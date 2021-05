Åsa Beckman: Covidsprutan fick mig plötsligt att känna tillit till hela samhället

Häromdagen fick jag min första vaccinspruta. Jag och andra kom cyklandes och gåendes in på det stora sjukhusområdet. Porten var utmärkt med en vepa för att vi snabbt skulle hitta rätt. Där stod några personer i en gles kö. En sköterska hälsade oss välkomna och pekade på ett litet bord med handsprit och munskydd.

Det kändes högtidligt, lite som på valdagen. När jag låste min cykel började kyrkklockorna ringa.

”Du får ursäkta hur jag ser ut i håret”, sa damen framför mig i kön. ”Jag har inte varit hos frissan under hela pandemin.”

Det var verkligen ingenting jag hade tänkt på, försäkrade jag.

Innanför dörrarna plussades sedan skyddsutrustningen på med plastvisir och vi följa en snitslad bana till vaccinationssalen. Personal visade oss in i olika bås. Medan jag fick min spruta hörde jag min kökompis fortsätta att ursäkta sin frisyr i båset intill.

Det var som att vi först nu verkligen kände hur påfrestande det här året har varit – all oro, all ensamhet, de som inte överlevt

Hon blev tyst först under de tjugo minuterna som man måste sitta kvar innan man får gå. Ingen sa något. Det var som att vi alla först nu verkligen kände hur oerhört påfrestande det här året har varit – all oro, all ensamhet, de som inte överlevt. Men också en sorts lättnad, om än matt, över att detta kanske äntligen snart var över.

Jag blev rörd av alltihop. Jag kände mig liksom omhändertagen på ett sätt som man sällan gör i det offentliga. Någonstans hade en regering bestämt att vi skulle vaccineras. Och här fanns vänlig personal som utförde det och tog hand om oss.

Jag kände mig buren.

Det är ett uttryck som brukar använda i religiösa sammanhang. Man upplever, i vissa stunder eller alltid, att man bärs av en kraft som är större än en själv. Men det är en känsla som man precis likaväl kan och bör få av ett samhälle, att någon vill en väl och sörjer för ens välbefinnande, ja kanske som ens föräldrar en gång gjorde.

Hos den som blir buren skapas något avgörande: tillit.

”Missnöjet är på rekordnivåer”, skriver författarna Lisa Pelling och Johanna Lindell i den nyutkomna boken ”Det svenska missnöjet” där de rest runt i Sverige och knackat dörr och lyssnat på människor. De har valt ut sex socioekonomiskt pressade orter där arbetslösheten varit hög. Här har affärer slagit igen, skolor lagts ner och det har blivit längre till närmaste vårdcentral och Försäkringskassans lokalkontor.

De som pratar i den här boken känner sig inte burna. I replik efter replik hör man hur de förlorat tillit både till andra människor och till samhället i stort. Och, skriver författarna, för att ett samhälle ska fungera krävs ett tillitsfullt kontrakt mellan människor och institutioner, som regeringen, politiken, rättsväsendet och andra myndigheter. När den tilliten inte finns står Jimmie Åkesson där och väntar.

Det är nog ytterst få människor som alltid känner sig burna. Men jag tror att det viktiga är att man gör det vid vissa speciella situationer. I boken berättar en 50-årig kvinna i Göteborg: ”Jag var livsfarligt sjuk i januari och när det väl gällde så funkade allt väldigt bra. Det var så bra organiserat, ambulansen, läkarna, operationen. Så nu klagar jag inte en sekund på vart mina skattepengar går.”

Hennes svar visar hur tillit skapas – bara samhället bär. Och framför allt: att tillit kan repareras snabbare än du tror.

