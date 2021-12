Barbara Bergström: ”Kritiken mot vår skola har inget med verkligheten att göra. Det är bullshit”

Sveriges första kvinnliga miljardär av egen maskin har för vana att inspektera elevernas toaletter när hon rör sig ute i verksamheten.

Det gör hon även denna tisdagsmorgon i Gubbängen söder om Stockholm där Internationella engelska skolans moderskepp ligger inhyst i en robust tegelbyggnad från 1950-talet.

Barbara Bergström, 75, i turkos dräkt och pumps, knäar vid toalettstolarna för att fiska upp papperstussar från golvet.

Det gäller att se upp. Skräp och klotter kan, i Barbara Bergströms ögon, vara början på ett mer allmänt förfall.

Barbara Bergström har för vana att inspektera elevernas toaletter när hon rör sig ute i verksamheten. Foto: Alexander Mahmoud

Efter förrättat värv sköljer hon av händerna i handfatet och torkar av sig på DN-fotografen Alexander Mahmoud.

Hans t-shirt suger upp de sista vattenmolekylerna.

Mahmoud, som bär avancerade funktionskläder, skrattar.

I Barbara Bergströms sällskap kan nästan vad som helst inträffa.

– Vet du vad jag just gjorde?

Barbara Bergström brister ut i ett av sina stora garv.

– Jag torkade av mina händer på din fotografs skjorta! Jag gillar inte de där skräniga sakerna, säger hon och syftar på handtorken.

När Barbara Bergström sålde skolan till amerikanska ägare tjänade hon 918 miljoner kronor. Foto: Alexander Mahmoud

Barbara Bergström gillar att ta i människor.

Under rundvisningen i Gubbängen kramar hon om rektorn, en tidigare narkotikapolis från Australien, minst en handfull gånger.

En trotjänare från vaktmästeriet får samma ömsinta behandling.

Hon fattar tag i elevers handleder och söker deras blickar i korridoren.

Många barn lyser upp. Festligt med Prussiluskan på besök.

Andra – de är färre – blickar ned i golvet och mumlar lite förläget när Barbara Bergström trumpetar GOOD MORNING så att fönsterrutorna skallrar.

Sådan trulig blyghet uppmuntras inte på Internationella engelska skolan. Här bröstar man upp sig och ger full hals.

Barbara Bergström upprepar sig:

– I said GOOD MORNING!

Nu blir svaret morskare.

– Good morning...

– Ok. That’s better!

”Good morning” trumpetar Barbara Bergström när hon möter elever i korridoren. Foto: Alexander Mahmoud

Internationella engelska skolan har 42 grundskolor i Sverige. Nästa höst öppnar tre till – i Trelleborg, Växjö och Staffanstorp.

I september 2012, när Barbara Bergström sålde skolan till amerikanska ägare, tjänade hon 918 miljoner kronor.

I dag äger Barbara och maken Hans Bergström 14 procent av koncernen. När aktieposten nyligen överfördes till parets amerikanska stiftelse var aktierna värda 330 miljoner kronor, enligt Hans Bergström.

Men paret Bergström är oroade.

Barbara och Hans Bergström möttes första gången i Internationella engelska skolan. Hans Bergström var chefredaktör på DN och skrev en krönika om Barbara, som låg i konflikt med Skolverket om betygsättning i årskurs 6. Foto: Alexander Mahmoud

I den alltmer infekterade debatten om friskolornas framtid framställs Internationella engelska skolan som en koloss. Den biträdande rektorn och skoldebattören Linnea Lindquist säger att kommunernas utbildningsbudget urholkas när Internationella engelska skolan rullar in och de kommunala skolorna går miste om den skolpeng som istället omfördelas till koncernen.

Koncernens skolor är mycket stora, med i snitt 723 elever i varje. Linnea Lindquist tar Upplands Väsby norr om Stockholm som exempel. När Internationella engelska skolan öppnade där fick kommunala Väsbyskolan ett underskott på 5,8 miljoner kronor som en konsekvens, säger Lindquist.

– Som följd tvingas den kommunala skolan skära ned – på särskilt stöd, undervisningstid, elevassistenter – och så upplevs den kommunala skolan som stökigare och så är den negativa spiralen i gång, säger Linnea Lindquist.

– Det är inte Hans och Barbaras fel, säger hon. De har varit väldigt skickliga. Men själva systemet är problematiskt.

Hans Bergström, tidigare publicist och talskrivare åt flera folkpartistiska partiledare, försvarar ofta Barbara Bergström i debatten om friskolorna. Foto: Alexander Mahmoud

I en övergångsfas kan det uppstå friktion i en kommun, medger Hans Bergström.

– Vi går inte in i någon kommun som inte vill ha oss, säger han. Vi går in där det behövs nya skolor på grund av demografin. Och då gärna en friskola av vår typ för att öka attraktionskraften. Skellefteå är väl det tydligaste exemplet, där (företaget) Northvolt nästan krävde att det skulle finnas en internationell kvalitetsskola av vårt slag.

Moderatpolitikern Ulla Hamilton, vd för Friskolornas riksförbund, säger att Internationella engelska skolan avlastar ”kommuners investeringskostnader”.

– De växer genom att starta nya skolor. Kommuner oavsett politisk majoritet välkomnar dem. De bidrar med privatkapital i den svenska skolan – ett perspektiv som inte förekommer i debatten över huvud taget.

Ulla Hamilton säger att Barbara Bergströms synsätt har förändrat hela den svenska skolan.

– Deras fokus på studiero och kunskap har tvingat många andra skolor att slå in på samma väg för att kunna attrahera elever. Det är ju väldigt viktigt, säger hon.

Ulla Hamilton, Friskolornas riksförbund. Foto: Jeanette Hägglund

På höstens kongresser har flera partier klubbat igenom förslag om reglering av friskolan. Socialdemokraterna beslutade om att förbjuda vinstuttag ur skolan helt och hållet. Liberalerna vill reglera kösystemet så att vårdnadshavare får ställa ett barn i kö tidigast ett år innan skolstart, för att försöka stävja den segregation som långa köer bidrar till, enligt partiets syn.

”Det är inte rimligt”, sade Liberalernas skolpolitiska talesperson Fredrik Malm i en intervju i Skolvärlden i höstas, ”att barn ställs i kö redan vid födsel för att komma in på en populär skola, det missgynnar flera grupper i samhället”. Internationella engelska skolan har enligt egen utsago omkring 240.000 registreringar i köerna till sina skolor. Ett barn kan ställas i kö från februari året efter sitt födelseår.

Fakta. Internationella engelska skolan Internationella engelska skolan består detta läsår av 42 grundskolor och ett gymnasium i Sverige. Hösten 2022 startas nya grundskolor i Växjö, Trelleborg och Staffanstorp. Det totala antalet elever innevarande läsår är ca 30 000. Antalet anmälningar till IES-skolornas köer för kommande år ligger kring ca 240 000. Detta enligt koncernens egna uppgifter. Den genomsnittliga storleken på en IES-skola är 723 elever läsåret 2019/20. Medianen för friskolor var samma läsår 220 elever och för kommunala skolor 256. Uppgiften om att Barbara Bergström är Sveriges första kvinnliga miljardär är hämtad från Birgitta Forsbergs bok ”Svenska miljardärer”. Forsberg skriver i ett bokutdrag i SvD att Bergström ”är den allra första kvinna som byggt en miljardförmögenhet i Sverige, möjligen med undantag för fastighetsinvesteraren Wonna I de Jong Schaefer, vars fastigheter stigit i värde kraftigt på senare år”. Visa mer

– Kötid finns, inte för att det är idealiskt utan för att det i vart fall förhindrar en skola från godtycke vid intag samt för att alternativen – som lottning och kvotering – är sämre, säger Hans Bergström.

Hans Bergström har ett förflutet som talskrivare åt tre folkpartistiska partiledare, innan han blev chefredaktör för Nerikes Allehanda 1980 och Dagens Nyheter 1995. Nu är han besviken på tonläget hos de borgerliga.

– Mest oroande är att oppositionen, de borgerliga, är så tysta, säger han. Moderaterna vill att all debatt ska handla om brott och invandring. Plus att de blivit rädda efter de kampanjer som förts. Men man tycker att de som stått för valfrihetsrevolutionen i Sverige borde reagera.

Är borgerligheten på väg att svänga i fråga om vinstuttagen? Inför Liberalernas landsmöte sade Fredrik Malm att partiet vill se lagstiftning som stoppar vinstuttag från fristående skolor som har ”betydande brister i kvalitet”.

Bergström tror inte, säger han, att de fem ”icke-socialistiska partierna” är på väg att byta fot.

– Men Centern och Liberalerna prövar sig fram vad gäller intagsreglerna för skolor med fler sökande än platser.

I paret Bergströms rollspel är Hans koncernens ”hjärna” och Barbara ”hjärtat”. Men det var Barbara Bergström som grundade skolan. ”Lite hjärnkapacitet har jag nog allt”, säger hon. Foto: Alexander Mahmoud

I paret Bergströms rollista är Barbara den frivola entreprenören och Hans den statsvetenskapliga docenten.

– Hon är grundaren och själen, säger Hans Bergström.

– Och du är hjärnan, säger Barbara Bergström. Det är vad rektorerna alltid säger till mig: Hans är hjärnan och jag är hjärtat. Men lite hjärnkapacitet har jag nog allt.

Internationella engelska skolan är Barbara Bergströms skapelse. Hon föddes som Bärbel Röder i tyska staden Wuppertal 1946. När Bärbel var 13 utvandrade hennes frånskilda mamma till USA med sina två döttrar. De etablerade sig i gamla svenskbygder i delstaten New York på gränsen mot Kanada.

1968 flyttade Barbara, som då gift sig med en svensk forskare, till Sverige. Det var det stora auktoritetsupprorets år. Barbara Berg, som hon hette då, tyckte sig skönja konsekvenserna på golvet i skolan, först som hemspråkslärare i engelska och sedan som lärare i naturvetenskap vid en kommunal skola med internationell avdelning.

Barbara och Hans Bergström bor huvudsakligen i Boca Raton på Floridas östkust. Här berättar Barbara Bergström att Boca Raton betyder ”Råttans Mun”. Foto: Alexander Mahmoud

Barbara Berg trivdes med sina elever men ute i korridoren såg ”hon en skolmiljö på väg mot kaos”, skriver paret Bergström i boken ”Tough love”. Elever som sprang omkring okontrollerat, skrek och knuffades. Den 10 juli 1992, en månad efter att riksdagen klubbat igenom friskolereformen, ansökte Barbara Berg om att få starta en egen skola med undervisning på engelska där elever skulle få lära sig den ”sanna meningen om internationalism”, enligt ansökan.

Internationella engelska skolan skulle återupprätta den vuxna auktoriteten i skolan. Barn är inte goda av naturen, menade Bergström. ”Barn kan vara grymma, pojkar rakt på, flickor med en infernalisk teknik som är ännu grymmare”, skriver de i ”Tough love”. ”Det finns psykopater även bland barn” – ”… genetiskt betingad ondska, en krets av individer som saknar all förmåga till empati och som njuter av att se andra lida”.

Äkta päls? Nej, Barbara Bergström är mångårig vegetarian och djurvän. Foto: Alexander Mahmoud

Det är svårt att intervjua Barbara Bergström om kritiken mot friskolan. Frågar man om den segregation som till exempel Fredrik Malm pekar på i kösystemet blir hon provocerad och ropar ”bullshit”.

– Jag säger till politikerna: kom till vår skola, titta med egna ögon, prata med elever – med något av de 30 000 barn som gått här senaste 28 åren. Har jag räddat ett liv har det varit värt det.

Frågar man om de skolpolitiska budskapen från Liberalernas landsmöte byter hon snart spår och far ut i en kritisk utläggning om solpanelers katastrofala inverkan på fågellivet.

– De steker fåglarna!

Paret bor huvudsakligen i USA, i Boca Raton på Floridas östkust. Utanför deras sommarbostad i delstaten New York har de, likt många grannar, satt upp en protestskylt mot en gigantisk solkraftsanläggning i jordbrukslandskapet: ”No Solar.” Hans Bergström tror att motståndet mot sol- och vindkraft blir nästa stora folkrörelse i Sverige. Det borde Liberalerna göra politik av, säger Barbara Bergström. ”Förstörelsen av naturen.”

Internationella engelska skolan har för avsikt att expandera nedåt i åldrarna. I Upplands Väsby öppnade koncernen nyligen en skola med årskurser F-9 i Marabous gamla kontorslokaler. Foto: Alexander Mahmoud

I Gubbängen håller Hans låg profil medan Barbara marscherar genom korridorerna med hökblick på verksamheten. En lärare som fraktar en uppsättning laptops i en vagn stöter på patrull – Barbara är skeptisk till att låta elever använda datorer i undervisningen. I matsalen pekar Barbara Bergström ut en flicka som enligt henne bär alltför urringad topp. Hon informerar rektorn som lovar att prata med flickan om överträdelsen.

Barbara Bergström är vegetarian. Hans Bergström är motsatsen.

– Jag blev så glad, säger han i matsalen. Jag opererade bort en njursten och fick en lista över saker jag ska passa mig för. Spenat var inkluderat.

Paret träffades första gången här i Gubbängen. Det var år 2000 och Barbara befann sig i en omskakande konflikt med Skolverket. Engelska skolan gav betygsliknande omdömen till elever redan i årskurs sex, vilket Skolverket slog ned på.

Debattören Susanna Popova, som hade ett barn i Barbaras skola, rekommenderade henne att ringa Hans Bergström, då chefredaktör på Dagens Nyheter.

– Jag hade ju drivit kampanj mot flumskolan i DN hela 90-talet så jag var rätt öppen när man hörde av sig, säger Hans Bergström.

Efter försäljningen av Internationella engelska skolan har paret Bergström bland annat finansierat en professur vid Handelshögskolan i Stockholm. Foto: Alexander Mahmoud

Hans Bergström skrev en söndagskrönika om mötet. Internationella engelska skolan överlevde. Det finns mer i äktenskapet än skolpolitik. Men räddningsakten i Gubbängen framstår som något av en urscen i äktenskapet.

– Alla vet att Hans är ett geni, säger Barbara Bergström. Hans analytiska förmåga. Hans sätt att försvara mig i pressen. Han tar fram en massa fakta som jag inte känner till och inte har tagit mig tid att analysera. Jag gillar människor. Men pengarna och byråkratin vet jag inte hur man handskas med.

Fakta. Barbara och Hans Bergström Barbara Bergström. Grundare och delägare Internationella engelska skolan. Bor huvudsakligen i Boca Raton i Florida men också i Täby norr om Stockholm. Född 1946 i Wuppertal i Tyskland, utvandrade till USA tillsammans med sin mor och syster när hon var 13. Flyttade till Sverige 1968 och arbetade som lärare i naturvetenskap innan hon grundade vad som blev Internationella engelska skolan 1993. Hans Bergström. Tillsammans med hustrun delägare i Internationella engelska skolan, genom stiftelsen The Hans and Barbara Bergstrom Foundation. Tidigare chefredaktör Nerikes Allehanda och Dagens Nyheter. Docent i statsvetenskap. På DN:s ledarsida skrev Bergström ofta kritiskt om den allmänna skolan, som han kallade ”flumskolan”. Träffade Barbara, som då hette Berg, när han skrev en ledarkolumn om Internationella engelska skolan år 2000. Paret gifte sig 2001. Visa mer

Om Hans Bergström framstår som timid i Gubbängen kan han vara desto frimodigare vid datorn.

Hösten 2016 avslöjade Aftonbladet att Hans Bergström rådgivit en ledande sverigedemokrat efter valet 2014. ”Det är dags att välta bordet!” skrev Hans Bergström till Jimmie Åkessons tidigare stabschef Linus Bylund. Bergström ville få till en ny prövning av regeringsfrågan.

Under 2010-talet lade Sverigedemokraterna om sin skolpolitik i grunden. I sitt partiprogram från 2011 skriver SD att det är ”oacceptabelt att skattepengar avsedda för skolundervisning slussas över till aktieutdelningar”.

Men hösten 2016 menade SD att skolmarknaden var självreglerande. Enligt det partiprogram som SD lade fram i oktober 2016 kan skolägare plocka ut så mycket vinst de önskar, så länge som företagen har tillräckligt i kassan för att finansiera verksamheten terminen ut om en skola tvingas lägga ned mitt i.

Hans Bergström, tidigare folkpartistisk talskrivare, är besviken på tonläget hos de borgerliga partierna. Han tycker att de borde försvara friskolorna på ett tydligare sätt. Foto: Alexander Mahmoud

Var du delaktig i att få SD att svänga om vinstuttagen?

– Vi tog ställning för några år sedan att ha normala kontakter även med SD, säger Hans Bergström. Då var Stefan Jakobsson skoltalesperon. Och när man kommer ut i kommuner i Sydsverige har SD en betydande kommunal roll. Vi har träffat deras skolfolk i riksdagens utbildningsutskott av och till på senare år, om konkreta skolfrågor. De har varit seriösa och kunniga. Men i den mån de svängde i fråga om friskolor var det innan vi över huvudtaget träffade någon. Det där är en myt.

Representanter från klass 5B upplyser paret Bergström om att bordet i matsalen är deras. Vi rör oss mot utgången. Inne på rektorsexpeditionen står dadlar och fruktjuicer uppdukade för grundaren. Barbara Bergström byter skor och drar på sig en päls. Äkta vara? Hon citerar Hans: ”It’s nothing fake about Barbara except her fur coat.”

Barbara Bergström föddes i tyska Wuppertal 1946 som Bärbel Röder. Foto: Alexander Mahmoud

I bilen, en Volvo-SUV, knappar Hans Bergström in adressen till koncernens nystartade grundskola i Upplands Väsby. Många elever är barn till arbetskraft i Sveriges nya kärnindustri, teknikföretagen i Kista. Skolan har modersmålsundervisning på 38 språk.

En stolthet. 42 procent av eleverna vid Internationella engelska skolan har utländsk bakgrund. Skoldebattören Linnea Lindqvist medger att det är en hög andel men påpekar att den engelskspråkiga undervisningen lockar till sig familjer där föräldrarna har högre utbildningsbakgrund än snittet. En problemskola, säger hon, behöver fler lärare och blir dyrare i drift.

”Våra föräldrar må i snitt ha något högre utbildningsbakgrund”, skriver Barbara Bergström i ett debattinlägg i DN. ”... men barn kan inte klassificeras så enkelt som med några data om föräldrarna. De är också individer, ofta med egna ok att bära”.

Paret Bergstöm i sin Volvo-SUV på väg mot skolan i Upplands Väsby. Foto: Alexander Mahmoud

Från baksätet frågar jag om paret har en krisplan för om Socialdemokraterna vinner valet och försöker göra allvar av ett vinstförbud.

– They won’t, säger Barbara Bergström från passagerarsätet.

Hans Bergströms svar är mer tekniskt:

– Innebörden av beslutet på S-kongressen är ett förbud mot aktiebolag som driftsform, säger han. Förbud mot vinstutdelning är bara ett politiskt smartare sätt att säga detta. I aktiebolagets natur ligger att ägarna via bolagsstämman har rätt att bestämma över användningen av den vinst som uppkommer när alla förpliktelser uppfyllts. Utan den rätten har företaget inget värde på marknaden och ingen skulle vara beredd att köpa. Därmed blir förbud mot vinstutdelning en statlig konfiskation av privat egendom, säger han.

– Enligt regeringsformen är staten skyldig att utge full ersättning för förlusten. I Internationella engelska Skolans fall rör det sig väl om ett värde kring fyra miljarder kronor. Det blir en rättslig strid, där staten kommer att ha en svag position mot bakgrund av de 30 åren av full acceptans för bolagsformen.

Skulle Internationella engelska skolan kunna leva vidare som stiftelse? Flera framstående friskolor i Stockholm och Göteborg förvaltas som stiftelser. Utbildningsforskaren Petter Sandgren vid Stockholms universitet är specialiserad på elitskolor. Han kallar Internationella engelska skolan för en ”medelklassfälla”. Skolan profilerar sig som en elitskola med ordning och reda och höga krav men den faktiska samhällseliten sätter sina barn i stiftelseägda skolor.

Petter Sandgren, forskare Stockholms universitet. Foto: Atlantis

– Den ekonomiska, sociala och kulturella eliten har suttit stilla i båten genom hela friskolereformen, säger Petter Sandgren. De vet att aktiebolagsformen ytterst syftar till att maximera vinst för ägarna. Därför sätter de sina barn i närmaste kommunala skola eller i en icke vinstdriven stiftelseskola. Ingen av världens ledande privatskolor, från Eton i Storbritannien till Groton i USA och Geelong i Australien, drivs for-profit.

Här finns en spänning. I bilen frågar jag Hans Bergström om det hade underlättat för Internationella engelska skolan om Stockholmselitens skolor varit vinstdrivande.

– De har väl sitt berättigande, säger Hans Bergström. Men man ska inse att kooperativ och liknande mest bildas av den pratsamma medelklassen. Sammanträdesmänniskorna – de som grundar skolorna och upprätthåller dem. Jag ska inte tala illa om dem. Men de saknar vilja att expandera. Det är skolföretag som etablerar sig i mindre privilegierade områden.

– Bolagsformen är utan tvekan den mest effektiva och raka för driften. Om staten från början sagt att man bara tillåtit stiftelser hade det varit en annan sak.

Internationella engelska skolan ingick nyligen ett avtal med det kommunala bostadsbolaget som går ut på att skolan köper skolfastigheten av kommunen för en än så länge hemlig summa. Foto: Alexander Mahmoud

Har du någon förståelse för att stora vinstuttag från skolföretag som skapats med hjälp av skattemedel sticker i ögonen på svenskar?

– Tanken att staten själv ska producera alla tjänster som den betalar för håller inte. Det offentliga köper varje år tjänster från privata företag för över tusen miljarder kronor. Skolpengen till friskolor är bara en liten del av detta. Det är också en vanföreställning att den som grundar en verksamhet i bolagsform bara skulle ha vinst för ögonen. Framförallt inte eldsjälar av Barbaras slag.

– Barbara och jag har de senaste tio åren inte haft någon privat finansiell anledning att fortsätta. Hela vårt ägande i Internationella engelska skolan är överfört till vår amerikanska stiftelse för att främja projekt för forskning och upplysning i Sverige. Det är bara den förbannade omsorgen om sin livsskapelse som driver Barbara.

Biträdande rektorn och debattören Linnea Lindquist säger att hon inte kunde ”bry sig mindre om vinsten”.

– Det är expansionen som är problemet. Kommunernas resurser sugs ut.

Linnea Lindquist, biträdande rektor och debattör. Foto: Severus Tenenbaum

Internationella engelska skolan avser alltså att expandera, nedåt i årskurserna.

– Det finns mycket utrymme, säger Barbara Bergström.

Tre nya grundskolor öppnar nästa höst. I Gubbängen ska koncernen genom ett dotterbolag köpa skolbyggnaden av det kommunala bostadsbolaget som i dag hyr ut skolan till Internationella engelska skolan. I uppgörelsen ingår att koncernen får bygga en ny grundskola för årskurs F-3 med en ny gymnastikhall ”alldeles i närheten” av den nuvarande grundskolan.

Hur dominanta kan friskoleföretagen bli? Kan ni se framför er ett Sverige med bara friskolor?

– Det finns väl några kommuner i Stockholmsområdet med många friskolor – Täby och Upplands Väsby, säger Hans Bergström. Men din fråga hänger samman med bilden av expansionstakten. Linnea Lindquist spelar upp en bild av att det just nu skulle vara en väldig våg av friskolor som skapar problem för kommunala skolor. Hösten 2019 startades fem nya friskolor inom grundskolan och hösten 2020 elva. Att göra det till ett problem i ett land med 290 kommuner är absurt.

Barbara Bergström kramar om rektorn för skolan i Gubbängen, en tidigare narkotikapolis från Australien vid namn Steven Bye. Foto: Alexander Mahmoud

Vi är framme i Upplands Väsby, där skolan ligger inhyst i Marabous gamla kontorslokaler. Rektorn, tidigare utbildningschef i Vallentuna kommun, överräcker en blomsterkvast till Barbara och chokladpraliner till Hans.

Nyligen spreds ett rykte på sociala medier: Barbara Bergström flyger mellan sina skolor i helikopter. Uppgiften, som paret avfärdar, saknar inte helt grund. När Barbara etablerade Internationella engelska skolan var hon medlem i Botkyrka flygklubb och flög Cessna över Stockholm med sin son Leif, delvis som ett sätt att bota sin flygrädsla.

Det hände att hon flög över Internationella engelska skolan i Gubbängen. Elever som utmärkt sig kunde få hänga med upp i skyn. Det skriver Birgitta Forsberg i boken ”Svenska miljardärer”. Man påminns om den historien när man tittar på det porträtt av Barbara Bergström som hänger i koncernens alla skolor, målat av parets vän Leif Zetterling. Ur Bergströms vänsterhand flyger en fågel. Den symboliserar eleverna på examensdagen.

Barbara Bergström är mån att hennes person ska fortsätta prägla skolorna – i varje skola hänger hennes porträtt, målat av paret Bergströms vän Leif Zetterling. Foto: Alexander Mahmoud

– De får sätta av med all den självkänsla som kunskap ger. Buren av känslan: jag är någon, jag klarar det här, säger Barbara Bergström.

Hur länge kan du fortsätta prägla Internationella engelska skolans verksamhet?

– Förhoppningsvis många år framöver. Just därför är tillsättningen av rektorer så avgörande för mig, säger Barbara Bergström, som fortfarande intervjuar rektorer vid nyanställningar.

Ett annat sätt att fortsätta utöva inflytande på lång sikt är kanske donationen till Handelshögskolan i Stockholm. När Barbara Bergström fyllde 75 år i våras skänkte paret 60 miljoner kronor från sin stiftelse till en professur vid Handelshögskolan i Barbara Bergströms namn, inom organisation och ledarskap i skolan.

Donationen väckte kritik från Socialdemokratiska ekonomklubben vid Handelshögskolan. Här finns en risk att Internationella engelska skolan använder akademin för att ”legitimera privata aktörers inflytande över skolans organisering”, larmade ekonomklubben i Svenska Dagbladet.

I moderskolan i Gubbängen finns en aula döpt efter grundaren. Här ska även ett bibliotek med parets böcker inrättas. Foto: Alexander Mahmoud

”Ett väldigt listigt drag”, säger Linnea Lindquist om inrättandet av professuren.

– Bergström visar för politiker: kolla vad vi bidrar till utvecklingen av svensk skola.

Är det inte bra med mer forskning om utbildning?

– Jo, det kan det väl vara. Men frågan är om den ska finansieras av en skolkoncern, säger Linnea Lindquist.

I SVT försäkrade Hans Bergström att stiftelsen inte kommer lägga sig i professuren. Men Barbara Bergström uttrycker åtminstone förväntningar.

Vad gör ni om professorn som ni finansierat på Handelshögskolan presenterar forskningsresultat som skulle sätta friskolorna i negativ dager?

– Det tror jag inte kommer inträffa, säger Barbara Bergström. Men jag är inte rädd för fakta. Om de tar fram något som är motsatsen till mina förväntningar så får vi hantera det.

På väg ut från skolan i Upplands Väsby norr om Stockholm kommer en grupp flickor fram till Barbara Bergström och säger att man saknar mjölk i matsalen. Foto: Alexander Mahmoud

På väg ut från Internationella engelska skolan i Upplands Väsby omringas Barbara Bergström av en grupp flickor i täckjackor.

– Mrs Bergström! Vi har ingen mjölk. Vi får bara juice!

Grundaren böjer sig fram mot flickorna och föreslår att de pratar med sin rektor om saken.

PS. Dagen efter besöket ringde Barbara Bergström upp rektorn. Enligt Bergström lovade han att diskutera avsaknaden av mjölk med elevrådet. Om eleverna vill ha mjölk ska de få detta, försäkrade rektorn i samtal med Barbara Bergström. DS.

Läs mer:

Därför köpte han friskolornas kronjuvel – och avregistrerade bolaget från börsen

Kulturdebatt: Barbara Bergström: Lögner om friskolor sprids utan ände

Politisk strid om Engelska skolans förmåner