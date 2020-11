Barnen överlever till hundra procent – svensk vård väcker forskarvärldens intresse

Den svåra följdsjukdomen MIS-C (Multisystem Inflammatory Syndrome in Children and Adolescents with covid-19) är en väldigt ovanlig företeelse, men nu börjar det totala antalet barn som drabbats ändå komma upp i så stora tal att de svenska specialistläkarna vill samla sina erfarenheter i en vetenskaplig studie.

Ett 70-tal barn har insjuknat i Sverige sedan pandemin började. Under sensommaren och den tidiga hösten försvann patienterna, men i veckan som gick noterades två nya fall. Forskarna är inte överraskade.

– Eftersom det är en sjukdom som kommer som en följd av covid-19 såg vi samma mönster i våras. Den stora toppen av pandemins första våg nåddes 4-5 veckor innan vi såg toppen på MIS-C, säger barnläkaren Stefan Berg på Drottning Silvias barnsjukhus i Göteborg.

Stefan Berg ingår i den grupp av reumatologer och immunologer som nu startar ett forskningsprojekt runt de svenska fallen av MIS-C. Annacarin Horne på Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Stockholm är också drivande i projektet.

– Vi har en stark känsla av att vi ser ett mönster hos våra patienter, men vi vill så klart ha belägg också. Har vi kanske missat något? säger Stefan Berg.

Barnen som insjuknar är enligt forskargruppen i princip helt friska innan. De har ingen övervikt eller andra underliggande sjukdomar. Deras upplevelse av covid-19 är också nästan alltid väldigt lindrig, en del har knappt några symtom alls. MIS-C tillstöter cirka 3-6 veckor efter infektionen med SARS-CoV2.

– Det är när de kommer in för vård av den här tillstötande komplikationen som vi testar dem för antikroppar och kan konstatera att de haft coronaviruset, säger Stefan Berg.

Tänkbara tecken på MIS-C ■ Mer än tre dagars hög feber ■ Allmänpåverkan ■ Magont, diarré och/eller kräkningar ■ Hudutslag ■ Rodnad i ögonvitorna ■ Huvudvärk Visa mer

De sjuka barnen får en hyperinflammation som yttrar sig i feber och värk, men ofta också hudutslag och ögonrodnad. Stefan Berg anser inte att föräldrar överlag ska oroa sig för det ovanliga syndromet, men eftersom vi nu har en kraftig ökning av covid-19 i samhället så finns det ändå risk att ytterligare barn drabbas av MIS-C. De drabbade barnen behöver sjukhusvård och i vissa fall även intensivvård.

– Men det är också viktigt att sprida informationen om att inga svenska barn som drabbats av den här sjukdomen har dött, säger han.

Från andra länder i Europa har dock dödsfall rapporterats och den nya studien syftar bland annat till att studera den här skillnaden: Vad är det som gör den svenska vården framgångsrik?

– Vi går in lite snabbare med antiinflammatorisk behandling, tror jag. Men genom studien hoppas vi kunna visa på det och visa att det har effekt, säger Stefan Berg.

Forskarna vill också se om den svenska strategin att till exempel inte stänga skolorna kan ha lett till att fler svenska barn drabbats av MIS-C än barn i länder som valt en annan linje. Än så länge finns inga tecken på att det skulle vara så. Slutligen vill forskarlaget där Stefan Berg deltar också göra en uppföljning av barnen under två års tid efter insjuknandet.

– Vi upplever att det gått väldigt bra för dem. Efter en till två veckor på sjukhus har alla skrivits ut.

