Antalet tonårsaborter fortsätter att minska

Logga in

Logga in

Den minskning av antalet aborter bland tonåringar som man sett i flera år fortsätter. Förra året rapporterades lite drygt 8 aborter per 1 000 flickor i åldersgruppen 15–19 år, att jämföra med drygt 25 per 1 000 under 2006.

Även andelen aborter bland unga kvinnor, i åldern 20–24 år, har minskat de senaste 15 åren, konstaterar Socialstyrelsen i en ny rapport.

En bidragande orsak till nedgången, tror myndigheten, är en ökad användning av långtidsverkande preventivmedel. Sedan 2017 är preventivmedel enligt lag kostnadsfria för kvinnor under 21 år.

Totalt sett syns dock inga större förändringar. Tvärtom har både antalet aborter och antalet aborter per 1 000 kvinnor i fertil ålder varit relativt konstant sedan mitten av 1980-talet.

År 2022 rapporterades 35 450 aborter totalt, vilket motsvarar drygt 18 aborter per 1 000 kvinnor i fertil ålder (15–44 år). Det var något fler, jämfört med 2021. Å andra sidan var antalet aborter detta år det lägsta sedan 2002.

De allra flesta aborter förra året, över 60 procent, gjordes före graviditetsvecka 7, medan 94 procent gjordes före vecka 12. En så kallad medicinsk metod användes vid 96 procent av fallen och allt fler medicinska aborter avslutas i hemmet.

Sedan 2016 är abort vanligast bland kvinnor i åldern 25–29 år.