Avstängt Malmö stod stilla när forumet inleddes

En efter en slussades delegationerna ut från hotellet på Malmö Live i svarta bilar med tonade rutor – omgivna av polisbilar. Under en och en halv timme kördes delegationerna mot konferensen på Malmömässan i Hyllie, samtidigt som polisens helikopter och drönare hovrade i luften. På hotellets och närliggande byggnaders tak stod poliser utposterade.

Alla stadsbussar i staden stod stilla. Och jämfört med en vanlig onsdag rörde sig få Malmöbor i kvarteren kring hotellet. De flesta var väl förberedda och kände till att det skulle bli svårt att ta sig fram.

Ebba von Platen, student vid Malmö universitet, skulle träffa sina klasskamrater för ett grupparbete på universitetet under onsdagsförmiddagen. Avspärrningarna gör det svårt att röra sig kring universitetets lokaler men Ebba von Platen tycker att konferensens syfte gör det värt de logistiska problemen. Foto: Tove Hansson

Ebba von Platen, som pluggar till grundskollärare på Malmö universitet, hade väntat sig avspärrningar, men är ändå förvånad över pådraget.

– Jag tycker att konferensens ämne är en jätteviktig sak att uppmärksamma och belysa. Men det känns lite overkligt, jag har aldrig sett så mycket poliser på en och samma plats, säger hon.

Förmiddagen har förflutit lugnt och polisen är strax innan lunch nöjda med hur det gått.

– So far so good – det är så lugnt, så lugnt. Men det ska det vara. Vi har en stor utmaning i dag och det är logistiken. Det gäller för oss att hålla Malmöborna i rörelse med så korta stopp som möjligt, säger Ewa-Gun Westford, polisens presstalesperson, som befinner sig inne på Malmömässan.

Hon säger att transporterna av deltagare från hotellet till forumet på Malmömässan har flutit på enligt plan.

– Sedan blir det samma, från 16.30 börjar det hetta till igen. Då blir det inte roligt om man ska ta sig ut från Malmö. Vi räknar med att det kommer att pågå ungefär 16.30 till 20.00, säger Ewa-Gun Westford.

Nguyen Phuc på restaurang Coconut nära Malmö live har förberett sig på att det kan bli färre lunchgäster om många malmöbor valt att jobba hemifrån under onsdagen. Foto: Tove Hansson

På restaurang Coconut på Gråbrödersgatan, ett stenkast från avspärrningarna vid Malmö Live, räknar man med färre lunchgäster än vanligt.

– Vi tror att många jobbar hemma i dag, säger Nguyen Phuc som jobbar i restaurangen.

Samtidigt har man förberett sig på att stora delar av centrala Malmö stängs ner.

– Vi beställde extra mycket förra veckan för att det är svårt med leveranser de här dagarna, säger han.

För ägaren till jourbutiken intill tog det lång tid att ta sig till jobbet. Han tycker att deltagarna kunde bott närmare mässan där forumet hålls.

– Man undrar varför man inte kunnat samla dem. Det hade varit lättare för polisen att skydda dem och hade inte påverkat stan lika mycket. Det hade varit enklare om de bodde vid mässan i Hyllie, säger han.

Jennie Andreasson jobbar på ett bemanningsföretag med kontor intill hotellet Malmö live. De har haft ett samarbete med polisen den senaste månaden då de bemannar delar av arrangemanget.

– Alla är påverkade. Polisen har gjort noggranna bakgrundskontroller på de som vill jobba. Men de flesta tycker att det är jätteroligt att det händer något, säger hon.

Många poliser i området Hyllie där Malmömässan ligger. Foto: Anders Hansson

Tom Petersson är ute och promenerar med sin son i barnvagn i stadsdelen Hyllie där Malmömässan ligger. Han bor i en lägenhet i närheten och har fått lov av sin arbetsgivare att jobba hemifrån den här dagen.

– Jag skulle egentligen haft ett möte i Staffanstorp i eftermiddag men det hade knappt gått att runda avspärrningarna som här ser ut idag. Vi som bor här känner oss lite isolerade, det är som ett gated community men jag tänker att vi får anpassa oss de här dagarna. Här finns ju affärer och allt vi behöver för att klara oss, säger han.

Liksom flera andra DN pratar med tycker Tom Peterson att informationen till invånarna i Hyllie har varit bristfällig.

–Vi har inte fått veta något annat än det som har stått i Sydsvenskan. Och där har ju inte allt framgått. Det handlar säkert en del om säkerhet, att de inte gått ut exakt med var avspärrningarna går men det innebär också att det har blivit problematiskt för många av oss som bor här ute att ta oss härifrån.

Precis intill avspärrningarna mot Malmömässan bor Berit Nilsson som har varit ute med rullatorn och tittat på solrosor. Varje gång hon kikat ut från sitt fönster de senaste dagarna har gatan nedanför kryllat av poliser.

–Jag har aldrig känt mig så trygg! Samtidigt är jag rätt låst för jag kan inte åka nånstans. Igår var jag på en behandling på andra sidan stan, men när jag skulle hem stannade bussen en halvtimmes promenad härifrån, säger hon.

På bottenplan i samma husblock sitter undersköterskorna Nora Rachid och Elin Törnberg och väntar på patienter till det privata covidtestcentret där de jobbar.

–Vi har haft tre kunder i dag och vi ska jobba i tretton timmar. I vanliga fall tar vi emot minst fyrtio kunder på en dag. Vi tog tåget in istället för bilen. Jag tycker det förstör rätt mycket när de blockerar så här mycket, säger Nora Rachid.

En bit bort, på Hyllie torg mellan Malmö arena och shoppingcentret Emporia, har åtta palestinska demonstranter ställt upp plakat och palestinska flaggor. Förutom ett antal dialogpoliser är de i stort sett ensamma på torget.

–Jag har inget emot judar och Förintelsen var avskyvärd. Men man måste få kritisera Israel och ockupationen utan att bli kallad antisemit. Men våra barn dödas och våra hem förstörs, jag tycker inte det är rättvist att vi palestinier ska behöva betala ett så högt pris, säger Nahla Al Hassan som kommer från en palestinsk kvinnoförening.

Här hittar du fler nyheter från Malmö