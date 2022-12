Antalet patienter på iva med covid-19 ökar

Smittspridningen av influensa, RS och covid-19 är fortsatt kraftig, skriver Folkhälsomyndigheten i sin senaste veckorapport. De flesta blir inte allvarligt sjuka, men ökningen börjar nu märkas inom intensivvården (iva).

– Den senaste tiden har det ökat med runt tio patienter per vecka. Alla vårdas inte på grund av covid-19, men ökningen beror på smittspridningen, säger Johnny Hillgren, ordförande för Svenska intensivvårdsregistret, till DN.

Antalet patienter som vårdas inom intensiven på grund av covid-19 just nu är 43 stycken, att jämföra med ett 20-tal för bara ett par veckor sedan. Det är betydligt färre än under tidigare toppar, men den snabba ökningstakten visar att smittspridningen nu också påverkar intensivvården i en allt högre utsträckning.

– Vi har även en förhållandevis hög sjukfrånvaro bland personalen, samtidigt som ett ökat antal personer med RS också är i behov av intensivvård, däribland ett antal barn. Det innebär en utmaning, men vi har kontakt nationellt, om det finns behov av samordning, och jag är övertygad om att det finns en plan för hur situationen ska hanteras om den här ökningen fortsätter, säger Johnny Hillgren.

Eftersom det tar tid, i genomsnitt elva dagar, från det att man blir sjuk till dess att man normalt behöver intensivvård speglar trycket på iva smittspridningen för knappt två veckor sedan.

Därutöver ställer också spridningen av influensa till det. Trots att säsongen knappt har börjat har ett 15-tal influensapatienter redan behövt intensivvård.

– Alla de här tre sjukdomarna kräver dessutom kohortvård, att patienterna isoleras, vilket tar mycket resurser, säger Johnny Hillgren.

Hur ser den typiska patienten ut, som vårdas på iva på grund av covid-19?

– Det vi har sett under hösten är att det antingen är en ovaccinerad person eller en person med ett icke-fungerande immunförsvar, antingen på grund av sjukdom eller på grund av läkemedel.

En hel del äldre har inte tagit alla doser, hur ser du på det?

– Jag tycker att alla ska vaccinera sig. Man vet inte vem som blir allvarlig sjuk, men vaccination skyddar de allra flesta mot svår sjukdom.

Även antalet avlidna ökar. På grund av den fördröjning som finns i rapporteringen fokuserar Folkhälsomyndigheten på vecka 47 (sista veckan i november) i den senaste veckorapporten. Under denna vecka dog 91 personer med covid-19, att jämföra med i snitt 84 dödsfall per vecka under de tre föregående veckorna.

