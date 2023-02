Besk kritik mot Centerns misstag i valrörelsen

Centern var det parti som gick tillbaka mest i höstens val och landade på ett valresultat på 6,7 procent. Nu levererar C en besk eftervalsanalys, som visar på en rad misstag som gjordes under valrörelsen.

– Vi pratade värderingar när väljarna oroade sig för hur de skulle klara sin ekonomi och sina behov, säger Christer Jonsson (C), som lett eftervalsanalysen.

Det största strategiska misstaget begicks enligt analysen i samband med regeringskrisen 2021 när januariavtalet bröt samman. Både Centerpartiet och Liberalerna lämnade då samarbetet med regeringen.

Men medan L snabbt hittade en ny hemvist på högersidan blev C en ensam röst i mittens rike. För väljarna blev det oklart vad en röst på C egentligen skulle innebära. Otydligheten blev inte mindre av att C senare under hösten först släppte fram Magdalena Andersson som statsminister men sedan inte ställde sig bakom regeringens budget.

Att inte ingå samarbete med regeringen var det enskilt största strategiska misstaget

– Att inte ingå samarbete med regeringen var det enskilt största strategiska misstaget. Människor förstod inte riktigt vad vi ville och det förstärktes efter budgetbeslutet 2021. Allt det där ledde till otydlighet, säger Christer Jonsson och konstaterar att C inför valet 2026 behöver ha ett svar på hur partiet ser på regeringssamarbetet.

– Det var jobbigt att vara i en valrörelse utan vänner. Det är inte vi vana med.

Särskilt smärtsamt för centerpartisterna var att många landsbygdsväljare valde bort partiet vid valurnorna. I traditionellt starka fästen som Jämtland, Kalmar och Gotland tappade C stort.

– Vi har tappat i våra naturliga hemmatrakter. Det är det som gör att det är ett mer smärtsamt resultat än 2010 och 2014.

Samtidigt var det i storstäder, medelstora städer och angränsande kommuner som C förlorade störst antal röster. Enligt Christer Jonsson är det ett viktigt medskick till dem som nu ska utforma C-politiken de närmaste åren.

– Det är en farlig strategi att ensidigt fokusera på landsbygden. Det gynnar bara våra politiska motståndare. Vi behöver driva en mer uttalad sakpolitik för vår liberala väljarkoalition, oavsett var den befinner sig.

Bild 1 av 2 Centerns nya partiledare Muharrem Demirok. Foto: Roger Turesson Bild 2 av 2 Tidigare partiledaren Annie Lööf. Foto: Thomas Karlsson Bildspel

Just bristen på sakpolitik är ett återkommande tema i eftervalsanalysen. De frågor som C valde att prioritera engagerade inte väljarna och framfördes på ett krångligt sätt. Medan väljarna uppfylldes av hög inflation och skenande elpriser pratade C:s kampanjarbetare om jämställdhet och grön tillväxt.

– Vi försökte sätta en egen agenda men det lyckades vi inte med.

Trots den bitvis svidande kritiken riktar inte eftervalsanalysen särskild kritik mot den dåvarande partiledaren Annie Lööf. Tvärtom får hon beröm för en stark valrörelse och ses som en viktig förklaring till att det inte gick ännu sämre.

– Annie bär såklart ett ansvar även för våra misslyckanden. Men med de förutsättningar som vi gick in i valrörelsen så är hon en av de viktigaste förklaringarna till att vi ändå fick det valresultat som vi fick. Sen delar hon ett ansvar med riksdagsgruppen och partistyrelsen för det strategiska misstaget 2021, säger Christer Jonsson.

Läs mer:

Tomas Ramberg: Stort tryck på Demirok att hitta ny politik