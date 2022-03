Bedrägeribrotten mot äldre ökar – så har de förändrats över tid

Bedrägerier som är vanliga i dag

Erbjudandebedrägeriet

En av de vanligaste formerna av bedrägeri just nu. Bedragaren uppger sig för att ringa från en butik eller personens bank eller liknande. Hen uppmanar den äldre att genast verifiera sig med bank-id eller bankdosa för att ta del av ett erbjudande eller stoppa en utgående transaktion. Det bedragaren i själva verket gör är att hen själv sitter och försöker logga in på personens bank vid sin egen dator. När den äldre då verifierar sig kommer bedragaren in på den äldres konton och kan tömma dem på pengar.

Swishbedrägeriet

Bedragaren ringer och säger att de är från den äldres bank och har upptäckt en utgående transaktion som inte verkar stämma. Bedragaren uppger då att det enda sättet att stoppa transaktionen är att gå in på Swish, knappa in samma belopp som den utgående transaktionen och verifiera sig. Den äldre, som i det här fallet inte förstår precis hur Swish fungerar, får då veta att pengarna kommer sättas in på dennes konto, trots att de i själva verket dras.