Antalet barnfamiljer som vräks har ökat

Enligt Kronofogdens statistik berodde 87 procent av vräkningarna på hyresskulder och tre av fyra rörde ensamstående föräldrar.

”Bland dessa var kvinnor mest utsatta. Drygt fyra av tio barn som berördes av vräkning bodde helt eller delvis hos sin ensamstående mamma”, skriver myndigheten i ett pressmeddelande från februari i år.

En förklaring till ökningen kan vara att hyresvärdar under pandemin väntade med att lämna in sina ärenden, enligt Kronofogden.

Antalet berörda barn ökar i 15 län och minskar i sex. I Skåne berördes flest barn, på Gotland inga. I 176 kommuner berördes inga barn av vräkning.

Flest avhysningar där barn berörs står Malmö för, där 50 barn berördes av avhysningar förra året, i jämförelse med 20 året innan.

Karin Petersson är sektionschef för vräkningsförebyggarna i Malmö stad, det team inom socialtjänsten som de flesta hyresvärdar kontaktar när en avhysning blir aktuell. Hon kan inte svara på varför Malmö sticker ut.

– De flesta blir avhysta för att man inte har betalat sin hyra och det är högst individuellt varför man inte har det. Men det är viktigt att säga att de flesta faktiskt löser sin situation på egen hand, efter att ha blivit avhyst. Många bor hos vänner och bekanta tillfälligt och lyckas kanske få ett andrahandskontrakt, säger Karin Petersson.

Sedat Arif (S) ordförande i arbetsmarknads- och socialnämnden, uppger för DN att siffrorna gör honom illa berörd och att Malmö stad måste lägga ännu mer kraft på förebyggande arbete. Han har svårt att förklara vad ökningen i Malmö beror på.

– Inget barn ska behöva vräkas från sitt hem och den trygghet som ett hem är. Vi behöver jobba ännu mer intensivt med att förhindra detta tillsammans med fastighetsägare och Kronofogden, säger han.

Helena Nanne (M) som sitter i opposition i samma nämnd i Malmö, anser att kommunen bör satsa mer på arbetsfrämjande åtgärder samt öka anslagen till budget- och skuldrådgivning.

– Stora grupper människor lever i ett djupt utanförskap och har aldrig fått förutsättningar att stå på egna ben och bli självförsörjande, säger hon.

I Stockholms län har antalet vräkningar där barn berörs gått ner, från 112 under 2020 till 90 förra året, vilket är den största minskningen bland alla län. I Stockholms kommun har emellertid samma siffra nästan fördubblats under 2021 jämfört med året innan. 41 barn berördes av vräkning under 2021. Det är den högsta siffran sedan 2008.

”Jag vill uppmana alla som har någon hos sig att kontakta socialtjänsten så fort det finns en risk att hyresgästen inte kan bo kvar. Det kan exempelvis handla om störningar eller ekonomi och i båda sådana fall kan socialtjänsten hjälpa till”, säger Jan Jönsson (L), Stockholms socialborgarråd. Foto: Robin Bäckman

Socialborgarråd Jan Jönsson (L) ser allvarligt på statistiken.

– Det är väldigt illa. De här barnen får en väldigt instabil tillvaro och det kan ge dåliga effekter på deras skolgång och för relationen till kompisar. Det är dock, i relation till befolkningen, väldigt få som drabbas.

Han säger att socialförvaltningen inte hunnit analysera de nya siffrorna, men han tror att en stor del andra- och tredjehandskontrakt – varav vissa olagliga – kan spela in.

– Barnfamiljer kan ha bott inneboende hos personer som inte förstår att man behöver kontakta socialtjänsten innan man vräker barnfamiljer, säger han.

Om inte socialtjänsten har kännedom om att en familj är vräkningshotad kan staden inte heller sätta in åtgärder, säger Jönsson.

Andra viktiga insatser för att förebygga vräkningar är enligt Jan Jönsson att bygga fler hyresrätter, arbeta med psykisk ohälsa och att uppmuntra folk att kontakta socialtjänstens budget- och skuldrådgivning.

Alexandra Mattsson Åkerström (V), oppositionspolitiker i socialnämnden i Stockholm, anser att ökningen är anmärkningsvärd. Hon vill se en utredning kring varför socialtjänsten inte har bättre kännedom om den här gruppen.

Hon noterar också att barnfamiljer i flera fall placerats på vandrarhem – samtidigt som Stockholm stad tillhandahåller mer långvariga bostadslösningar via Stiftelsen hotellhem i Stockholm (SHIS).

– Staden har 150, men man har bara använt sju av dem, säger hon.

Jan Jönsson säger att anledningen till detta är att barnfamiljerna ofta ryms i lägenheter tillhörande SHIS normala bestånd och att avhysta barnfamiljer endast undantagsfall placeras på vandrarhem.

– Om socialtjänsten blir informerade om en vräkning samma dag den sker så kanske man använder sig av vandrarhem eller hotell väldigt kortvarigt. Men vi ska jobba för att barnfamiljer utan bostad ska få en stadigvarande boendeform. 2017 låg det på 43 procent och 2021 var det uppe på 71 procent.

Läs mer:

Ann-Katrin vräks på grund av hyresskuld: ”Det finns ingen medmänsklighet längre”

Kronofogden larmar: Allt fler barn vräks