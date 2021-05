Åsa Beckman: Därför kan kvinnor aldrig glömma Chanel-läppstiftet de hade som unga

”Du måste se det här inlägget”, messar en väninna och skickar en länk till Facebookgruppen ”Det gamla Stockholm”. En äldre kvinna har lagt ut ett fotografi från 60-talet där en ung tjej i cool kort klänning i svartvitt op-mönster och jesussandaler sitter på en filt i en trädgård. ”Tjejer, kommer ni ihåg detta mode?” frågar kvinnan gruppen.

Och som alla kommer ihåg! Tråden har hundratals svar. ”Jag älskade mina jesussandaler”, ”Fick mina 2 första minikjolar i op-mönster 1965”, ”Jag hade handväska med svartvita rutor”, ”Jag hade svartvitrutiga solglasögon”, ”Jag hade svartvita brallor, ett ben av varje”, ”Jag hade även en svartvit baddräkt. Och svartvita öronclips”, ”Min mamma sydde både kjol, klänning och byxor i op-mönstrat tyg, så tufft”, ”Som remmarna på jesussandalerna skar in i benen, jag fick knyta dem vid vristen!”, ”Har du kvar Mary Quant-klänningen? Den skulle jag vilja se!”

Det som är så fint är att alla med sådan inlevelse kommer ihåg exakt vad de hade på sig. Eller som min väninna formulerade det: ”Har aldrig upplevt att tonåringen återuppstår med sådan kraft i en skara äldre kvinnor.”

Vad är det som gör att kvinnorna så exakt minns sina vita plaststövlar inköpta på Åhléns eller numret på det rosa Chanel-läppstiftet?

Det har förstås att göra med åren som nästanvuxen. Så mycket är för första gången. Ens kropp har blivit en annan, man har andra kläder, man kysser någon för första gången, har sex för första gången, börjar sminka sig, har andra sorts skor. Inte underligt att man minns vartenda klädesplagg. Det var fortfarande det första, andra eller femte man köpte själv.

Det är inte bara man själv som har blicken riktad mot sin kropp. En hel kultur har det.

Sedan tar det vuxna livet över med alla vanor och upprepningar. Visst minns jag själv fortfarande många klänningar och skor, men det går inte att jämföra med hur jag minns mina Peter Pan-stövlar eller den svarta fodralklänningen jag köpte på Gul & Blå på 80-talet.

Men att så många kvinnor svarar i ”Tjejer, kommer ni ihåg detta mode?”-tråden tror jag också beror på att de här första stegen ut i vuxenvärlden sammanfaller med samhällets lystna fascination för unga kvinnor. Objektifieringen står på max. Det är inte bara man själv som har blicken riktad mot sin kropp. En hel kultur har det, män i alla åldrar, när som helst på dygnet. Man är betraktad, sedd, värderad, sexualiserad.

Och det är ett otroligt förhöjt tillstånd. Av njutning, nyfikenhet, hänförelse. Men också fara. Kroppen går in i en sorts accelererad vaksamhet. Där man i varje sekund måste navigera mellan det man gillar och inte gillar, mellan blickar man vill ha och inte vill ha, mellan närmanden som känns ok och inte ok.

Som från den där mannen som var nära vän med mina föräldrar och som plötsligt började skicka obehagliga brev och söka upp mig på mitt extrajobb.

Det finns ingen period i kvinnors liv där man behöver förhålla sig lika intensivt till olika glidningar. Man drar på sig en ny klänning och går lyckligt ut i världen, men tvingas samtidigt börja avläsa och parera. Inte undra på att alla ens sinnen var försatta i högsta beredskap – så att man fortfarande i sjuttio-åttioårsåldern minns exakt hur man knöt sina jesussandaler.

Läs fler krönikor av Åsa Beckman här, tillexempel ”Covidsprutan fick mig att känna tillit till hela samhället” eller ”Vem ska leka med lågstatus-barnen?” Prenumerera också på hennes nyhetsbrev där hon väljer fem favoritartiklar och som varje måndag kommer i din mejlkorg.