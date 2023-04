Åttaåringen som dödades i Luleå: Pappan ville rädda sonen

Logga in

Den 8 januari i år hittades en åttaårig pojke död i sin pappas lägenhet i Luleå. Åttaåringen som kallades Tintin hade under större delen av sitt liv stått i fokus för en infekterad vårdnadstvist. Hans mamma hade under lång tid försökt hålla sonen borta från sin pappa, åttaåringen hade uppgett att han var rädd för sin far och att han utsattes för psykiskt våld.

När rättegången mot den 46-årige mannen inleddes i Luleå tingsrätt berättade Tintins mamma om dagen då hennes son hittades död. Helgen 7-8 januari skulle åttaåringen ha två timmars umgänge med sin pappa, en gång under lördagen och en gång under söndagen. Dessförinnan hade de inte setts sedan sommaren.

I rättssalen berättade Tintins mamma att han hade varit nervös och spänd inför helgen. Umgänget under lördagen hade gått bra tyckte pojken, han och hans pappa hade varit i en leksaksaffär och ätit lunch ute. Inför umgänget den 8 januari hade mamman och sonen haft en mysig morgon och spelat lite spel.

På söndagen anlände pappan klockan 12 för att hämta sonen. Han kom i taxi och hävdade att hans bil hade gått sönder. Senare framkommer det att bilen var såld.

När mamman kom för att hämta Tintin klockan 14 märkte hon snabbt att något inte stod rätt till. Lägenheten var mörklagd och utanför dörren syntes inga fotspår. Det snöade mycket den dagen och hon berättar att hon tänkte att de antingen aldrig kom till lägenheten eller att de hade varit där under en längre tid.

När varken sonen eller pappan svarade på hennes samtal kontaktade hon polisen och socialtjänsten flera gånger. Hon var rädd att det hade hänt sonen något. Hon berättar att pappan tidigare försökt skaffa ett iranskt pass till sonen och att hon var rädd att han skulle föra sonen ut ur landet.

Åklagaren Lindha Strömberg menar att mordet på åttaåringen hade förgåtts av noggrann planering. Foto: Erik Simander

Enligt händelserapporten gick polisen in i bostaden efter några timmar och hittar både Tintin och pappan livlösa i badrummet. Det pågår upprepade upplivningsförsök av åttaåringen men hans liv går inte att rädda. Den 46-årige mannen fördes till sjukhus med allvarliga skador till följd av att han skadat sig själv. Enligt rättsläkarens bedömningar dog Tintin av åtstramande våld mot halsen.

Åklagaren Lindha Strömberg menar att mordet på Tintin hade förgåtts av noggrann planering. Under rättegången hänvisar hon till ett handskrivet brev som hittades i städskåpet i mannens lägenhet. I brevet, som skulle till hans föräldrar och bror, stod det att han dödade åttaåringen för att rädda honom. På köksbordet i lägenheten påträffades ett anteckningsblock med en checklista som kan kopplas till dådet. Han ska även ha sålt stora delar av sina tillgångar innan mordet.

Under förhöret med pappan berättar hans advokat Marcus Lodin till en början att hans klient erkänner det brott han är misstänkt för och att han kommer att underkasta sig ansvar för mord.

46-åringens advokat Marcus Lodin. Foto: Erik Simander

Den 46-årige mannen berättar att han även ville avsluta sitt eget liv. Han säger att han mördade sin son för att åttaåringen behövde vara i fred och slippa påtryckningar och det han kallar informationsjakt från socialtjänst och familjemedlemmar.

Han berättade vidare att han inte tycker att det rättfärdigar mordet men att han anser att det var hans och sonens räddning.

På frågor från åklagaren angående dådet svarar han att de analyser och utredningar från bland annat Nationellt forensiskt centrum talar sitt tydliga språk och att han inte har något att säga om själva dådet.

Rättegången i fallet kommer att fortsätta under nästa vecka.

Läs mer:

Pappan erkänner mordet på åttaårig son

Mammans kamp förgäves – sonen hittades död hos pappan