Anom har landat i svensk domstolsvardag

– Hur uttalar ni det?

En snabbt inkastad försvarsadvokat frågar två åklagare som snart ska in i varsitt mål i salarna bredvid varandra.

– Anom? Eller Äjnåm, som på engelska?

Ingen vet. Säkerhetsvakten från Tingsrätten går in på Google och får ordet uppläst. En blandning av de två förslagen, som i engelskans ”Anonymous”, säger hon. Gruppen enas om att det låter rimligt.

Den här dagen är begreppet helt centralt för verksamheten i Göteborgs mest publika domstol. Den spektakulära operationen som initierades av FBI landar nu i det svenska rättsväsendets vardagliga kvarnar.

Klockan nio inleds en häktningsförhandling i sal 11 och en i sal 1. Den ena handlar om misstänkt vapenbrott och den andra om grovt narkotikabrott, men de är båda resultatet av FBI:s nya och omtalade spaningsmetoder. Båda männen häktas och förs iväg med restriktioner. Så fort parterna lämnat salen, inleds två nya mål, också de en del av Anom.

Total sett har 21 västsvenskar gripits i razzian och från torsdag morgon till fredag lunch måste alla antingen häktas eller släppas. Foto: Kristina Hedberg

I alla fallen blir det lyckta dörrar, så efter en kort presentation måste anhöriga och media gå ut. Kvinnan som lever med den ene mannen som åklagaren vill häkta går ner en trappa och pratar med anhöriga till den andre mannen som genomgår samma prövningsprocess. Det är tydligt att de känner eller i alla fall känner till varandra väl. De pratar om hur barnen växer och hur söta de är. När allt är klart kanske de kan ses och stämma av mer?

I en av salarna arbetar åklagare Ulrika Åberg från Göteborg. Hon har fem förhandlingar på raken i dag, men så småningom ska de nog slås ihop till endast två målnummer, säger hon. Allt har gått så snabbt nu bara, så ingen har hunnit med att organisera upp det riktigt.

I den andra salen är det Jonas Almström som lägger fram bevisen. Han kommer från RIO – Riksenheten för internationell och organiserad brottslighet. Detta är hans enda Anom-fall i dag, men enheten har fler på ingång.

Krypterade Anom-telefoner spreds inom kriminella nätverk samtidigt som FBI samlade in informationen från dem. Foto: Olivier Morin/AFP

På torsdagen hade åklagare begärt häktningsförhandling i tio av målen och DN har granskat dessa ärenden. Det rör sig i merparten av mål om misstänkta grova narkotika brott, ett fall av synnerligen grov narkotikasmuggling och i något fall om grovt vapenbrott.

De fyra första häktas alla och Jonas Almström är nöjd.

– Det är ju en gåva att få den här typen av bevis. Säkert kommer de att ifrågasättas, men jag känner mig helt trygg med att vi kommer att kunna arbeta vidare. Även om vi inte själva får tillämpa den här typen av metoder, så får vi ju – när bevisen nu ändå tagits fram av andra – använda dem, i den fria bevisvärderingens namn, säger han.

Under Almströms förhandling har ytterligare en sal tagits i bruk för raddan av Anom-mål. Tvåan. Där häktas ännu en ung man innan lunch, misstänkt för narkotikabrott.

Under eftermiddagen väntas många fler liknande processer. Kanske förlängs arbetstiden till 21. På fredagen löper anhållningstiden ut för dem som togs in under gryningsräden i måndags.

