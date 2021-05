Anna-Lena Laurén: Människans psyke är inte gjort för att leva i meningslöshet

Ni hittar inte citatet på nätet – jag citerar ur minnet. Jag tror han sade det på en bokmässa och jag minns fortfarande hur det klack till i mig när jag hörde formuleringen.

Att ständigt höra en sak och se en annan är vardag för ryska medborgare. Jag ser varje dag hur det påverkar dem.

För att slippa bli galen blir man istället cynisk. För att undvika kronisk ambivalens väljer man att inte titta på nyheter. Man isolerar sig i sin egen värld. Man vill inte veta vad Kreml håller på med, eftersom man inte har lust att översköljas med det som på ryska kallas marazm. Det innebär egentligen att bli senil, men används ofta i betydelsen dårskap.

Dårskap och hyckleri är formidabla energitjuvar. Människans psyke är inte gjort för att tvingas leva enligt regler som samtidigt är både meningslösa och oförutsägbara.

När en pandemi drabbar världen och alla länder tacklar den på sitt eget sätt blir resultatet ibland absurt.

I Ryssland måste alla ha munskydd på offentliga platser. Högst hälften bär munskyddet korrekt. Resten har det under näsan, vilket innebär att de lika gärna kunde vara utan munskydd.

Jag försöker låta bli att tänka på saken, helt enkelt eftersom jag inte kan uppfostra två och en halv miljon petersburgare. Men varje gång jag ställer mig i en metrovagn, omgiven av medpassagerare med munskyddet under näsan, känner jag samma frustration. Där står vi i våra svettiga munskydd utan att vår uppoffring har någon som helst betydelse.

I Sverige vill folk inte ha munskydd alls. Inte heller i situationer där myndigheterna uppmanar dem till det. För någon månad sedan åkte jag buss mellan Haparanda och Luleå. På en skylt längst fram stod en uppmaning om att bära munskydd.

Efter halva vägen var bussen full. Inte en enda passagerare bar munskydd, trots tydlig uppmaning och uppenbar trängsel. Jag tänkte på hur många gånger jag har hört den tvärsäkra åsikten yttras att svenskar är bäst i världen på att frivilligt följa instruktioner.

Coronan har gjort livet till en ständig övning i kronisk ambivalens.

Eftersom jag i mån av möjlighet försöker skona mig själv från att bli galen skär jag ner på resandet till ett minimum under pandemin. Där gäller nämligen inget annat än kronisk ambivalens. Länder öppnar och stänger sina gränser som det passar dem. Man får anlända med flyg, men inte i bil. Man får anlända i bil, men inte till fots. Man får anlända via vissa länder, men inte via andra.

Som finsk medborgare har jag rätt att resa ut och in i Ryssland via Finland, efter ett avtal som Finland och Ryssland skrev i början av året. Men jag måste flyga – regeln gäller inga andra färdmedel, av orsaker som inte går att begripa. Om jag gör en arbetsresa utanför Ryssland måste jag återvända antingen via Finland eller också något annat land som Ryssland har ett avtal med.

Det här landet kan emellertid när som helst avföras från listan. Det skedde nyligen med Turkiet efter att det visade sig att tiotusentals ryska turister hämtade med sig covid då de återvände hem från sina absolut nödvändiga solsemestrar.

Coronan har avslöjat något som varje dagisfröken vet. Nämligen att man inte kan vänta sig något resultat när alla bara tänker på sig själva.

En rysk vän till mig som har ett företag på Malta kan bara åka dit om han först har tillbringat minst fjorton dagar i Grekland, eller något annat land som står på Maltas säkra lista. Malta lämpar med andra ord helt enkelt över problemet på ett annat land. Men Grekland är inte ett land med låg smittspridning, tvärtom. Ändå tänker sig alltså de maltesiska myndigheterna att om medborgare från länder med hög smittspridning tvingas tillbringa två veckor i ett annat land med hög smittspridning, så kan det minska smittspridningen.

Hur?

Det frågtes blott, det gavs ej svar.