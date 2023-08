Arrangören starkt kritisk mot polisen efter upploppet i Järva

På fredagsförmiddagen är polisnärvaron hög runt området där Eritreanska kulturfestivalen ska öppna för andra dagen. I utkanterna av Järvafältet håller polis på att ställa upp kravallstaket medan en helikopter cirkulerar området.

Under lätt duggregn står några sönderbrända bilar kvar inne vid Eggeby gård efter gårdagens upplopp. Här har ett hundratal funktionärer samlats under morgonen, innan festivalens öppning för att se till att stormningen inte händer igen.

Få vill prata med DN. Zeray Teclai som är med och arrangerar festivalen förstår motståndet.

– Det här är vanliga svenskar som agerar funktionärer. Vi är jättebesvikna på polisens hantering, det fanns barn på området igår. De var helt oförberedda trots att vi varnat om motdemonstranterna i flera veckor, säger han.

Upploppet på Järvafältet började under torsdagen när ett 1 000-tal personer marscherade från Hallonbergen till Eggeby gård för att demonstrera mot den eritreanska kulturfestivalen.

Minst 50 personer skadades i tumultet, över hundra frihetsberövades och en person greps misstänkt för mordbrand.

Demonstranterna har i flera år menat att den arrangeras för att sprida den eritreanska regimens propaganda. Enligt kritikerna går intäkterna rakt dit. Men Alem Teklegiorgis, ordförande för NHCC, en paraplyorganisation för föreningarna som deltar, frågar sig var dessa pengar skulle komma från.

– Det här är en familje- och kulturfestival. Den ordnas av föreningarna, för våra unga som saknar sina rötter, för våra äldre som saknar gemenskapen. De här människorna som står och lagar mat eller som vaktar grindarna jobbar gratis. Vilka miljoner tror man att vi tjänar här? säger han.

”Alla som kommer hit har olika inställningar till regeringen i Eritrea. Det får man ha”, säger Alem Teklegiorgis. Foto: Thomas Karlsson

Teklegiorgis menar att själva arrangemanget är kostsamt, man köper in all mat på egen hand och bjuder in artister från hemlandet. Oftast går man back, menar han. De åren när festivalen går plus sätts pengarna i kassan för nästa års festival.

Konflikten om den eritreanska kulturfestivalen sträcker sig många år tillbaka och har även förekommit i flera andra europeiska länder. En del av kritiken har varit att politiska representanter från Eritrea varit inbjudna.

– Vi bjuder in representanter från Eritrea och håller öppna frågestunder där folk får ställa vilka frågor de vill. Om de fängslade människorna, eller om ekonomi till exempel. Det är bra att de får svar direkt från Eritreas representanter, säger Alem Teklegiorgis.

Alem Zerom från Eritreanska kvinnoföreningen har ett eget tält inne på festivalområdet. ”Vi är här för kvinnornas rättigheter”, säger hon till DN. Foto: Thomas Karlsson

Stöder ni diktaturen i Eritrea?

– Vi är svensk-eritreaner, varför får vi den här frågan? Vi vill ha ett demokratiskt Eritrea och vi vill vara en del av det, säger Zeray Teclai.

Demonstrationen, som fick sitt tillstånd indraget under fredagen, arrangeras av Mehbratom Salomon från Svensk-eritreanska riksförbundet för rättvisa och mänskliga rättigheter. När DN når honom under eftermiddagen har han beslutat sig för att stanna hemma.

– Jag ska inte gå dit, men det finns många upprörda över det här beslutet. Att regimen får tillstånd men inte demonstranterna. Det här har ingenting med mat eller tradition att göra, säger han.

Fakta. Detta har hänt Mellan torsdag och söndag anordnas en eritreansk kulturfestival på Järvafältet utanför Stockholm. Festivalen har kritiserats för att vara trogen regimen i Eritrea, en av världens mest strikta diktaturer. På torsdagen kom omkring 1 000 demonstranter till området för att demonstrera. Det urartade snabbt i våldsamma upplopp där bilar och tält sattes i brand och demonstranter och polis drabbade samman. En person greps misstänkt för mordbrand. Ytterligare omkring 140 personer frihetsberövades. 55 personer uppges ha skadats, varav åtta allvarligt. På fredagen är 14 personer kvar på sjukhus. Visa mer Visa mindre

