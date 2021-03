Årets största ökning av covidfall – fler än någonsin testade

Över 33.000 fall av covid-19 bekräftades i Sverige under förra veckan. Totalt provtogs över 300.000 personer i Sverige, vilket innebär ett nytt veckorekord under pandemin, enligt Folkhälsomyndighetens veckorapport som sammanställer smittoläget från veckan innan.

Under årets första fem veckor minskade antalet bekräftade fall successivt. Sedan dess har smittspridningen åter fått ny fart och ökat sex veckor i rad.

Flest fall har bekräftats bland personer mellan 40 och 49 år, men alla grupper från 20 till 59 år ligger på nästan samma nivå. Smittspridningen ökar i alla åldersgrupper förutom bland de som är 80 år och äldre.

Virusvarianten B117, den så kallade brittiska varianten, utgör en ökande del av alla covid-19 fall och har i vissa regioner nästan tagit över helt.

Smittläget är värst i region Halland och Gävleborg, där strax över respektive strax under 1.000 fall per 100.000 invånare bekräftades vecka 10 och 11. Detta kan jämföras med samma siffra för riket, som ligger på 597.

Sett till två veckors-värdet har Sverige en högre smittspridning än länder som Nederländerna, Belgien, Spanien och Italien. I Tjeckien och Polen är värdet ungefär dubbelt så högt som i Sverige och Estland nästan det tredubbla.

Smittoökningen har speglats på svenska sjukhus under de senaste fyra veckorna. Hittills har 151 inläggningar på intensivvårdsavdelning rapporterats för vecka 11. Inläggningarna på iva har ökat stadigt sedan vecka sju och en liknande trend syns på sjukhus i stort.

En ökning av iva-inläggningar syns främst bland personer i 50- och 60-årsåldern. Även de mellan 70 och 79 år utgör en stor del av alla som lagts in med covid-19 på iva, men i den gruppen syns ingen tydlig ökning under förra vecka. Män utgör 71 procent av alla de som behövt intensivvård under hela pandemin.

Lite mer än var tionde vuxen i Sverige har fått minst en dos av vaccin mot covid-19 medan strax över var tjugonde har fått två doser.

Tack vare vaccineringen har dödstalen fortsatt att minska under hela 2021, trots den ökande smittspridningen. Den positiva trenden har dock avstannat, och dödstalet ser nu ut att ligga på en platå. Både vecka 9 och 10 registrerades drygt 100 dödsfall i veckan. För vecka 11 är statistiken fortfarande inte fullständig.

