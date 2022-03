Åsa Erlandsson: Föräldrar och lärare frågar mig om skolan är säker

En säkerhetskonsult som utbildar skolor och förskolor i hur de kan agera om det värsta händer berättar att hon samma morgon fått 20 nya förfrågningar.

Dubbelmordet på Malmö latinskola kommer bli en vändpunkt på svenska skolor, som utmanar invanda föreställningar och vår önskan om hur det borde vara.

I decennier har det varit en helt annan fara som lärare och elever tränat på. Hur man utrymmer om det börjar brinna. Övningarna görs sedan 60-talet, trots att det är mycket ovanligt med stora bränder på skoltid.

Skoldåd var ju inget man behövde tänka på, det var något bara som drabbade vår omvärld. Finland, Tyskland och inte minst USA. Så kom det till Sverige, hösten 2015, när den svärdbeväpnade Anton Lundin Pettersson dödade tre personer och skadade en fjärde på Kronans skola i Trollhättan.

Dådet blev ett bryskt uppvaknande. Runt om i landet började skolor köpa in särskilda utbildningar om vad personal och elever kan göra i väntan på polis: fly, barrikadera sig eller i värsta fall slåss. Man vänder på taktiken och övar inrymning, istället för utrymning. Låser in sig i klassrum, toaletter och städskrubbar för att inte riskera att springa rakt in i gärningsmannens famn.

Men beredskapen är spretig. Fortfarande, sju år senare, saknas nationella direktiv om hur skolor ska förbereda sig. Istället är det upp till varje kommun och skolkoncern att agera efter eget huvud. Vissa köper in påkostade utbildningar i så kallat pågående dödligt våld. Andra tar istället hjälp av polisen. Många gör inget alls.

Dessutom saknas handlingsplaner mot våldsbejakande extremism, trots att alla kommuner bör ha en sådan.

Allt det här skapar osäkerhet och frågor bland lärare runt om i Sverige, som pratar med varandra och ställer frågor utan svar. Varför är vissa förberedda, och andra inte?

På samma sätt spretar skalskyddet. Medan vissa skolor är låsta och kräver besöksbricka för att komma in, är andra som öppna spjäll eftersom man vill värna vårt öppna, demokratiska samhälle. Detta sagt av politiker och beslutsfattare som själva jobbar på låsta arbetsplatser. Lås hindrar inte en gärningsman som själv är elev på skolan, som i Malmö. Men alla dåd begås inte av elever, vilket Trollhättan är ett exempel på. Dessutom uppstår många mindre allvarliga incidenter när obehöriga ungdomar kan ta sig in. Bråk och stök som aldrig blir några rubriker.

Det förebyggande arbetet är själva grunden för att ingen ska bli pojken i bubblan. En pojke som har svårt med sociala relationer, som växer upp och odlar sin bitterhet, radikaliserar sig själv framför datorn och förvandlas till en tryckkokare. Ett mönster som går igen i flera uppmärksammade skolattacker. Det förebyggande arbetet kommer också tvinga oss att tänka om. Är det mentorns, kuratorns eller faktiskt allas vårt ansvar att se den som håller på att falla ur? Hur kommer det sig att elever ser och hör jämnåriga uttala våldsamma fantasier, utan att veta vart de ska ta vägen med sin oro?

Är det rimligt att samhällets instanser som jobbar mot samma mål – skola, socialtjänst och polis – inte får prata med varandra på det sätt de säger sig behöva?

Utbildningar, handlingsplaner och lås är inte hela lösningen. Jag vet inte vilket skydd Malmö latinskola hade. Men dådet i måndags, det dödligaste efter Trollhättan, kommer tvinga skolvärlden att sätta ner foten.

Mammor och pappor som valt skola efter utbildningsprofil och lärartäthet frågar nu mig om man ska välja efter säkerhet.

Åsa Erlandsson är specialreporter på Dagens Nyheter och författare till boken ”Det som aldrig fick ske: Skolattentatet i Trollhättan”.