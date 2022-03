Bagaren Sven-Erik gör sin 63:e semmelsäsong – och har alltid hållit fast vid klassikern

Ett steg över tröskeln in på ”Svens hembageri” och en upplevd tidsresa tillbaka till 50-talet. Bröstpanel och tapet i mustiga färger. Innanför glaset på de tidsenliga konditoridiskarna ligger nybakat bröd, bakelser men framför allt semlor uppradade. Stilen är bevarad sedan Sven-Erik Fjellström och hans fru Gunvor Fjellström startade verksamheten år 1976.

– Det är inga moderniteter här, bara gamla grejer. Vi tycker det är lite charmigt, säger Gunvor.

De såg en annons i lokaltidningen och bestämde sig för att köpa lokalen som var till salu och öppna eget bageri. Men man behöver resa ännu längre tillbaka i tiden för att nå den tidpunkt då Sven-Erik spritsade grädde på en semla för första gången. Som 14-åring praktiserade han på ett bageri och nu 63 år senare är han fortfarande trogen yrket.

Tidiga morgonpass är en del av vardagen för en bagare och genom alla år har Sven-Eriks arbetsdagar dragit igång runt klockan 03 och 04 på morgonen, men nu med åldern har han behövt senarelägga starttiden för att orka med.

– Nu för tiden börjar jag inte så tidigt, jag är inte här förrän klockan halv sex för att börja baka och det är sent om du frågar mig, säger Sven-Erik.

Under årens lopp har nya nya varianter av semlor gjort entré och testats i Sverige. Fyllning med choklad, sylt, vaniljkräm med mera har varit ett alternativ till den traditionella semlan. Men Sven-Erik har aldrig testat sig på att baka någon av dessa varianter, han ändrar inte på ett vinnande koncept.

Bulle, mandelmassa, grädde, lock. I den ordningen.

Det viktigaste för att få till en semla av hög kvalitet är enligt honom själv en välbakad bulle och han berättar att han har ett eget recept. Under semmelsäsongen säljer de cirka 200 semlor per dag men under själva fettisdagen förväntas de sälja mer.

Hur många fler semmelsäsonger det blir för Sven-Erik och Gunvor har de ännu inte bestämt.

– Vi har inte kommit till den punkten än då vi bestämmer oss för att lägga av. Vi får se hur de blir, vi fortsätter så länge vi tycker det är roligt och orken finns kvar, säger Sven-Erik.

Fakta. Fettisdagen Fettisdagen inträffar på tisdagen sju veckor innan påsk så datumet för dagen varierar från år till år. I år firas dagen den 1 mars. Semlan kopplades ihop med fastan och blev Fettisdagsbulle på 1500-talet. Enligt tradition åt man upp sig på fettisdagen inför den 40 dagar långa fastan som inledes dagen efter fettisdagen. Från början var semlan bara en slät okryddad vetebulle utan mandelmassa eller grädde. Grädde på semlan introducerades först omkring 1920. Över 50 procent av svenskarna äter en semla på fettisdagen och under ett år säljs omkring 50 miljoner semlor. Fram till början på 1960-talet fick semlor endast serveras på tisdagar på caféer och konditorier. Semlor äts inte bara i Sverige utan även Finland, Norge, Danmark och Tyskland äter varianter på våra semlor.

