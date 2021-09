Avspärrningar runt synagogan i Malmö – polisen undersöker misstänkt väska

En privatperson ringde 112 och larmade om väskan klockan 11.33 på torsdagen.

Ett stort polispådrag finns just nu på platsen och ett stort område kring Föreningsgatan har spärrats av.

– Det kommer in som att man har anträffat en väska i anslutning till synagogan. Vi har spärrat av för säkerhets skull, säger polisens presstalesperson Patric Fors.

Nationella bombskyddet är på väg till platsen för att undersöka väskan.

Enligt judiska församlingen ska väskan ha kastats in på deras område.

– Det jag vet att det är någon som kastat in en väska innanför grinden till synagogan. Det är naturligt ett område där ingen kommer in då det inte pågår någon verksamhet i synagogan just nu, så det är inte så mycket folk som rör sig där, säger Fredrik Sieradzki, talesperson för judiska församlingen i Malmö.

Församlingen hade för tillfället inte någon planerad verksamhet i synagogan.

– Om det händer en sådan här sak tar vi inte emot någon innanför grinden, det vi gör annars nu är att informera våra medlemmar, säger Fredrik Sieradzki.

Närliggande Pauliskolan uppges hålla eleverna inomhus under den tid då insatsen pågår, men rektorn vill inte uttala sig utan hänvisar till polisen.