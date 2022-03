Åtta åtalas för planer på att råna näringslivstopp i hemmet

På morgonen den 19 november förra året hade det av polisen kända kriminella nätverket tänkt genomföra det brutala rånet. De hade då, enligt polisen, mycket detaljerade planer på att ta sig in i företagsledarens bostad, binda och hota honom och hans familj samt råna dem på lyxvarorna.

För att genomföra brottet hade ligan skaffat mobiltelefoner, kläder, maskering, buntband och tejp. De hade också ordnat ett flyktfordon. För att planera det grova rånet hade de fått insiderinformation av en 22-årig kvinna som arbetade i familjens hushåll.

Vad de inte visste var att polisen, efter en tre månader lång spaningsinsats, hade full koll på nätverkets planer. Så väl insatsstyrkan som stora resurser från spaningsenheten i polisområde Nord fanns utplacerade kring företagsledarens bostad på Östermalm.

Spaningsinsatsen inleddes i början av september efter att man gjort frihetsberövanden i samband med två mordförsök, ett i Hagalund och ett i Stocksund. I samband med de utredningarna dömdes ett par personer för grovt vapenbrott. Då framkom också uppgifter som gjorde att polisen via hemlig avlyssning och spaning kunde följa det kriminella nätverket planering av det grova rånet.

– Vi låg både ett och två steg före de nu åtalades planering, säger en av spaningsledarna som säger att man under ärendets gång också hindrat ett flertal andra grova våldsbrott, bland annat två planerade sprängningar.

Polisen informerade inte företagsledarens familj, utan planerade att slå till senast när rånarna skulle tränga sig in i trapphuset där familjen bor.

Tre av de misstänkta hade klätt sig i kläder från budföretaget DHL, enligt polisens teori ingick det i planen för att ta sig in hos det utpekade brottsoffret – en känd näringslivstopp. Foto: Polisen

Några av de åtalade åkte mot näringslivstoppens adress i en falskskyltad BMW. Väl där fattade de misstankar om att polisen hade spaning på dem. Istället för att slå till försökte de fly från platsen, tre av gärningsmännen var då klädda i kläder från budfirman DHL.

Efter en kortare biljakt kunde fyra personer gripas på plats. Samtidigt greps den 22-åriga kvinnan i familjens bostad samt tre andra som enligt polisens spaningar varit involverade i förberedelserna.

På måndagen åtalades sammantaget åtta personer med andledning av brottet. Sju av dem åtalas för försök till grovt rån, en till medhjälp till grovt rån och en person till anstiftan till grovt rån. Kammaråklagare Alexandra Bittner har i andra hand yrkat på att de ska dömas för förberedelse till grovt rån.

– Det var bara på grund av tillfälliga omständigheter som det inte fanns någon fara för att brotten skulle fullbordats. Hade de lyckats skulle brottet bedömts som grovt eftersom tillgreppet avsåg ett mycket stort värde, skriver kammaråklagare Alexandra Bittner i sin stämningsansökan.

Samtliga åtalade förnekar brott.

Att bevisa ett försöksbrott är i normala fall oftast svårt.

– I det här fallet har vi fördelen att vi har haft väldigt bra kontroll på vad alla individer gjort den under tiden innan de åker in till stan och hur de agerat på platsen. VI har också följt planeringen under en längre tid, konstaterar kammaråklagare Alexandra Bittner som menar att polisen även hade ”full kontroll” under hela insatsen – det grova rånet som var planerat skulle aldrig ha kunnat genomföras.

I bevisningen ingår såväl ljud- som filmmaterial.

Domstolen har nu att bedöma om det handlar om ett försöksbrott som aldrig var i närheten att genomföras eller om det handlar om en förberedelse till brott som gått väldigt långt.

– Enligt min uppfattning ligger straffvärdet hur som helt på runt fyra års fängelse, säger Alexandra Bittner.