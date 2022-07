Barnmorskor saknas för över 1 400 arbetspass i Stockholm

Fakta. Färre förlossningar hittills i år

En aspekt som kan underlätta för förlossningsavdelningarna att nå målet om en barnmorska per födande är att antalet födslar väntas är något färre i år, jämfört med i fjol. Under perioden januari-april föddes cirka 9 500 barn i Region Stockholm, 1 000 färre än under samma period 2021.

I sommar väntas antalet förlossningar vara sju procent färre än i fjol.