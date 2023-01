Andelen SL-resenärer som betalar med bankkort fortsätter att öka

Det är knappt två år sedan SL introducerade möjligheten att betala sina resor med bankkort. Resenärernas intresse var både omedelbart och stort.

– Under första året ökade det kraftigt. Då steg det till nästan tio procent av det totala antalet resor. Under det andra året har det ökat till dagens 13-14 procent. Det ökar fortfarande, men inte lika anmärkningsvärt, säger Henrik Palmer, ansvarig för försäljningen på SL.

Han tror att de resande lockas av enkelheten. Den som köper sin resa via betalkortet blippar bara och behöver inte pyssla med några appar.

– Vi ser i dag att fler reser med enkelbiljetter än innan pandemin. Men vi vet inte om det var introduktionen av betalkortet som resmedel eller om det är pandemin i stort som har påverkat resmönstren. Många jobbar fortfarande hemma och då blir man kanske mindre benägen att låsa sig och köpa en periodbiljett, säger Henrik Palmer.

Sett till antalet påstigande resenärer i november 2022 så gjordes 23 procent av resorna med enkelbiljetter. Resterande 77 procent omfattar alla olika former av periodbiljetter, då i huvudsak månadskort.

Eftersom priset per resa med enkelbiljett är något högre jämfört med en resa som görs med månadskort har SL:s intäkt per genomförd resa ökat. I dag kommer över 40 procent av SL:s biljettintäkter från enkelbiljetter medan periodbiljetter står för 60 procent. Före pandemin stod enkelbiljetter för knappt 30 procent av intäkterna. Men eftersom resandet fortfarande ligger under de nivåer som SL noterade före pandemin så har det ingen betydande påverkan på intäkterna i stort.

– Vad både vi och hela samhället behöver är att fler ställer bilen och reser mer. Då är periodbiljetterna kostnadseffektiva och det gagnar oss i längden, även om det just nu ger högre intäkt per resa med enkelbiljetter, säger Henrik Palmer.

Vecka 48 förra året låg antalet inpassager genom spärrar i tunnelbana och pendeltåg på runt 81 procent av motsvarande period 2019. På helgerna är resandet däremot närmare normalnivåerna. Detta väljer SL att tolka som ett tecken på att många alltjämt jobbar hemma en dag eller två i veckan.

SL har de senaste åren haft stora ekonomiska bekymmer. I början av oktober noterade man en förlust på över 590 miljoner kronor under 2022. Underskottet riskerar dessutom att öka. Enligt trafikförvaltningens senaste prognos kan underskottet för 2023 i värsta fall bli -2,1 miljarder kronor. Budgeterat utfall för 2023 är -1,7 miljarder kronor.

