lätt för sig och att biblioteket låg så nära att det syntes från hans sovrum.

Den första boken han ville låna handlade om daggmaskar, men eftersom han inte hade kläm på uttalet försökte bibliotekarien tvinga på honom en bok om en pojke som hette Max.

Det var extremt gynnsamt för mig att komma bort från förorten

Av en slump skulle han hamna i en ännu mer bokfylld miljö. På hemmaplan, i Västra Frölunda, fanns en starkt segregerad gymnasieskola men Amirs mamma ville inte att sonen skulle gå där utan fick nys om att det fanns en handfull platser på en innerstadsskola i Göteborg. Platserna lottades ut. Amir kom in.

– Det var extremt gynnsamt för mig att komma bort från förorten. I stan fick jag träffa människor från alla samhällsklasser.

”Våra lärare kämpade verkligen för oss och har en speciell plats i mitt hjärta”, säger Amir Rostami. Foto: Magnus Hallgren

Att som barn se sina föräldrar göra stora uppoffringar för att skapa en bättre tillvaro än de själva hade, kan skapa både driv och skuldkänslor. Hos Amir bildade den kombinationen tidigt en klangbotten till hans liv, en plikt att betala tillbaka till mamma och pappa men också till samhället. Plikten ledde vidare till tanken på polisyrket, och till insikten att han måste hålla sig borta från fel kompisar.

– Det vi hade gått igenom för att ta oss till Sverige fick inte vara förgäves. Jag hade inte råd att få en prick på mig, säger Amir.

På den här tiden kallades gängen i Göteborgs förorter för Albanligan, Warriors och Original Gangsters i tidningsrubrikerna och de rörde sig runt knuten där Amir bodde.

Han minns särskilt en nära barndomsvän som hamnade bland kriminalitet och misär ungefär samtidigt som Amir Rostami hamnade på Polishögskolan – och kapade all kontakt.

Men Amir glömde aldrig sin vän och hade koll på honom på håll. Efter många år lyckades kompisen mot alla odds få ordning på sitt liv, skaffa jobb och familj. Då lyfte Amir Rostami luren, väl medveten om risken att mötas av en vägg av bitterhet.

I stället blev det en återförening baserad på tyst samförstånd. Kompisen berättade att han flera gånger under årens lopp stått utanför Amirs föräldrars port och velat komma upp, men gått därifrån. Av hänsyn.

En råttfälla på skrivbordet. Hånfulla kommentarer om inkvotering. Och lärare som klargjorde vilka invandrargrupper som var kriminella. När Amir som 21-åring kom in på Polishögskolan var det ovanligt att poliser hade utländsk bakgrund. Dessutom hade världen några månader tidigare skakats av de islamistiska terrordåden i New York och Washington som fick president Bush att utlysa the war on terror: är du med eller mot oss?

På svenska gator klämdes poliser med invandrarbakgrund från två håll. Från kollegor som tyckte den som talade samma språk skulle skickas fram, och från landsmän som skrek ”förrädare”.

”Kriget och konsekvenserna av det har påverkat både min familj och mig. Mitt yrkesval att bli polis, och sedan att bli forskare”, säger Amir Rostami. Foto: Magnus Hallgren

Amir berättar om en händelse utanför Ungdomens hus i Stockholmsförorten Fittja.

– Föreståndaren kom ut tillsammans med ett tiotal ungdomar och trots att vi var flera poliser på plats pekade han på mig och började hånskratta.

Utbildning blev en sköld, mot den biter inga hånskratt

Amir slog tillbaka mot fördomarna genom att jobba dubbelt. Heltid som polis, och heltid som student på universitetet. Statsvetenskap, historia, vad som driver destruktivt, politiskt våld. Ett makroperspektiv på det som utspelade sig i hans barndomskvarter och i många andra svenska förorter.

– Utbildning kan ingen ta ifrån dig och jag kunde argumentera. Det blev en sköld och mot den biter inga hånskratt, säger han.

Efter tio år tog han tjänstledigt, lämnade in brickan och satsade helt på akademin. I dag är han docent i kriminologi. Eller kort och gott gängexpert, på tidningsspråk.

Jerzy Sarnecki är både hyllad och kritiserad kriminolog. För Amir Rostami är han både en vän och kollega. ”Man vill klistra på honom en ideologisk etikett som han inte har”, säger Amir Rostami. Foto: Magnus Hallgren

År 2018 var Amir Rostami inbjuden till en intern föreläsning för grova brott-utredare, där han sade att myndigheten inte tar vara på forskning och kunskap utan i stället uppfinner hjulet på nytt. Poliskåren är akademikerfientlig.

Amir skruvar på sig när jag påminner honom om det.

– Sade jag verkligen så? Akademikerfientlig. Ja, historiskt har forskningen inte stått högt i kurs, men det har förändrats till det bättre de senaste åren. Mycket återstår. Fortfarande är det bara någon promille av budgeten som läggs på forskning och utveckling inom polisen.

Så tystnar han en stund, och ser ut att överväga om han bör stoppa sig själv.

Det finns nämligen något helt annat som bubblar i honom, som han också vill förändra. Något som fått gängexperten Amir Rostami att tillsammans med polisvänner bilda ett eget nätverk.

– Jag ska avslöja en grej för dig, Åsa. Alla säger att det är en bra idé, ”men fy fan vad mycket skit ni kommer få”.

Anders, Ulf, Johan och Christina. Sådana namn sitter i högsta polisledningen. Om man kliver ner ett snäpp, till regionledningsnivå, ser det likadant ut. Patrick, Ulf, Micael, Mats, Carina, Klas och en Carina till.

Varför finns det inga toppchefer med utländsk bakgrund inom polisen? Finns det ett glastak, som drabbar både kvinnor och män?

Amir bläddrar namn i huvudet för att se om han missat någon.

– Jale Poljarevius är faktiskt underrättelsechef i region Mitt men sedan kommer jag inte på fler.

Bild 1 av 2 ”Vi är ingen missnöjesklubb”, säger Martin Lazar, till vänster. Han, Amir Rostami och Nadim Ghazale är initiativtagare till föreningen Eklöven, som ska peppa och inspirera polisanställda med utländsk bakgrund att göra karriär. Foto: Magnus Hallgren Bild 2 av 2 DN träffar trion dagen efter påskupploppen för att prata om deras nybildade förening. Men samtalet glider snart över till kravallerna i samband med Rasmus Paludans planerade besök. ”Fasen! Jag ville in och jobba!” säger Martin Lazar, som har en höggravid hustru hemma. Foto: Magnus Hallgren Bildspel

Det här har Amir Rostami tänkt på länge och de första han bollade sina tankar med var poliserna Martin Lazar i Botkyrka i Stockholm och Nadim Ghazale i Borås.

Martin kom till Sverige som tonåring, på flykt från Irak. Även Nadim Ghazale har flytt, från Libanon, och i sitt uppmärksammade sommarprat 2021 berättade han om de goda krafter som krattade vägen för honom i Sverige.

Det som startade som en diskussion tre vänner emellan håller nu på att bli en förening, berättar trion när de samlas på Amirs kontor i centrala Stockholm. Ett nätverk som riktar sig till alla polisanställda som vill arbeta för ökad mångfald och som ska heta Eklöven.

Vi är inga rättshaverister, vi är inte bittra

Namnet är hämtat från den svenska polisens heraldiska vapen som pryds av en eklövskrans, som symboliserar ordningsmakten. När det kommer till uniformen får man också fler och fler löv i guldet på axlarna, ju högre man stiger i graderna.

– Dessutom låter det så himla svenskt. Eklöven. Det tyckte vi också var lite roligt, säger Amir Rostami.

Martin Lazar slår fast att det inte är någon missnöjesklubb.

– Vi är inga rättshaverister, vi är inte bittra. Vi är tvärtom nöjda. Det vi jobbar för är en bättre framtid oavsett färg, kön eller sexuell läggning. Det här handlar inte om gamla oförrätter, ett jobb man hoppades få. Vi blickar framåt och ska lyfta varandra. Bana vägen, så som kvinnorna gjort inom polisen, säger han.

Bild 1 av 2 Martin Lazar, polis i Botkyrka. Foto: Magnus Hallgren Bild 2 av 2 ”Glöm inte var du kommer ifrån”, står det på Martin Lazars högra arm. ”No pain no gain”, på den vänstra. Som 15-åring flydde han från Irak till Sverige och blev polis. ”Jag försöker vända mina negativa erfarenheter till något positivt.” Foto: Magnus Hallgren Bildspel

Det första kvinnliga nätverket inom polisen startade för många år sedan och Amir minns hur snacket gick då, vilket motstånd det mötte. Han tycker att kvinnorna har gjort en fantastisk resa, även om mycket återstår.

De nyutslagna Eklöven har studerat det noga och även om antalet kvinnliga toppchefer fortfarande är litet jämfört med männens, så finns de i alla fall.

– Men vi med utländskt påbrå har kollektivt dåligt självförtroende. Vi sitter på våra utvecklingssamtal och väntar på att chefen ska ta initiativet, eventuellt. I stället för att själva visa vad vi kan, säger Martin Lazar.



Vad är det ni kan?



– Det kan vara allt från språkliga till kulturella kompetenser och expertkunskaper. Som samhället ser ut i dag borde det vara självklart att till exempel efterfråga arabiska och swahili och djupare kunskap om olika kulturer, säger Amir Rostami.

Under påskhelgen skakades flera svenska städer av våldsamma upplopp efter att dansk-svenske Rasmus Paludan planerade att komma och bränna koraner. Polisen utsattes för ett våld som rikspolischefen kallat exceptionellt, och tvingades retirera.

– Påsken är ett exempel där det hade behövts bredare mångfald bland de som bestämmer. Det hade kanske kunnat leda till bättre beslut, säger Nadim Ghazale.

Nadim Ghazale, polis i Borås. Foto: Magnus Hallgren

Han berättar om en kollega i Borås som också har invandrarbakgrund och som jobbar i stans utsatta områden.

– Han har bara några månader i tjänst men är en av de viktigaste vi har, skulle jag påstå.

Tänk om det inte finns något glastak som hindrar poliser med invandrarbakgrund att bli toppchefer? Tänk om ni helt enkelt inte är tillräckligt bra?

– Så kan det naturligtvis vara, men jag tror inte det. Jämför man meritförteckningen hos de som gjort karriär, är det ingen större skillnad, säger Nadim Ghazale.

Det handlar inte alltid om regelrätt diskriminering, säger han, utan om omedvetna processer. Minoriteter har inte samma naturliga nätverk, vilket innebär att rekryterande chef måste kliva ur sin comfort zone för att satsa på någon med en annan bakgrund som de tror på.

Polisen Nadim Ghazale är van vid uppmärksamheten. Han har sommarpratat i radio, skriver krönikor i lokaltidningen och har utkommit med en självbiografi. På Amir Rostamis kontor i Stockholm förevigar han mötet med kollegerna inom Eklöven. Foto: Magnus Hallgren

Nyligen fick Säkerhetspolisens chef Charlotte von Essen i en DN-intervju frågan varför Säpo inte har några toppchefer med invandrarbakgrund. En förklaring som hon angav var att det krävs svenskt medborgarskap:

”Vi har en utmaning i att alla våra tjänster är placerade i säkerhetsklass.”

Nadim Ghazale spärrar upp ögonen.

– Sade hon så? Oj... Det var ju intressant.

Polismyndigheten ska spegla samhället. Det är den officiella hållningen och enligt polisens HR-avdelning är det en trovärdighetsfråga att Polismyndigheten representerar det samhälle som man verkar i. Hittills har det gått trögt att bygga den där trovärdigheten. I dag har 33 procent av landets befolkning utländsk bakgrund. Inom poliskåren är siffran 6 procent.

Eklöven ska vara ett levande nätverk som både stöttar de som redan är anställda och inspirerar fler att söka sig till polisen.

– Det handlar helt enkelt om att bidra till att myndigheten speglar samhället bättre och uppnår de kriminalpolitiska målen, säger Amir Rostami.

Martin Lazar, kommunpolis i Botkyrka i Stockholm. Amir Rostami, forskare och tjänstledig polis. Nadim Ghazale, kommunpolis i Borås. Foto: Magnus Hallgren

Någon vecka senare ringer han upp. Frågar när artikeln ska komma, låter tveksam på rösten. Håller initiativtagarna till Eklöven på att få kalla fötter? Dra sig ur?

– Närå, men vi är medvetna om att det här med Eklöven inte kommer att tas emot väl av alla. De som redan har engagerat sig är så klart oroliga för snacket om inkvotering, allt det där som drabbade kvinnorna. Det är därför det är viktigt att vi först har en stark kärna som är bekväma med uppgiften, innan vi går ut med det.

Ska man hata på oss, får man hata på Polismyndighetens mål

Farhågan visar sig vara obefogad. Redan på föreningen Eklövens första möte några dagar senare visar ett 30-tal personer intresse för att vara med.

Martin Lazar kommer att leda nätverket och tar uppdraget med ro.

– Ska man hata på oss, får man hata på Polismyndighetens mål. Det Eklöven vill göra är helt i linje med arbetsgivaren.

Under påskhelgen utbröt våldsamma upplopp i flera städer i samband med Rasmus Paludans, ledare för Stram Kurs, planerade besök. I Sveaparken i Örebro stod poliser i stenregn och flera polisbussar sattes i brand. Foto: Pavel Koubek/TT

Det har gått ytterligare några veckor sedan påskupploppen skakade Sverige. Poliser som jobbar i utsatta områden, i likhet med Nadim Ghazale och Martin Lazar, beskriver hur åratal av förtroendeskapande arbete i utsatta områden kan ha raserats på några minuter.

Nadim Ghazale, som i krönikor och olika debatter tagit ställning för mångfald, skakar på huvudet.

– Jag riskerar själv mycket när jag jobbar för dessa frågor. Så kommer det här. Hur många gånger orkar man resa sig. Just nu är jag både uppgiven och förbannad.

I eftersvallet har Polismyndigheten – återigen – förklarat att man behöver mer resurser. Ett budskap som upprepats i så många år och i så många olika sammanhang att det mer eller mindre blivit en sanning.

Lösningen är inte alltid ”mer resurser till polisen”

Amir Rostami stämmer inte in i den kören. Han pekar på att Polismyndigheten har fler anställda och större budget än någonsin, utan att ha blivit effektivare. Då måste problemet finnas någon annanstans, säger han.

– Lösningen är inte alltid ”mer resurser till polisen”. Det har varken resulterat i någon effektivitetshöjning eller påverkat brottsligheten i positiv riktning. Vi har inte fått återbäring på den investering vi har gjort.

Det som krävs, säger han, är att polisens uppdrag måste bli smalare och vila på mer vetenskaplig grund. I dag förväntas polisen göra allt från att utfärda pass till att gripa mördare. Om myndigheten i stället får ägna sig enbart åt de uppgifter som bara polisen kan lösa, blir det enklare att vara effektiv.

Bild 1 av 2 När Amir Rostami gör en uppskattning, tror han arbetstiden blir omkring tolv timmar per dag. ”Har jag för lite att göra, kommer nog spökena fram.” Spöken från det förflutna. Foto: Magnus Hallgren Bild 2 av 2 Amir Rostami är aktuell med en antologi, ”Det svenska tillståndet”. Tillsammans med kriminologen Jerzy Sarnecki är han inbjuden till ett seminarium i riksdagen för att berätta om brottsutvecklingen i Sverige. Foto: Magnus Hallgren Bildspel

Ett annat sätt är att stoppa brott – innan de sker. Sedan 2021 leder Amir Rostami en statlig utredning mot välfärdsbrott och i rask takt rabblar han upp summor som försvinner iväg varje år i olika typer av ekonomiska brott:

Två miljarder i bedrägerier. 18 miljarder i felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen. 90 miljarder på grund av svartjobb.

Alltihop landar så småningom i polisens knä eftersom det måste utredas. Men tänk, säger Amir Rostami, om det inte behövde vara så. Om brotten inte begicks från början skulle det inte vara en sten som faller från Polismyndighetens axlar, utan ett helt brottsberg.

– Det är mer effektivt att stoppa felaktiga utbetalningar från början, än att utreda dem i efterhand och jaga pengar som redan är borta. Här kan man stärka kontrollsystemen hos flera myndigheter, exempelvis Försäkringskassan.

Vi behöver ha mer träffsäkra åtgärder riktade mot riskfamiljer och en utbyggd barn- och ungdomspsykiatri

Ett tredje förslag som Amir Rostami har, gäller det förebyggande arbetet. En del av polisverksamheten som alla partier, från höger till vänster, säger sig värna vilket paradoxalt nog blivit en del av problemet. Det förebyggande arbetet har blivit väldigt brett.

– Vi behöver ha mer träffsäkra åtgärder riktade mot riskfamiljer och en utbyggd barn- och ungdomspsykiatri, säger Amir Rostami.

Han tycker också att för många poliser förväntas vara tusenkonstnärer och efterlyser fler specialister inom polisen, inte minst enheter som jobbar dedikerat mot gängbrottsligheten. Amir Rostami jämför med ett sjukhus.

– Det är som att använda allmänläkare till att operera hjärtan. Det är samma här. Med specialister får du bättre underrättelser, bättre utredningar och ökad sannolikhet till lagföring.

I slutet av maj kommer föreningen Eklöven ha sitt första, stora möte. Intresset inom polisen är stort, och Nadim Ghazale, Martin Lazar och Amir Rostami hoppas att anställda inom fler myndigheter ska inspireras att ta efter. Foto: Magnus Hallgren

Numera skjuts nästan en person om dagen i Sverige. Hade det gått att undvika gängen om du blivit lyssnad på redan i början av din poliskarriär?

– Jag tror att det hade gått om man hade kraftsamlat och försökt splittra dem medan det fortfarande rörde sig om små grupper, säger Amir Rostami, och tillägger att han trots allt är optimist.

Vad hade du och dina kollegor kunnat göra mer, för att bli lyssnade på?

– Vi försökte efter bästa förmåga att samla beslutsfattare och jag var själv uppe på departementet 2012 och beskrev Södertälje, som då var hårt drabbat, som ett demokratiproblem. Vi bjöd också in experter från andra länder som vittnade om vilka problem de hade, att utvecklingen var våldsam och på väg hit. Jag vet faktiskt inte vad vi skulle ha gjort annorlunda. Kanske var vi för få röster. Kanske var vi inte en tillräckligt stor, kritisk massa för att lyfta det där. Kanske var vi bara för dåliga på att föra ut budskapet.

De kriminella nätverken har bitit sig fast, ökat från ett 60-tal till över 350 på drygt tio år och i stället för att stoppa dem har Amir Rostami fått studera dem. Han är en av få som verkligen har suttit ner och pratat med gängkriminella på alla nivåer och lärt känna dem som kallas monster, så gott det nu går.

Det händer att han blir uppringd mitt i natten.

– Som en gång här nyligen. Det var en gängmedlem som ville prata om sitt gäng ur ett rent filosofiskt perspektiv, så i en halvtimme samtalade vi om det som om det vore ett inslag i radioprogrammet ”Karlavagnen”. Så kan det se ut. De går inte in på sina brott, utan vill bara prata med någon om livet. Även om livet för dem är så mycket annat.

I slutet av maj ska föreningen Eklöven ha sitt första stormöte och ju längre tiden går, desto mer skingrar sig orosmolnen om att inte vara en tillräckligt stark röst. I stället har förhoppningarna växt. Att Eklöven även ska inspirera anställda i andra myndigheter, så som åklageriet och Kriminalvården. Trion Amir Rostami, Martin Lazar och Nadim Ghazale är nöjd.

– Vi ska brösta upp det här, som de kriminella brukar säga. Eklöven ska inte dö ut om ett år utan bli en levande plattform även den dagen vi inte är kvar, säger Martin Lazar.

