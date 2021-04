Anders Tegnell: Tredje vågen är rimligen den sista

Under våren har smittspridningen i Sverige ökat under tio veckor i rad. Den utvecklingen ser nu ut att vara bruten. Folkhälsomyndighetens bedömning är att antalet nya fall minskade med någonstans mellan tio och tolv procent under förra veckan

– Detta är naturligtvis är positivt, men är det för tidigt att ta ut segern i förskott.

Även om smittspridningen minskar ligger den fortfarande kvar på en mycket hög nivå, särskilt i de yngre åldrarna.

–– De yngre har en väldigt omfattande spridning. Tittar vi på de som går i skolan, alltså upp till 20 år, så ser vi att det är runt 800 fall per 100.000 personer. Det är personer som går på gymnasiet i rätt stor utsträckning. Vi får fortfarande signaler om många utbrott i skolmiljö , säger Anders Tegnell.

Vilken är de största riskerna om man blickar framåt?

– En stor risk är att vi får en väldigt ojämn vaccinationstakt. Vi har grupper och geografiska områden med låg vaccinationsteckning och därför får vi hela tiden löpande utbrott. En annan risk är att det är väldigt svårt att värdera är hur betydelsefulla virusvarianterna kommer att vara i praktiken. Den brittiska varianten har ju gett viss skillnad, men inte så stor som man trodde från början.

Hur kommer smittspridningen att se ut de kommande månaderna?

– Vi kommer med en rapport nästa vecka där vi tar fram scenarier som sträcker sig över sommaren.

Tidigare har Anders Tegnell sagt till DN att mycket talar för att det blir för att det blir en lugn sommar också i år, med resor åtminstone inom landet.

Nästan 2,3 miljoner svenskar har fått minst en vaccindos. Dödstalen har minskat, men enligt Taha Alexandersson, krisberedskapschef på Socialstyrelsen, går det ännu inte att se någon vaccinationseffekt inom vården.

– Belastningen på personalen är fortsatt extrem, säger hon

Det finns dock ljusglimtar. Fem av landets regioner rapporterar om vissa förbättringar. I Stockholm gick Karolinska Sjukhuset på tisdagen tillbaka till normalläge för första gången på många månader.

– Vi hoppas också att vaccinationerna ska få effekt på trycket på sjukhusen inom en snar framtid, säger Anders Tegnell.

På tisdagens pressträff betonade Anders Tegnell vikten av att följda de allmänna råden inför Valborg och vårens andra högtider.

– Vi vill påminna om det vi sagt inför varje helg. Det är viktigt att man minskar antalet personer man träffar så mycket som möjligt. Håll dig till din nära krets. Det är helt avgörande hur många du träffar, säger han.

Globalt ökar smittspridningen. Indien är motorn i utvecklingen med mer än 300.000 nya registrerade fall varje dygn den senaste veckan. Den snabba ökningen av antalet fall har delvis förklarats med att politiker och myndigheter tidigare i våras meddelat att landet hade besegrat covid-19.

Vad kan Sverige och andra länder lära av det som just nu pågår i Indien?

– Framförallt att aldrig undervärdera det här viruset. Det är en risk och det kommer att vara en risk under ganska lång tid framåt. Vi måste fortsätta att göra vårt allra bästa för att hålla nere smittspridningen, säger Anders Tegnell