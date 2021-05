Beläggningen på iva lägsta sedan mars: ”Behöver minska mycket mer”

291 patienter vårdas på måndagen med covid-19 på intensivvårdsavdelningar runt om i landet. Antalet är det lägsta på nästan två månader. Senaste gången antalet var lägre än 300 var den 28 mars.

I takt med den ökande smittspridningen steg därefter behovet av intensivvård. Under delar av april och början av maj låg antalet på omkring 400 patienter – med en toppnotering på 416 den 19 april.

När smittspridningen avtog dröjde det två veckor innan den positiva trenden avspeglade sig på iva, enligt Göran Karlström.

– På iva ökade till och med trycket ett tag, trots att smittspridningen minskade. Men när det väl avtog såg vi en ganska brant avmattning, säger han.

– Det är jättebra, men vi är fortfarande inte på en tillräckligt låg nivå för att kunna hantera sommaren utan problem. Efter över ett år med pandemin är det otroligt viktigt att vi lyckas få ut semester inom sjukvården. Därför måste den här utvecklingen fortsätta.

Nivåerna på iva var under den tredje vågen högre än under höstens andravåg. Samtidigt var antalet patienter betydligt lägre än under första vågen, då som mest 545 patienter fick intensivvård.

– Alla vågorna har varit extremt ansträngande för vården. Även om nivåerna är lägre nu än i den första vågen måste man komma ihåg att uthålligheten spelar in. Människor blir slitna. Vi har klarat den här vågen, men det är jättesvårt att upprätthålla volymen som krävs, säger Göran Karlström.

Precis som under hela pandemin skiljer sig fortfarande belastningen på vården mellan olika regioner.

– Kronoberg, Sörmland och Norrbotten är regioner som den senaste tiden haft höga nivåer sett till sina egna förhållanden. Men i många regioner har det ganska snabbt blivit bättre.

I region Stockholm har antalet iva-patienter minskat med omkring 35 procent de senaste två veckorna – från 98 den 3 maj till 64 den 17 maj. Regionens tillförordnade hälso- och sjukvårdsdirektör Johan Bratt beskriver utvecklingen som ”en kraftig nedgång”.

– Dessförinnan hade vi legat högt under en ganska lång tid. Det har varit en utsträckt och intensiv belastning. Samtidigt är 64 patienter fortfarande väldigt många, säger han.

– Vi måste få ned iva-behovet ytterligare tills sommaren. Det handlar dels om att kunna genomföra vård som skjutits upp, dels om att vi behöver ge personalen semester. De har slitit hårt.

Trycket på iva måste minska ytterligare, menar Stockholms tf hälso- och sjukvårdsdirektör Johan Bratt. Foto: Carl-Olof Zimmerman/TT

Johan Bratt lyfter bland annat fram uppskjutna canceroperationer som kräver att det finns tillgänglig kapacitet på iva.

– Det är väldigt viktigt att den här utvecklingen fortsätter fram till sommaren. För att det ska bli verklighet gäller det att alla stockholmare fortsätter att följa råd och rekommendationer. Och att vi fortsätter vaccinera oss.

Vad är en acceptabel nivå?

– Det går knappt att säga. En acceptabel nivå är egentligen noll covidpatienter. Vi behöver kunna ta hand om andra patienter på iva, som till exempel vid trafikolyckor, säger Johan Bratt.

Enligt Socialstyrelsen senaste lägesuppdatering (11 maj) var den nationella kapaciteten på iva 18 procent. Kapaciteten varierar dock mellan regionerna.

Fakta. Iva-patienter i storstadsregionerna Region Stockholm: 3 maj: 98 10 maj: 81 17 maj: 64 Västra Götalandsregionen: 3 maj: 65 10 maj: 68 17 maj: 53 Region Skåne: 3 maj: 24 10 maj: 35 17 maj: 22 Källor: Region Stockholm, Västa Götalandsregionen, Region Skåne. Visa mer

Läs mer:

Fyra experter reder ut missuppfattningarna om vaccinen

Sjuklönestöd förlängs till hösten

Satsningen som ska få svårnådda grupper att vaccinera sig: ”Det är mycket ryktesspridning”