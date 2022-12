Barn misstänks för våldtäktsförsök

Händelsen inträffade vid 13.30-tiden under måndagen i Borås kommun, då en kvinna i 40-årsåldern anmälde att hon blev utsatt för ett våldtäktsförsök i ett naturområde, som BT var först med att rapportera.

– Det är en av de yngsta som jag har behandlat när det gäller ett så här grovt brott, sa Hans Andrén, jourhavande förundersökningsledare vid polisen i Borås till P4 Sjuhärad.

Under onsdagsförmiddagen hämtade polisen in pojken till förhör, efter att det visat sig att han stämde in på det signalement som brottsoffret lämnat.

– Vi håller förhör med honom nu där socialtjänsten och advokater närvarar. Mer än så kan jag inte säga i nuläget, säger Hans Andrén till BT.