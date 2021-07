Ännu ingen gripen för mordet på frisörsalongen

– Det finns ingen misstänkt eller gripen i det ärendet. Vi har knackat dörr och hört personer, men vad som framkommit är ingenting jag får reda på, säger polisens presstalesperson Peter Adlersson.

Det var vid 14-tiden i fredags eftermiddag som polisen larmades till Marklandsgatan om misstänkt skottlossning. Polisen bekräftade senare att en person hade blivit skjuten och att denna misstänks tillhöra gängmiljön i Göteborg.

Under helgen har arbetet med att samla in vittnesuppgifter fortsatt via dörrknackning.

– Vi är klara på platsen med den tekniska undersökningen, men vi har trygghetskapande insatser kvar givetvis. Mobila beredskapskontoret är på plats så att allmänheten kan komma och prata och eventuellt lämna tips, säger Peter Adlersson.

En övervakningskamera ska ha fångat hela händelsen på film, som publicerats i flera medier. Enligt Peter Adlersson är övervakningsfilmer en del av det material som polisen går igenom just nu, men han vill inte kommentera om det rör sig om just den filmen.

– Vi kommenterar ingenting om den. Vi tycker mest det är olyckligt att den sprids. Det kan faktiskt påverka vittnen och även påverka polisens framgång i utredningen. Jag vet inte hur den här filmen har hamnat där, säger han.

Polisen uttryckte i fredags att mordet kan komma att följas av hämndaktioner.

– Hittills har det varit lugnt, men det är ett kritiskt läge naturligtvis när det händer sådana här saker, säger Peter Adlersson.

Adlersson säger vidare att han inte känner till offrets koppling till mordplatsen.

– Jag har inga uppgifter alls om det.

Här hittar du fler texter från DN:s redaktion i Göteborg