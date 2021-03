Åtta tonårsflickor utnyttjades och förnedrades – nu faller domen

I rättegången, som hållits i Vänersborgs tingsrätt, står en 42-årig man hemmahörande i Åmåls kommun som huvudman. Han har åtalats för olika typer av sexualbrott mot åtta flickor, från olika delar delar av landet, mellan september 2019 och april 2020.

– Det började med att en flicka i Västmanland blev utsatt, och en vän till henne förstod att något inte stämde. Då fick hon flickan att berätta och blev så upprörd att hon berättade för sina föräldrar, som ringde polisen, säger vice chefsåklagare Eva Johnsson.

42-åringen har enligt åtalet aldrig träffat någon av flickorna fysiskt, kontakt ska ha knutits på internet och brotten ska ha begåtts i mannens hem eller på hans arbetsplats.

– Det han säger är att han började någon gång kring 2016. Han säger själv att det har eskalerat och 2019 och framåt så intensifieras det fram till han grips. Tillvägagångssättet har sett olika ut, ibland är det utpressning och ibland manipulation eller hot. Han är vänlig och snäll i början och ger komplimanger, när han väl fått de första bilderna så är de i förövarens grepp.

Enligt åtalet har mannen förmått flickorna att begå sexuella handlingar på sig själva och dokumentera det. Åklagaren har trots att mannen inte träffat flickorna fysiskt valt att åtala 42-åringen för fem fall av grov våldtäkt, alternativt anstiftan eller grov medhjälp till våldtäkt. Det är osäkert hur rätten kommer att bedöma skuldfrågan, rättsläget är osäkert sedan den nya våldtäktslagen instiftades.

– Nu får vi se om tingsrätten delar vår uppfattning om det ska ses som våldtäkt, frågan är om det kan anses vara frivilligt och vi anser att det inte kan det, säger Eva Johnsson.

– Det här är komplicerade juridiska frågor. Jag har ansett att det finns tillräckligt mycket bevisning för att det ska prövas i domstol. När det gäller åtalet om våldtäkt utgår vi från att han åtminstone blir dömd grovt utnyttjande av barn för sexuell posering.

En avgörande fråga blir om rätten anser att 42-åringen varit närvarande vid övergreppen, om än så i digital form.

– Vi anser att han är närvarande för att vi har filmer där han onanerar och skickar instruktioner.

I några av fallen där mannen åtalats för grov våldtäkt ska två andra män hemmahörande i Norrköping respektive Skaraborgsområdet begått de fysiska övergreppen.

De två männen står även de åtalade grov våldtäkt. Enligt stämningsansökan har polisen och åklagaren bara i ett fall funnit bevis för direkt kommunikation männen emellan.

– När det gäller den ena finns det en sms-konversation mellan målsäganden och huvudmannen där han skriver att han ska kontakt med den man som är på väg. När det gäller den andra mannen vet vi att de haft kontakt för där har det skickats film till huvudmannen från tillfället. De säger att de har pratat med varandra vet vi men vi vet inte vad de pratat om.

De övriga åtalspunkter som 42-åringen ställts inför är 20 fall av grovt utnyttjande av barn för sexuell posering, nio fall grovt olaga tvång, övergrepp i rättssak och grovt barnpornografibrott.

När det gäller flera av flickorna anser åklagarsidan att det är bevisat att övergrepp skett under längre tidsperioder och vid många tillfällen. En 15-årig flicka ska under hot ha tvingats posera sexuellt för mannen vid omkring ett hundratal tillfällen. En elvaåring ska under liknande omständigheter ha tvingats till att spela in sig själv under grovt förnedrande former.

– Det har handlat om förnedring, makt och kontroll, det är så han själv förklarar det, säger Eva Johnsson.

Den 42-årige mannen har suttit fängslad sedan april 2020 och har medgett i förhör att kontakt skett med flera av flickorna, men nekar till våldtäkt.

DN har sökt mannens advokat.