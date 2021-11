Anna Gustafsson: Massuppsägningarna kan leda till reformer i förlossningsvården

Ansvariga för huvudstadsregionens förlossningsvård pratar med dämpade tonfall. Över 100 barnmorskor har sagt upp sig i år, närmare 50 de senaste veckorna. Danderyds sjukhus riskerar halverad kapacitet, i takt med att barnmorskorna börjar tacka för sig.

Det har framkallat aktivitet från regionledningen med finansregionråd Irene Svenonius (M) i spetsen, som i elfte timmen då budgetförslag för nästa år redan sytts ihop, ordnar först 100 miljoner ur den regionala kassakistan för att möta barnmorskornas reformkrav om en barnmorska per födande, sedan skjuter till ytterligare 50 miljoner för 2022 och totalt en halv miljard på tre år för att undvika BB-kaos.

Inifrån klinikerna vittnar barnmorskorna om ständig uppförsbacke, då schemaläggningen klaras med extrapass.

Pandemin kan ha blivit spiken i kistan. Regionens statistik bekräftar överbelastningen – mellan 2015 och 2021 har antalet övertidstimmar mer än fördubblats.

Det är kanske ingen slump att krisen eskalerar i Stockholm, trots personella resurser som saknas i glesbygd.

Vårdvalsreformen kan ha påskyndat utvecklingen, då flytt av specialistverksamhet från akutsjukhusen till privata vårdgivare ökar konkurrensen om personal och arbetsvillkor. Antalet förlossningskliniker har samtidigt blivit färre, inte fler.

Men krisen har också fördjupats nationellt med barnmorskebrist i snart sagt alla regioner och socialminister Lena Hallengren (S) kallar nu till samråd.

Sverige har bland det högsta barnafödandet i Europa, men de nya medborgarna välkomnas i en allt mer pressad arbetsmiljö.

Fabriksliknande, sammanfattar Malin Hansson, barnmorska och forskare vid Göteborgs universitet, arbetsmiljön. Hennes högaktuella doktorsavhandling visar att barnmorskor har en högre arbetsbelastning än genomsnittet i en nationell referenspopulation. Barnmorskor rapporterar högt arbetstempo och höga känslomässiga krav i en nationell arbetsmiljöenkät som 2 060 barnmorskor besvarat 2020. Bara 52 procent jobbar heltid. Malin Hansson ifrågasätter om man ens bör tala om barnmorskebrist, snarare om brist på hållbara arbetsvillkor.

Hon pekar på flera möjliga förklaringar. Förlossningsvården följer utvecklingen i svensk sjukvård: Med New Public Management-reformer av vården sedan 90-talet, med resultatstyrning och besparingar, fast vården jobbar med människor och inte produktion.

När personal på kvinnokliniken på Södersjukhuset i våras lade sparförslag om att dra in på babypåslakan och paprika, hade antal förlossningar verklig påverkan på ekonomin – genom att pressa in fler födande skulle pengar rulla in.

Medikalisering och centralisering: Ett lågt antal förlossningar per år bedöms medicinskt osäkert och blir argument för att stänga kliniker – vilket tvingar gravida på mindre orter att få åka många mil till förlossningen. Små enheter i hemlik miljö har lagts ner. Kvar är de industriella bebisfabrikerna.

Utvägen är resursfördelning för en förlossningsvård med förbättrad arbetsmiljö och fler vårdnivåer, enligt Malin Hansson: Vårdmodeller som öppnar för alternativ som hemförlossning och små barnmorskeledda enheter för friska föderskor, istället för högspecialiserad vård för alla. Reformer som även kan locka barnmorskor tillbaka.

Krisen är inte ny. Men Barnmorskeförbundets ordförande Eva Nordlund tror inte att det kommer att tystna. Uppsägningarna ger protesterna en ny dimension.

– Nu har proppen gått ur.

