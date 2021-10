Attackerade lärare med kniv – i dag kommer åtalet

Utöver mordförsöket på läraren åtalas 15-åringen även för grovt hot mot tjänsteman och grovt olaga hot mot ett stort antal elever. Under fredagen kommer åklagare Pernilla Nilsson lämna in åtalet till Lunds tingsrätt, uppger hon för DN.

Det var klockan 08.41 torsdagen den 19 augusti som polis larmades om att en person hade knivhuggits inne på högstadieskolan i Eslöv. En stor insats drogs igång där polisen snabbt var på plats och agerande efter det koncept som kallas pågående dödligt våld och där högsta prioritet är att oskadliggöra gärningsmannen. Patrullen tvingades avlossa varningsskott innan en 15-årig pojke, som var elev på skolan och som kändes igen via signalement, kunde gripas utanför byggnaden.

Samma kväll anhölls han misstänkt för mordförsök och blev sedermera häktad, något som annars är ovanligt när det gäller en så ung person. Enligt 15-åringens advokat är han ångerfull och menar att han inte ville döda.

Den skadade läraren fördes till sjukhus medan eleverna var inrymda i skolans lokaler tills polisen gav klartecken att de kunde åka hem.

Under de snart två månader som gått har lärare och elever, skola och kommun arbetat med att bearbeta dådet. Extra kuratorer, psykologer och administrativ personal har kopplats in för att stötta och all personal har hjälpts åt för att fånga upp elever som visar tecken på att må dåligt.

Sakta började vardagen komma tillbaka men nu när åtalet väcks och skolan åter igen hamnar i fokus, rörs känslor upp.

– Det var ganska lugnt och vi hade börjat komma in i rullorna igen. Vi hade börjat känna lite normalitet. Nu blir åtalet en stor nyhet och då rivs det upp och blir oroligt hos många. Samtidigt måste så klart rättssystemet ha sin gång och skolan var ju brottsplatsen, säger Annelié Arvidsson.

När det gäller den lärare som attackerades, är han på bättringsvägen.

– Han håller sakta men säkert på att återhämta sig, säger Annelié Arvidsson.

