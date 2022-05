Bara 5 000 av 75 000 S-medlemmar anmälda till Natomöten

VAL 22

De närmaste dagarna har S bjudit in alla medlemmar till tre digitala stormöten ledda av bland andra nuvarande EU-minister Hans Dahlgren och tidigare utrikesminister Margot Wallström.

– Medlemmarna har möjlighet att skicka in frågor i förväg eller ställa frågor i chatten, säger biståndsminister Matilda Ernkrans (S som också är en av samtalsledarna och en av de som träffat lokalföreträdare.

Men intresset är svalt. Bara cirka 5 000 medlemmar av totalt omkring 75 000 har anmält sig till veckans stormöten.

Varför är det inte fler?

– Jag tror att man ska se det som ett komplement. Vi har också djupa dialoger med distrikten och distriktens styrelser. I Örebro län har också arbetarekommuner haft dialog med partimedlemmarna och gjort sina medskick till partistyrelsen. Man får se det som en del i ett större arbete där vi erbjuder lite olika möjligheter, säger hon.

Avgörandet fälls högre upp i partiet - på söndag fattar partistyrelsen beslut.

– Alla är medvetna om att det är partistyrelsen som kommer fatta beslut, eftersom det är mellan kongresser. Det här är framför allt en kunskapshöjande dialog för att vi ska kunna samla partiet för hur vi ska ta oss an det här i framtiden, säger Matilda Ernkrans.

Det har funnits intern kritik mot att det verkar som att partiledningen redan bestämt sig. Är det så?

– Det är inte min bild. Jag är själv en del av partistyrelsen. Jag tycker att vi med mycket stort engagemang och seriositet tar oss an den här dialogen för att lyssna av och känna in hur vi ska ta oss an detta. Vi har möte på söndag och det är mycket tid avsatt, säger hon.

Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin meddelar att partistyrelsen kommer att fatta beslut om Natomedlemskap 15 maj. Foto: Lars Schröder/TT

Hennes partikollega, Kenneth G Forslund, som är ordförande i riksdagens utrikesutskott är också med och leder de interna samtalen. En av de vanligaste frågorna han får inifrån sitt parti handlar om varför det går så snabbt.

Det korta svaret är för att ”verkligheten går fort”, säger Kenneth G Forslund och fortsätter:

– Ryssland har skickat ett brev till OSSE:s medlemsstater med en lista av krav som är omöjliga att gå med på, de har inlett en fullskalig invasion av ett grannland, ett europeiskt land. Och de bryter mot den europeiska säkerhetsordningen. De beter sig och yttrar sig hotfullt mot länder runt omkring sig. De har utmålat en lista av länder som deras fiender, däribland Sverige, säger han.

Andra frekventa frågor Kenneth G Forslund får från socialdemokrater rör utstationering av kärnvapen och nedrustningsarbetet: Hur skulle Sverige få ihop ett medlemskap i en organisation som bygger sin strategiska planering på vissa staters innehav av kärnvapen med att fortsätta arbetet för nedrustning i världen?

– Jens Stoltenberg (Natos generalsekreterare, reds anm.) var så sent som i förra veckan tydlig med att det är fullt möjligt för Sverige att få ett undantag för utplacering på samma sätt som Norge och Danmark och några andra stater har. Det andra är att vi kan se att det finns Natoländer som deltar i arbetet för nedrustning, säger han.

Varken han eller Matilda Ernkrans säger sig ha bestämt sig om Nato. De vill heller inte göra någon uppskattning om hur stort stödet är för de olika alternativen i partiet.

– Vilket beslut vi än tar kommer vi ha medlemmar som inte fått som de vill, säger Kenneth G Forslund.

