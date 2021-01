Bernie Sanders vantar spär på stickningsboom

Ett foto från den amerikanska presidentinstallationen i Washington den 20 januari, där en sedvanligt butter Bernie Sanders, iförd munskydd, dunjacka och ett par rejäla tumvantar sitter på läktaren med händerna i kors, har under de senaste dagarna fått internet att gå i spinn.

Men mer än något annat var det de lite klumpiga tumvantarna på den tidigare demokratiske presidentkandidatens händer som gjorde viral succé.

Vantarna, som stickats av återvunna tröjor och plastpåsar, är gjorda av Jen Ellis, lärare i Sanders hemstat Vermont – som i amerikanska medier berättat att hon efter att bilden publicerats fått tusentals mejl från människor som vill beställa likadana tumvantar. Och stickforum på internet svämmade snart över av mönster på Sanders-vantar.

Mönsterskaparen och stickaren Lotta Lundin, med en bakgrund som grafisk formgivare och layoutare, fick direkt förfrågningar om att sticka likadana.

– Många frågade om jag inte kunde göra ett mönster av Bernies vantar, men jag kan ju inte kopiera dem. Så i stället har jag gjort en egen variant av dem, säger hon till TT.

”When we stand together we will always win” är den stickade texten i handflatan av Lotta Lundins Sanders-vantar. Foto: Lotta Lundin

Sanders-vantarna är långt ifrån de enda med mönster av kända personer som Lotta Lundin har stickat. Under de senaste två åren har hon gjort vantar som prytts av vitt skilda personer som Elvis, Joe Biden – och Anders Tegnell.

Vad gäller designen på just Bernie Sanders virala tumvantar är dock Lotta Lundin måttligt imponerad.

– Det är ett väldigt enkelt mönster. Men vantarna är ju gjorda av återvunna material, vilket är i ropet, säger hon.

Det explosionsartade intresset för Sanders bruna tumvantar är inte helt överraskande – intresset för stickning ökat stort under coronapandemin, berättar Malin Vessby, chefredaktör för tidningen Hemslöjd.

– Vi har absolut märkt en ökning av stickandet i hela landet under coronan. Även onlineförsäljare av garn har rapporterat att deras försäljning har ökat mycket under det senaste året, och garngrossister har haft svårt att hinna få in tillräckligt med material.

Vad gäller just Bernie Sanders vantar säger Malin Vessby att hon redan sett hur folk har stickat dem efter att ha hittat beskrivningarna som florerar på nätet – och att bilden på den tidigare demokratiske presidentkandidaten också kan nå ut till nya grupper av stickare.

Och det också en ytterligare, symbolisk dimension av det explosionsartade intresset för Sanders vantar, enligt Malin Vessby.

– Det finns något i vantar och i hemstickat – en symbolik som folk tycker om och som har att göra med den form av omsorg som finns i det handgjorda. Det är en människa som har gjort det här till Bernie Sanders. Någon vill att han ska vara varm om händerna – och det är fint, säger hon.