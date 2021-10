Baylan kallar upp Skogsstyrelsens chef

Enligt näringsministerns pressekreterare har Sundqvist bjudits in till ett möte i regeringskansliet nästa vecka. Ministern uppges vilja ha direkt information från generaldirektören. Dagens Nyheter och TV4 har rapporterat om att Sundqvist och familjen äger skog, och har under hans tid som myndighetschef köpt mer, för stora värden. Det är Skogsstyrelsen och tjänstemän som han är högste chef för som har att granska de anmälningar om avverkning av egen skog som Sundqvist har lämnat in.

Till DN har generaldirektören sagt att han anser sig ha varit öppen med sitt skogsägande gentemot regeringen.

SVT uppger att Sundqvist i samband med SVT:s serie ”Slaget om skogen” har haft kontakt med en lobbyist för skogsbranschen som ska ha bett honom göra ett utspel mot programmet. Röster inom skogsbranschen har kritiserat serien för att vara osaklig.

Sundqvist bad vid ett tillfälle att lobbyisten i fortsättningen skulle kontakta honom via hans privata epostadress. När SVT begärde att få se kommunikationen dem emellan uppgav myndigheten att mejlen har raderats och därför inte kan lämnas ut.

Läs också: Tjänstemän larmar: Hotade skogar huggs ned