Ansträngt men stabilt på sjukhusen i Stockholm

Antalet smittade av coronaviruset fortsätter att öka trots att Sverige är på väg in i högsommaren. Enligt Folklhälsomyndigheten gick antalet nya smittade upp med 37 procent mellan vecka 23 och 24.

Trots ökningen syns det ännu ingen tydlig påverkan på vårdpersonalen i Stockholmsregionen, säger Patrik Söderberg, chefläkare i Region Stockholm.

– Vi hade en svår situation i början av året då väldigt många av vårdens medarbetare var hemma och sjuka i covid-19. Just nu har jag inte nåtts av några sådana signaler. Läget är besvärligt dock inte kritiskt – men det går att ana en liten uppgång av antalet smittade bland vårdpersonalen, säger Patrik Söderberg.

Samtidigt finns det en generell brist på vårdpersonal, inte minst på sommaren. Något som gör att en fortsatt ökning av antalet smittade kan påverka vården väldigt snabbt.

– Om smittan ökar då får vi vidta åtgärder. Då får vi öka kapaciteten genom att bland annat öppna nya avdelningar, ta in mer hyrpersonal, kanske beordra in personal. Men där är vi inte än. Det är svårt att få bemanning och att få in vikarier som har rätt kompetens. Då får sjukvården försöka hjälpas åt att lösa situationen på bästa sätt.

Patrik Söderberg säger att Region Stockholm under sommaren prioriterar den akuta och nödvändiga vården och ser till så att den fungerar i så stor utsträckning som det går. Han säger också att detta innebär att vård som kan vänta utan medicinska risker skjuts fram.

Regionen utökar också den geriatriska vården för att avlasta akutsjukhusen, möjligheten att utföra avancerad sjukvård i hemmet ökar och närakuterna håller öppna för att avlasta de stora akutmottagningarna.

Enligt Söderberg kommer regionen att ha något fler öppna vårdplatser på akutsjukhusen än sommaren 2021.

– Om situationen inte förändras ser det något bättre ut än förra sommaren, säger han.