Barnafödandet minskar drastiskt i år

Enligt Stockholms stads nya befolkningsprognos väntas fruktsamheten sjunka markant i år. Under första kvartalet i år föddes bara 3 858 barn i Stockholm, vilket är 14 procent färre än samma period förra året.

– Det är en större minskning i barnafödande än vad man kunnat vänta sig och som verkligen sticker ut, den gäller Stockholm men även i resten av landet, säger Johanna Barane, statistik- och analyschef på stadsledningskontoret.

Uppgifter från regionen visar även att antalet inskrivningar på barnmorskemottagningarna minskat med cirka 11 procent sedan i höstas. Den vikande trenden väntas hålla i sig under sommaren och en bra bit in på hösten.

– Det hade varit rimligt att tro att barnafödandet skulle ha ökat i takt med att babyboombarnen, de som är födda i slutet av 1980-talet och början av 1990-talet, kom upp i barnafödande åldrar, men istället har vi sett en minskande trend. Det beror på att fruktsamhetstalen har minskat mer än vad antalet personer i barnafödande ålder har ökat, säger Johanna Barane.

Foto: Bille Sirén

Stockholms stad har ingen tydlig förklaring men i rapporten nämns historiska faktorer som finanskrisen 2008, förändringar i föräldraförsäkringen, allmän framtidsoro och stigande bostadspriser.

– Det är lite överraskande och det är svårt att spekulera i vad det beror på. Men generellt sett brukar barnafödande följa konjunktursvängningar. Man vill ofta ha jobb och bostad ordnat när man skaffar barn, därför hör det ofta ihop med arbetslöshet och lågkonjunktur.

Fruktsamheten skiljer sig stort mellan stadsdelarna. Högst är den på Norrmalm med 1,76 barn per kvinna och lägst på Södermalm med 1,44 barn per kvinna. Bostadsutbudet är en faktor som spelar in.

– Många flyttar ofta till större när de väntar barn. Därför är det naturligt att man i områden med fler större bostäder också föder fler barn. Det skiljer även mellan stadsdelarna i vilken ålder man får sitt första barn, och vi vet att man hinner med färre barn om man börjar föda barn senare.

SCB har under våren tvingats skriva ned sina födelseprognoser för hela landet och den kraftiga minskningen överraskar även demografiforskare.

– Det är en drastisk och anmärkningsvärd minskning utöver det vanliga. Något sådant här har vi aldrig sett tidigare, att botten går helt ur på bara ett kvartal, säger Gunnar Andersson, professor i demografi vid Stockholms universitet.

Han menar att minskningen kan vara en postpandemisk effekt som överensstämmer i tid nio månader tillbaka med när massvaccinationerna startade.

– Det hänger ihop precis i tid med massvaccinationsprogrammet i april, maj förra året. Då förstod folk att nu var lockdown slut och nu måste vi gå ut i världen igen. Demografer i andra delar av Europa ser samma timing, säger han.

Fruktsamheten har minskat under nära ett decennium i Sverige, såväl i storstäder som på landsbygd och över alla socioekonomiska grupper. Någon direkt strukturell förklaring som ökad arbetslöshet, lågkonjunktur eller förändring i familjepolitik saknas. Forskarna tror snarare att viljan att skaffa barn påverkas av en mer subjektiv uppfattning om det globala läget samt individens förtroende för samhällsinstitutioner.

Under pandemin syntes en liten ökning och förra året var fruktsamheten 1,55 barn per kvinna i Stockholm, jämfört med 1,61 i länet och 1,67 i riket.

– Många trodde att det skulle bli en massa pandemibarn men det visade sig att det var framför allt andra och tredje barnet som man skaffade, barn som redan var planerade.

Hittills har det totala antalet födda barn inte minskat så mycket i landet trots att fruktsamhetstalet gått ned eftersom gruppen i barnafödande ålder varit stor.

Enligt forskarna kan låg fruktsamhet vara ett problem på individnivå, om människor vill ha både två och tre barn men inte vågar skaffa fler på grund av välfärdsproblem, men den kan även bli ett strukturellt samhällsproblem.

– Låga fruktsamhetstal under en längre period kan skapa problem på samhällsnivå om vi får väldigt skeva åldersstrukturer, som i södra Europa, med jättestora årgångar som pensioneras och jättesmå grupper som ska försörja dem. Sedan finns det ju de som tycker att det är för många människor i världen och att en långsam minskning inte skulle vara något problem, så kan man ju också se det, säger Gunnar Andersson.

Fakta. Fruktsamhet i stadsdelar Antal barn per kvinna Norrmalm 1,76 Rinkeby-Kista 1,66 Spånga-Tensta 1,64 Hägersten-Älvsjö 1,61 Östermalm 1,59 Bromma 1,58 Kungsholmen 1,54 Skärholmen 1,54 Hässelby-Vällingby 1,50 Skarpnäck 1,49 Enskede-Årsta-Vantör 1,48 Farsta 1,47 Södermalm 1,44 Hela staden 1,54 Medelvärde 2019-2021. Källa: Stockholms stad Visa mer

