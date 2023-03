Efter några mildare dagar drar kylan återigen in över Sverige. Redan under söndagen är det betydligt kallare än under veckan då det, till sportlovsfirares glädje, uppmätts vårtemperaturer i stora delar av landet. Vårtemperatur är det när dygnsmedeltemperaturen är över noll grader sju dygn i sträck.

– Man kan väl säga att vi var väldigt nära att få meterologisk vår i stora delar av landet men vi hade behövt vårtemperaturer i två dygn till, säger Max Schildt på SMHI.

Nu har den kallare luften börjat avancera nedåt i landet. Dessutom gör ett ”högtrycksväder” att nätterna kan bli riktigt kyliga med nedåt 30 minus längst upp i norr.

– De här temperaturerna är en märkbar skillnad från förra veckan när det var tio plusgrader i flera delar av landet. Det har svängt om helt, säger Max Schildt.

Kylans återkomst kommer även märkas i de sydligaste delarna av landet som kan få minusgrader dagtid. De kallare temperaturerna ser ut att hålla i sig till slutet av veckan.

Kan man skriva att det här är en ”köldknäpp”?

– Man kanske snarare borde prata om ett ”bakslag för våren”. Jag diskuterade ordet ”köldknäpp” med en kollega och vi kom fram till att det är något plötsligt som händer, som att frosten slår till sent på våren till exempel. I det här fallet är det snarare kall luft som successivt rört sig nedåt och gradvis tagit över vädret. Det är inte lika plötsligt som en ”knäpp” skulle jag argumentera för.