Antalet anmälningar om könsstympningar ökar – men få döms

Den första som flickan i ett av målen berättade för var en skolkurator.

– Hon vandrade in som en skugga. Jag jobbade på ett gymnasium i Göteborg och den här flickan kom in på mitt kontor sent en eftermiddag och berättade något som helt klart var material för en orosanmälan, berättar skolkuratorn för DN.

I hennes öron lät det i första hand som sexuella övergrepp.

– Hon berättade hur hon utsattes för undersökningar av sin mamma. Hon pratade väldigt detaljerat om hur mamman undersökte hennes underliv när hon kom hem från skolan, säger hon.

Skolkuratorn beskrev flickan som helt avskärmad. Hon blev också förvånad över att hon sökte hjälp hos henne trots att de aldrig hade träffats innan.

– Jag minns att vi på skolan resonerade att hon måste ha varit desperat. Det är oerhört ovanligt att ett barn berättar. Det är ofta så att skolpersonal och socialsekreterare måste gissa sig till vad som har hänt.

Socialtjänsten och polisen kopplades in. Det resulterade i att hennes mamma ställdes inför rätta för brott mot lagen med förbud mot könsstympning.

Flickans berättelse var mycket trovärdig, berättar åklagaren Håkan Larsson. Sommaren 2001 hade hennes mamma tagit henne och hennes två systrar till Somalia över sommarlovet.

Hon mindes, enligt förhör, att hon satt på en veranda hemma hos sin morbror, när hon blev inropad av sin mamma. Hon leddes till ett rum där hon möttes av två äldre kvinnor och en man i en vit rock.

De äldre kvinnorna särade hennes ben och höll fast henne. Hennes mamma sa något om att hon skulle renas, tog tag i hennes armar och höll för hennes mun. Sedan började mannen skära i hennes underliv.

Hon berättade att hon kände en enorm smärta. Vid ett tillfälle tror hon att hon tuppade av. När det var klart la de henne i en säng i ett angränsande rum. Där låg redan en av hennes systrar och grät. Hon hörde sin andra syster skrika i rummet bredvid.

Det dröjde två månader innan hon kunde gå utan att ha ont vilket försenade resan hem till Sverige och flickorna missade skolstarten.

Fakta. Kvinnlig könsstympning Världshälsoorganisationen, WHO definierar kvinnlig könsstympning som varje form av kirurgiskt ingrepp ”som rör borttagande delvis eller helt av de externa genitalierna” av kulturella eller andra icke medicinska skäl. Det finns fyra olika typer av könsstympning där typ 3 är mest invasiv men också minst vanlig. Sedvädjan är flera tusen år gammal. Den är inte påbjuden i någon religiös skrift, utan har förekommit bland både kristna och muslimer, men kan förekomma i hederskontext. I dag existerar sedvänjan i flera länder i Afrika och några länder i Mellanöstern och i Asien. Källa: Socialstyrelsen Visa mer

Åklagaren Håkan Larsson säger att han minns målet mycket väl.

– Jag har haft alla möjliga typer av mål men det här är något helt annat. Det är inte svårt att föreställa sig, vare sig som man eller kvinna, hur det skulle vara om någon skulle skära i ens genitalier. Det är inget man önskar sin värsta fiende. Och ändå sker det här inom den närmaste familjen, säger han.

Att det blev en fällande dom beror enligt honom på att skolan hade varit noga med att dokumentera flickornas frånvaro och att socialtjänsten tog det vidare. Men det mest avgörande för utredningen var enligt Larsson att flickan berättade.

– Hon ville och hon vågade. Det finns mycket skam och det är en oerhört traumatisk upplevelse. Nu var den här flickan äldre när könsstympningen genomfördes, men det kan hända att det görs när barnen är mycket yngre. Då kanske de till och med inte har koll på vem som gjorde det eller i vilket sammanhang.

2006 föll domen mot mamman och fastställdes sedan i hovrätten. Hon dömdes till fängelse i tre år och skadestånd på 450 000 kronor.

Samma år kom en annan dom, också i Göteborg. Den här gången var det en flicka som hade tagits utomlands av sin pappa och som lyckats fly tillbaka till Sverige. Pappan dömdes till fängelse i två år och skadestånd på 250 000 kronor. 2018 dömdes även en pappa i Blekinge för stämpling till könsstympning.

Det som bäddat för de här domarna är en ändring i lagen från 1 juli 1999 som gjort det möjligt att åtala invånare i Sverige även om barnen har tagits utomlands för att genomföra ingreppet.

Förutom dessa tre fall finns inga andra fällande domar, enligt jurister och sakkunniga som DN har pratat med.

Hur många som drabbats är oklart. Socialstyrelsen uppskattade 2015 att 19 000 flickor i Sverige är i riskgruppen för könsstympning.

Även om anmälningarna till polisen fortfarande är relativt få har de börjat öka något – från 14 anmälningar under 2015 till runt 40 anmälningar per år de senaste tre åren, enligt statistik från Brottsförebyggande rådet, Brå.

Nyligen väcktes åtal mot två personer för medhjälp till könsstympning vid Skaraborgs tingrätt. Åklagaren i målet beskrev åtalet som mycket ovanligt.

En genomgång av rättsdokument från hela landet visar att det startas ett antal utredningar årligen men att de oftast läggs ner.

Britt-Louise Viklund, åklagare i Linköping, har haft flera ärenden av den typen på sitt bord.

– Det kan vara svårt att styrka när det genomförts, kanske i hemlandet innan man flyttade till Sverige och där det inte är kriminaliserat. Det kan också vara svårt att styrka vem som utfört könsstympningen. Vid några tillfällen har barnen varit för små för att kunna höras, säger hon.

I ett par ärenden har det enligt henne visat sig att barnen inte har varit könsstympade.

– Det är inte alltid så lätt att avgöra som man tror. I ett fall uppmärksammade förskolan något som de tyckte såg konstigt ut men som visade sig vara en normal variation. I ett annat fall hade barnet ärrbildning i underlivet med det visade sig komma från en tidigare olyckshändelse, berättar hon.

Ett föräldrapar i Göteborg häktades 2018, misstänkta för att bland annat ha könsstympat sin dotter i hemmet, men även den förundersökningen lades ner. Åklagaren Mats Ihlbom berättar att han hade fått två helt skilda medicinska utlåtanden – det ena som talade starkt för att flickan hade könsstympats och det andra som gav betydligt vagare svar.

– Målsägaren var trovärdig men det fanns ingen mer bevisning än hennes uppgifter. Det finns inte så mycket praxis i dessa mål. Hade det funnits hade man vetat mer om vad som krävs för en fällande dom, säger han.

Bayan Nasih är sakkunnig på Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck på Länsstyrelsen Östergötland. Enligt henne finns det ingen tvekan om att det finns flickor i Sverige som löper en risk att utsättas.

Hon hänvisar bland annat till ett projekt som mödravården i region Stockholm hade genomfört under 2018. Av 15 000 gravida kvinnor som tillfrågades om de var könsstympade hade 334 svarat ja. 20 av dem var födda i Sverige.

– Efter hedersmord är det här det värsta som kan hända inom hederskontexten och det sker väldigt mycket i hemlighet. Så länge risken finns måste vi göra allt vi kan för att skydda dessa flickor, säger Bayan Nasih.

Bayan Nasih, sakkunnig på Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck på Länsstyrelsen Östergötland Foto: Jonas Lindkvist

Enligt henne handlar det om att våga agera i tid vid misstanke om att en flicka kommer att utsättas.

– Man kan inte vänta tills man är säker för då är det ofta för sent. Jag utgår ifrån att förskolepersonal och andra som möter barn i riskzonen vill barnets bästa. Men det krävs tydligare riktlinjer uppifrån, från chefer och från politiker. Det är omöjligt att jobba med de här frågorna utan resurser och kunskap.

Varför är det viktigt att döma för det här brottet?

– Det allra viktigaste vi kan göra är att jobba för att ingen flicka ska utsättas för könsstympning. Men om vi misslyckas blir en fällande dom en stark signal om att detta är ett brott som tas på allvar.